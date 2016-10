Zakaj nekateri privabljajo bogastvo?

Mi razmišljamo, načrtujemo, se odločamo, oni pa odločno stopijo in ukrepajo. Kaj točno torej počnejo drugače, da privabljajo obilje in denar v svoje življenje?

Že v osnovi razmišljajo drugače. Ne le da jim je uspelo na primer zgraditi poslovni imperij, vse, kar so ustvarili, morajo tudi vzdrževati. Za dolgoročni uspeh so pripravljeni tvegati, verjamejo v izobrazbo in trdo delo, družijo pa se le z enako mislečimi in pozitivno naravnanimi ljudmi. Ne izgubljajo časa in ne izgubljajo denarja. Vedno so na preži za novimi priložnostmi in novimi investicijami, pozorno poslušajo in si zapisujejo. Odlikuje jih zelo dober notranji občutek in imajo nos za denar, saj jim nekako vedno uspe najti način, kako še povečati bogastvo. Čeprav prihajajo iz različnih okolij, so začeli drugače in obogateli na različne načine, jim je nekaj lastnosti vseeno skupnih. Kaj delajo drugače?



1. Ne visijo pred televizijo



Mnogi uspešni poslovneži so že na veliko intervjujih povedali, da ne izgubljajo časa z gledanjem televizije, posebej ne resničnostnih šovov, pogledajo le tisto, kar se jim zdi zanimivo in pomembno za njihov posel. Ležanje na kavču je izguba časa – in tačas lahko že zaslužijo kakšnega tisočaka ali dva.



2. Ne pritožujejo se



Popolnoma jasno jim je, da so sami odgovorni zase in za svoj uspeh. Nikoli se ne počutijo kot žrtve in za neuspeh ne krivijo drugih. Če jim ne uspe plan a, pač uspe plan b ali pa c … Tudi nenehno pritoževanje vidijo kot izgubo časa, čas je zanje pač denar. Vse napake, slabe odločitve in krivice, ki se jim zgodijo, pazljivo preučijo, se iz njih poskušajo česa naučiti ter se jim v prihodnosti tudi izogniti.



3. Denarja ne razsipavajo



So preudarni in večina jih je začela z ničle. Nekaj denarja, ki so ga imeli, so pazljivo investirali v nekaj, kar jim je zanesljivo prineslo dobiček. Vlagali so vedno več in imeli vedno več dobička. Težko zasluženega bogastva ne razkazujejo in ne zapravljajo milijonov za športne avtomobile in razkošne graščine, prevelike, da bi človek v njih normalno živel. Lep primer skromnega bogataša je Warren Buffet, ki je svojo uspešno poslovno pot začel prav z investicijami.

4. Niso zadolženi

Varčevanje je visoko na njihovem seznamu. Ni pomembno, koliko vam uspe vsak mesec ali teden dati na stran, pomembno je, da imate prihranjenega nekaj denarja, ki ga lahko pozneje namenite za kakšno naložbo. Varčujte disciplinirano, najbolje je, da se v banki dogovorite, da vam vsak mesec z računa avtomatično trgajo določeno vsoto in jo prenesejo na varčevalni račun. Uspešni ljudje prav tako pazijo, da se ne zadolžijo preveč, če vzamejo kredit, pa ga tudi hitro odplačajo.



5. Vedno so pripravljeni pomagati



Drugim uspeha ne zavidajo, ampak jih spodbujajo in jim pomagajo, če le lahko. Zelo dobro razumejo željo po uspehu in doseganju ciljev in zavedajo se, da je njihov uspeh odvisen tudi od tega, kako dobro gre ljudem okoli njih.



6. Načrtujejo čas in investicije



Veliko uspešnih žensk lahko pove, kako poteka njihov dan. Od jutra do večera je popolnoma načrtovan in vse se odvija po urniku. Le tako lahko ostanejo osredotočene na posel in cilje. Uspešni ljudje vedo, da vsega ne morejo narediti sami, zato vse tisto, kar bi jim lahko odvrnilo pozornost od posla, prepustijo drugim. Prav tako kot načrtujejo svoj čas, načrtujejo tudi investicije in ne zapravljajo zasluženega denarja sproti.



7. Nenehno se učijo



Uspešni ljudje verjamejo, da se nikoli ne nehamo učiti, in vsako priložnost izkoristijo za nadgrajevanje znanja. Veliko berejo, hodijo na predavanja in raziskujejo nove izobraževalne programe.



8. Delajo več, kot se pričakuje



Vstajajo zgodaj, saj imajo tako več časa za doseganje ciljev, in delo jim ne pomeni samo, da se ob 8. uri prikažejo v pisarni, oddelajo svoje in ob 16. uri ugasnejo računalnik. Običajno na delo pridejo pred drugimi in v pisarni ostanejo precej dlje.



9. Vodi jih strast



Vedno brskajo za novostmi, kako na primer še izboljšati posel, kako še hitreje izpolniti strankino naročilo in podobno. So zelo domiselni in ustvarjalni in vedno polni idej o novih izdelkih in storitvah. Delo opravljajo strastno, denar pa je zanje samo zelo dober stranski učinek.