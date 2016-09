Začetek novega ciklusa

To je čas odločanja, kaj boste vzeli s sabo in kaj boste pustili za sabo – naj gre za ljudi, stvari, prepričanja ali vzorce. Smo namreč na prehodu iz zaključevanja starega ciklusa v začetek novega.



Morda čutite, da ste nekatere ljudi prerasli in jih morate spustiti iz življenja. Si želite več resnosti in reda? Zastavite si cilje in naredite načrt. Posadite nova semena. Zapolnite svoj urnik z obveznimi, a tudi s prijetnimi dogodki. Napišite si seznam želja in korake, potrebne za pot do cilja. Če ne zmorete sami, napišite, kdo vam lahko pomaga.



Četudi se vam zdi, da zdaj stojite v zatišju, ko se stvari še ne odvijajo po vaših željah, bodite potrpežljivi. Ideje, smeri in teme, ki so jih prinesli septembrski mrki, se še kalijo. Še nekaj časa potrebujejo, preden se pokažejo v vsej svoji veličini. Samo počakajte. Nobena želja se ni rodila brez možnosti uresničitve.