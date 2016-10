Zadovoljen dojenček

Pri urejanju je pomembno predvsem to, da imate v mislih, da vse v prostoru spodbuja dojenčkova čutila. Vse naj bo umirjeno, daje naj občutek mehkobe in zavetja, da se lahko z otrokom nemoteno navajata drug na drugega. Dojenček bo tako zagotovo bolj zadovoljen in tudi, na primer, uspavanje bo manj naporno. Če bodo barve, ki ste jih izbrali, motile vas, zagotovo z njimi ne bo zadovoljen niti vaš dojenček. Naj bo torej osnovno pravilo pri opremljanju sobice, da najprej preizkusite, kako se v njej počutite sami. Vnesite dobro energijo tudi v otroško sobo.

Pomirjujoče barve



Barvi za dojenčke že dolgo nista več samo roza za punčke in modra za fantke. Pri izbiri se osredotočite na to, kaj ima na vas pomirjujoč učinek. Pogosto nas zanese in izberemo tapete in zavese z vzorci, ki pa so običajno preveč divji in ne ustvarijo umirjenega okolja. Pastelne barve, kot sta zelena in rumena, so zelo dobra izbira.

Osvetlitev



V sobici naj bo čim več različnih načinov osvetlitve. Nekatere za podnevi, druge za ponoči, seveda pa je najboljša naravna svetloba, zato naj je bo največ. Če se le da, naj bo razgled iz sobice proti vzhodu. Jutranja sončna svetloba vsebuje veliko negativnih ionov, ki dobro vplivajo na počutje, tako pa bo prostor napolnila tudi sveža življenjska energija.

Naravni materiali



Pohištvo in dodatki naj bodo leseni, izogibajte se plastiki in hladnim kovinskim materialom. Posteljnina, preproge, zavese in igrače naj bodo izdelane iz naravnih materialov. Izogibajte se ostrim robovom, ki v nobenem primeru ne smejo biti usmerjeni proti posteljici. Tudi dojenčkova energija je občutljiva za nered, zato naj bo sobica urejena in pospravljena.

Položaj posteljice



Že na splošno v feng šuju velja, da ni dobro, da je postelja preveč blizu vrat. To velja seveda tudi za otroško sobico. Torej naj ne bo preblizu vrat, vzporedno z njimi, pod oknom ali celo na sredini sobe. Najbolje je, da se vzglavje dotika stene, posteljica pa je postavljena tako, da gleda proti sredini sobe. Odstranite tudi vse elektronske naprave.

Vonj sobice



Prostor, v katerem je vaš dojenček, redno zračite, saj je vonj svežega zraka zanj zagotovo najboljši. Nikar ne imejte v sobici koša za umazane pleničke, saj ga bo motil neprijeten vonj, ki ga oddajajo. Načeloma se izogibajte dišavam. O uporabi eteričnih olj se posvetujte s strokovnjakom, primerni pa so vonji sivke, vrtnice, kamilice in pomaranče.