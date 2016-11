Zakaj vas drugi sovražijo

S čim v okolici vzbujate nelagodje ali celo odpor? Če niste vedeli, imamo za vas odgovor na vprašanje, zakaj drugi bežijo od vas.

Oven

Ljudje so ob vas zbegani, saj nikoli ne vedo, kaj si v resnici mislite. Največkrat zato, ker ste vedno v gibanju, preizkušate nove stvari in nabirate nove izkušnje, v skladu s temi pa spreminjate svoje mnenje. Prav tako svoje podvige redno objavljate na družabnih omrežjih, kar je za večino nadležno, so pa tudi taki, ki vam skrivaj zavidajo. In vas zato ne marajo.

Bik

Okolica vas doživlja kot napornega, tečnega posameznika, ki se preveč ukvarja s površinskimi zadevami. Ko na družabnem omrežju končno kaj objavite, se zdi, da niste ravno sproščeni in vsi prej kot vas opazijo do popolnosti urejeno ozadje. Res pa je, da v še tako skromnem predmetu znate poiskati pravo umetniško vrednot, kar v drugih vzbuja zavist.

Dvojčka

Večina meni, da je vaše veselo razpoloženje samo maska. Res ste vedno nasmejani in zgovorni ter svoje veselje delite ob pomoči številnih aplikacij. Vaše objave zato druge neredko živcirajo, zlobni jeziki pa komaj čakajo, da vas vidijo žalostne in nezadovoljne. Ob tem se prav naslajajo.

Rak

Tako ste intuitivni, da zlahka preberete tuje občutke, in drugim je prav zato v vaši bližini neprijetno. Ne marajo vas, ker se jim zdi, da vidite v njihovo dušo in zlahka prepoznate, kdaj do vas niso iskreni. Kar pa zadeva družabna omrežja: vaši čustveni izlivi niso vedno zabavno branje.

Lev

Polni ste sijajnih idej in ste neizčrpen vir kreativnosti, zato vas ljudje hkrati ljubijo in zaradi ljubosumja sovražijo. Najbolj dražite tiste, ki s svojim življenjem niso zadovoljni. Prav ti največkrat poskrbijo, da vašega širokega nasmeha na družabnih omrežjih sploh ne vidijo.

Devica

Vedno ste osredotočeni samo na eno nalogo: spoznati sebe, svoje strahove, želje, hrepenenja. Drugi zato menijo, da ste sebični in se nič kaj radi ne družijo z vami. Ne v živo in ne na družabnih omrežjih.

Tehtnica

Šarmantni ste in zabavni, a včasih v svojih omahovanjih prava nadloga. Ko bi se vsaj enkrat v življenju lahko hitro odločili, bi imeli kakšnega prijatelja več. Poleg tega vedno želite biti v središču pozornosti, to pa za druge ni ravno prijetno.

Škorpijon

Vaša strast v drugih izziva spoštovanje, na delu ste vedno popolni in zato se sodelavci zavedajo, da bo ob vaši pomoči zagotovo vse pravočasno opravljeno. A vedo tudi, da bodo vse zasluge za to šle vam, zato vas ne marajo. Njihove občutke podkrepi še dejstvo, da s svojimi uspehi ob pomoči sodobnih tehnologij pridno seznanjate kar najširšo množico prijateljev in znancev.

Strelec

Zaradi optimizma in smisla za humor vas drugi obožujejo. Res pa je, da jih malo bega vaš nemirni duh, zaradi katerega niste ravno zanesljiv prijatelj ali sodelavec. Danes ste tu, kje boste jutri, ne ve nihče. Tudi zato ne, ker za objave na družabnih omrežjih nimate časa.

Kozorog

Ste potrpežljivi, ambiciozni in sprejemate modre odločitve. Delujete zbrano in popolno, prav to pa so vaše odlike, ki nižajo samozavest tistih v vaši bližini. Ti so najbolj navdušeni, kadar se zmotite in začnete dvomiti o sebi.

Vodnar

Čisto nič vas ne zanima, kaj o vas menijo drugi. Vi ste samosvoji in edinstveni, vaša originalnost pa mnoge frustrira, saj ne vedo, kako se v vaši družbi vesti. V resničnem ali virtualnem svetu.

Ribe

Ste nežni in občutljivi, prav to pa ljudem ni vedno všeč, saj morajo z vami ravnati, kot bi bili iz porcelana. Radi tudi opravljate in drugi so vedno v dvomih, kaj govorite za njihovim hrbtom. Okolica je privoščljiva in navdušena, kadar sami zapadete v greh, ki ga objokujete pred široko množico facebook prijateljev.