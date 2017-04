Zaščitite se pred negativnimi vplivi

Mikronadzor nad nami lahko doseže kdor koli z dominantno energijo in negativno namero ter obratno. Spremljajoče okoliščine so lahko povsem običajne. Recimo, da si močno želite, da vam nekdo izkaže pozornost in se ukvarja z vami, zato projicirate svojo energijo nanj. Oseba ne bo prepoznala, od kod prihaja energijska motnja, bo pa izčrpana. Prenos lahko čuti kot težo, občutek depresije ali tesnobe pa prihaja od nesrečnega človeka, ki ni dobil tistega, kar si je želel, torej pozornosti.



Podoben energijski napad se vrši ne glede na namene sprožitelja – tudi če želi nekdo nadzorovati drugega, ker ga ima rad, so posledice enake. To je poskus nadzorovanja, ki ni sprejemljiv. Tudi če vam nekdo na primer vsiljuje svojo željo, da bi se zaljubili vanj, gre na subtilni ravni za vsiljevanje njegovega programa, s katerim se lahko ne strinjate. Ne glede na to, ali se vpliva zavedate ali ne, bo deloval na vas. Vaše razmišljanje in čustvovanje sta podvržena njegovi volji.



Na neki ravni vsi nadzorujemo druge ali dopuščamo, da oni nadzorujejo nas. Če torej zaznate, da vam nekdo nenehno hodi po mislih brez razloga, se vprašajte, ali se ob tem počutite slabo ali dobro. Se želite znebiti napornega vpliva, ki vas izčrpava, ali samo pomislite, da bi človeka poklicali ali obiskali?



Skrajna oblika je seveda, da si človek želi, da se vam zgodi kaj slabega. Zaščitimo se lahko tako, da prepoznamo vsiljene misli, nato pa prekinemo energijski pretok s spodaj opisano tehniko. Najbolj ranljivi smo pred ljudmi, ki poznajo našo energijsko kodo, to so tisti, s katerimi smo bili intimni ali smo z njimi tesno povezani. Bolje ko poznajo našo osebno frekvenco, močnejša je naša medsebojna duševna povezava. To lahko seveda izkoriščajo na negativen, močen in uničevalen način, po drugi strani pa lahko na ta način tudi pomagamo ali zdravimo, ljubeči svojci ali zdravilci namreč s projekcijo pomagajo pozdraviti nekoga na daljavo.



Kako prepoznamo vpliv



Depresija je po večini posledica biokemičnih procesov v telesu, toda lahko je vzrok tudi v tem, da vam nekdo vsiljuje svojo voljo. Lahko gre celo za starše, ki ne morejo sprejeti vaših življenjskih odločitev in izvajajo nevidni pritisk na vas, prijatelje, ki so nesrečni in vas želijo potegniti na svoj energijski nivo, ali pa nekdo preprosto misli na vas, njegove misli in informacije pa se prepletejo z vašimi. Začutite jih, a ne veste, od kod prihajajo, zato predpostavljate, da gre za vaša čustva.



Nekdo lahko oddaja občutek depresije in postanete depresivni. Prav tako lahko razmišlja o vas na negativen način in nenadoma zbolite, saj ste šibkejši in dojemljivejši za viruse. Ko ste pozitivni, pa se zdravje posledično izboljša. Če gre za energijski napad, je njegov tihi namen prevlada nad vami. Izognete se mu lahko samo tako, da ste močnejši.



Ko je nekdo jezen na vas, boste čutili njegovo energijo in da vas napada. Obšel vas bo nepojasnjen občutek tesnobe, nekaj vas bo morilo ali boste zgubili tek. Morda vas bo celo bolela glava. Enako se bo zgodilo, če se z nekom sprete po telefonu. Zdelo se vam bo, da ste samo vznemirjeni zaradi prepira, toda v resnici bo na vas projiciral svojo energijo. Seveda lahko tudi sami počnete enako – če mislite na nekoga, se poenotite z njegovo frekvenco, na katero lahko prenašate energijo in občutke.



Najpomembnejše je, da se vpliva zavedate. Včasih se lahko namreč začnete slabo počutiti, ne da bi se s kom pogovarjali. Vaš cilj je torej osvoboditi se mentalnih konstruktov drugih, ki vas vlečejo navzdol in jih še krepi čvekač v vaši glavi.



Programiranje



Tudi če nekdo moli za vas, gre za isto stvar, saj projicira na vas svoj namen. Programi, ki vam jih vsiljujejo drugi, tečejo v vaši glavi na nezavedni ravni. Vsak vam vzame nekaj energije, končni seštevek pa je lahko občuten. Samo če se jih zavedate, jih lahko ustavite. Včasih jih celo sami poganjate s svojimi čustvi, na primer s krivdo, ki jo čutite, ker nekoga niste obiskali ali ste se do njega obnašali na določen način. Ko prepoznate vzorec, morate biti odločni, tako sami s sabo kot do vpletenega človeka, in se jasno odločiti, da imate dovolj in da svojih notranjih energijskih zalog ne daste več drugim.



