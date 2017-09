Za višjo raven zavedanja

Svet in življenje lahko vidimo na različne načine, kar potegne za sabo različen način življenja – lahko se odločimo, da vzdržujemo stanje sproščenosti in ravnovesja, kar bo vplivalo tudi na zunanje dogodke. In kaj lahko storimo sami za doseganje višje ravni zavedanja?



Ne opravljajte: Ko se začnete duhovno prebujati, boste vedno manj pozorni na zunanjo negativnost, npr. opravljanje, ki ne bo imelo več moči nad vami, saj preprosto ne boste imeli več potrebe, da bi bili večvredni. Naučite se prepoznati razliko med navajanjem dejstev in klevetanjem iz stanja ega.

Opustite uničevalne navade: Spoznali boste razliko med stvarmi, ob katerih se počutite dobro v zdajšnjem trenutku, ter tistimi, ki vam dolgoročno škodijo, ter nesmiselnost takega početja. Enako je s pretirano zaskrbljenostjo, hranjenjem, gledanjem televizije itd. Postopoma jih boste opuščali.

Več dela, manj stresa: Bolj učinkoviti boste pri delu, saj boste osrediščeni v sedanjem trenutku, neobremenjeni s preteklostjo in prihodnostjo, zato se boste bolj zavzeto lotili trenutnega opravila. Opazili boste, da vas delo in vsakdanja opravila bolj veselijo.

Sodelovanje proti tekmovalnosti: Izginjati bo začela potreba po dokazovanju. Ker se bo zmanjšala potreba po primerjanju vsega, vam bodo vaše naloge bolj jasne. Ker vam ne bo treba vedno zmagati, boste pripravljeni sodelovati.

Hvaležnost: Osrečil vas ne bo samo končni cilj, ampak boste hvaležni že za vsak korak na poti. Spoznali boste dobre plati življenja in ne boste več osredotočeni samo na slabe, to pa vam bo dalo dodatno energijo za stvari, ki jih počnete.