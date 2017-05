Zakaj propade zveza z ovnom in zakaj se konča tista z rakom

To so odgovori, zakaj vaše ljubezenske zveze propadajo in zakaj partnerji zbežijo od vas. Zavedanje lastnih napak je prvi korak, s katerim jih lahko v naslednjem razmerju odpravite ter končno osnujete uspešno razmerje.

Oven

Za začetek: niti v sanjah ne bi priznali, da ste v zmoti, kar partnerja kaj hitro lahko pripelje na rob norosti. Poleg tega ste zelo egocentrični in ne premorete niti malo strpnosti. Možnosti, da boste izpolnjevali želje življenjskega sopotnika, so res minimalne. Konstruktivna razprava z vami je nemogoča, saj kmalu kričite na vse grlo ter dokazujete svoj prav. Kajti, kot rečeno, prepričani ste, da se nikoli ne motite.

Bik

Truda, da bi vselej vzdrževali strast v zvezi, od vas ni pričakovati. Kaj hitro se namreč udobno sprostite v razmerju, ki ga zato prevzameta rutina in predvidljivost. Zlasti če je vaš srčni izbranec zagovornik eksperimentiranja in avantur, se bo vajin odnos hitro zrahljal. Poleg tega ste na moč ljubosumni in partnerja radi nadzorujete, zaslišujete ter ga zato ovirate pri različnih aktivnostih. Gorje pa, če bi si dovolil kaj podobnega početi on.

Dvojčka

Z vami lahko shajajo le tisti z resnično debelo kožo, saj za vas ni nič bolj običajnega od sarkastičnih pripomb, ki ubijajo samozavest partnerja. Mirno, družinsko življenje prav tako ne pride v poštev, saj ste le težko na enem mestu in vas pogosto prav nič ne more zadržati doma.

Rak

Čustveni raki ste nemogoči v svojih zahtevah po dokazovanju ljubezni in tako dušite partnerja, da ta kmalu pobegne od vas. Poleg tega ne znate povedati, kaj vas muči in pesti, ter se tedaj, ko nekaj ne gre po vaših načrtih, samo kujate kot majhen otrok, s čimer drugo stran puščate v negotovosti, kar ji kmalu začne presedati v tolikšni meri, da pobegne od vas.

Lev

Nikoli se ne sprijaznite s kritiko, pa če je ta še tako upravičena. Vi (v vaših očeh) res nikoli niste krivi za nič. Poleg tega cenite le parterje, ki so vas pripravljeni v nedogled občudovati ter vselej poslušati. Svoja stališča naj bi zadržali zase, če pa se izkaže, da ima dragi ali draga prav, hitro najdete način, da ga ponižate. Samo zato, da bi vi ob njem delovali kot kralj na prestolu.

Devica

Ni večjega dlakocepca v horoskopu, kot ste prav vi. To je lahko v intimnih zvezah še kako težko prenašati. Od partnerja pričakujete čisto popolnost, seveda po svojih kriterijih. Kritike ne prenesete. Vi ste namreč poosebljena popolnost.

Tehtnica

Za nobeno ceno ne bi stopili iz svoje cone ugodja in partner ima ob vas velikokrat občutek, da ste njegov otrok, ki mu mora v vsem ustreči ter vselej igrati po vaših pravilih. V dolgi zvezi se kaj radi malo preveč sprostite, če pa vam življenjski sopotnik to omeni, je deležen prave poplave gneva in obtožb.

Škorpijon

Od partnerja pričakujete tri malenkosti: brezpogojno predanost, zvestobo in pokornost. Če bo zamudil samo pet minut, se mu obeta pravi pekel, saj ste prepričani, da vas je tedaj varal. In temu sledi maščevanje: s tihimi dnevi (tedni, meseci), slabo voljo in z mračnim razpoloženjem, ki jim kar ni videti konca.

Strelec

Uspešno zvezo z vami si lahko obeta le nekdo, ki je vedno optimističen, veder in nasmejan. Kadar zaznate kanček slabe volje, preprosto odkorakate od doma in boljše razpoloženje poiščete drugje. Prav tako z vami ne bo zdržal dolgo nekdo, ki včasih rad malo polenari. Vi imate vselej preveč energije za poležavanje na kavču in to, da bi vaš partner včasih raje samo počival, vas prav nič ne zanima.

Kozorog

Ni bolj zahtevnega in ciničnega partnerja od vas. Ne trpite lenobe in zapravljivosti, kadar se vam partner glede tega izneveri, ga mesece kaznujete s turobnim razpoloženjem. Včasih ste sumničavi kot škorpijon, prav tako ne premorete tako rekoč nobene šale. Največ, kar je temu podobno, je črni humor, ki pa sočloveka največkrat pahne samo v depresijo.

Vodnar

Popolno nasprotje škorpijona ste. Partnerju vselej zagotavljate veliko svobode, nikoli ga ne vprašate, kjer in s kom je bil, tudi sami prihajate in odhajate, kadar se vam zahoče in kamor se vam zljubi. Z vami ima življenjski sopotnik pogosto občutek, da sploh ni v zvezi.

Ribe

Čeprav ste na videz mirni, ste dokaj podvrženi histeričnemu vedenju, ki ga le redki lahko dolgo prenašajo. Vaše obljube ne pomenijo veliko, na vas se ni mogoče zanašati, prav tako niste prav nič praktični in premišljeni, saj polovico plače lahko zapravite za povsem nepotrebne nakupe. S tem, kako boste preživeli preostanek meseca, pa se ne obremenjujete. Za to bo že poskrbel vaš partner.