Absorbiramo namreč raven zavesti oziroma energijski odtis okolja, v katerem smo. Pri tem velja, da prevlada kritična masa, torej sami ne moremo nadvladati negativnosti desetih ljudi oziroma zahteva to od nas ogromno moči. Običajno nas drugi posrkajo na svojo raven, podobno, kot če bi se preselili v drugo državo in se prvotni prebivalci ne bi naučili našega jezika, ampak bi se mi prilagodili njihovemu. Zato je zelo pomembno, da se družite z ljudmi z istimi cilji, ki vas spodbujajo in podpirajo. Še vedno ste posameznik, ki vzdržuje lastni energijski sistem, toda niste neobčutljivi za zunanje vplive in sugestije. Zato vedno preverite energijski vzorec okolja, v katero prihajate, da se lahko zaščitite, če to ni spodbudno. Če se ne morete izogniti preživljanju časa v nespodbudni skupini, pa se je dobro zavedati, da sami usmerjate svoje življenje. Če se ne zavedate, kje ste in s kom, boste namreč avtomatsko vsrkali vibracijo ljudi okoli sebe. Situacija vas potegne vase, uravnate se na frekvenco skupine, jo prevzamete in ji slepo sledite. Samo če se zavedate dogajanja, pa lahko stopite iz situacije ter jo od zunaj spremljate kot zavestni opazovalec.



Večina napadov se odvija na čustveni ravni, ne na fizični. Tudi če nas nekdo prezira, lahko s tem sproži energijski napad. Primer je ločitev, pri kateri eden od partnerjev nenadoma hudo zboli. Najverjetneje mu nekdanji partner namerno pošilja negativno, jezno, agresivno energijo s svojimi mislimi. Morda se pošiljatelj niti ne zaveda, da lahko njegove misli tako močno vplivajo na energijsko polje drugega človeka.



Energijski prenos z osebe na osebo je potrdila tudi Kirlianova fotografija, s katero slikamo avro. Študija je pokazala, da se, ko se prsta sprtih ljudi skoraj dotikata, njuni energijski polji borita med sabo. Energija je preskakovala. Ugotovili so, da se, ko nekdo postane agresiven, sproži bitka za energijsko prevlado. Energijsko bo močnejši človek začel obvladovati šibkejšega. Po drugi strani se je barva avre spremenila v čudovito vijolično ali rožnato, ko sta se strastno zaljubljeni osebi poljubili.



Razdalja ni ovira



Ljudje lahko energijsko vplivajo na nas tudi na daljavo. Ni pomembno, kako daleč so. Če presežemo dojemanje, da smo zgolj fizična bitja, in se zavedamo, da je vse povezano, vemo, da je to mogoče. Ne glede na to, kje ste, lahko začutite nenadno žalost, slabost, tesnobo, samomorilske misli ali bolečine, ki ne izvirajo v vas.



Pomembno se je zavedati, da tega ne počnejo le guruji in drugi visoko razviti duhovni vodje, ki znajo upravljati energijo. Najosnovnejša oblika energijskega napada poteka ves čas, sproži pa jo lahko vsak človek, ki vas želi nadvladati in ima dominantno osebnost.



Če želimo odkriti, od kod prihaja negativni vpliv, umirimo um in pustimo, da se pojavi odgovor. Ne izsiljujmo ga, sicer nam ga bo narekoval notranji glas, ki nenehno blebeta. Določite namero, da bi radi izvedeli, od kod prihaja vpliv, nato pa se odprite, prepustite in dovolite, da informacija sama pride do vas. Globoko v sebi že veste, da je nekaj narobe, da se dogaja nekaj čudnega in da želi nekdo vdreti v vaš osebni prostor. Raziščite ta občutek. Od kod prihaja? Kaj pomeni? Vir lahko odkrijete po energijski sledi, ki ga spremlja. Kdo vam pade na pamet? Ali vas spreleti srh, ko pomislite nanj? Najverjetneje je to krivec za vaše slabo počutje.



Oblike napada in zaščita



Lahko gre za tekmovanje dveh snubcev za isto dekle, ki drug proti drugemu pošiljata sovražno energijo. Tekmovalni sodelavci lahko usmerijo energijske puščice v vas. Če se prepirate s sosedi, ste tarča njihove energije.



Če ustvarite zaščitno pregrado okoli sebe, boste sovražnim vplivom preprečili dostop. Dnevno, tedensko ali po potrebi uporabljajte opisano zaščitno tehniko in vaše življenje se bo hitro obrnilo na bolje. Poleg tega boste z redno meditacijo energijsko stabilnejši in se boste laže ubranili. Pomembno je tudi, da odpustite ljudem, ki vam pošiljajo slabo energijo, saj s tem prekinete začarani krog negativnosti, ki jim jo sicer vračate.



Tehnika, s katero se ubranite, je preprosta. Zaščititi morate svoj solarni pletež, torej tretjo čakro, ki leži nad trebuhom in prek katere nam drugi kradejo energijo. Lahko sicer nanjo položite dlan, a dovolj je že, da ozavestite, da se dogaja energijski vpad, in ga zavestno prekinete. Lahko si tudi postavite namero v mislih, naj vaša energija ne teče k drugim in naj energija drugih ne teče k vam. Vaše počutje se bo hitro spremenilo.