Za srečo, zdravje in bogastvo: predmeti, s katerimi morate zakorakati v novo leto

Da bi k sebi priklicali bogastvo, srečo in zdravje, je treba staro leto končati in novo začeti v družbi določenih predmetov. Kateri bodo zagotovili pravo energijo, niza feng šuj. Ta svetuje, da se obdate s predmeti in z barvami, ki bodo na vas pozitivno vplivali na vseh področjih življenja. Večinoma so rdeči. Rdeča ponazarja močan element ognja, simbola bogastva in napredka. Katerih šest je pametno imeti pri sebi na najdaljši večer v letu?

Novo rdečo denarnico

Nova denarnica nakazuje, da ste pripravljeni sprejemati novo bogastvo. Ne gre zgolj za materialno bogastvo, temveč tudi duhovno. Rdeča pa je tista, ki pritegne močno pozitivno energijo in dobre vibracije.

Rdeče oblačilo

Srečo v novem letu boste priklicali tudi, če bo katero od vaših oblačil na silvestrovo v tej barvi. Vseeno je, ali je to bluza, krilo ali zgolj droben modni dodatek.

Rdeči čevlji

Morda bi bilo najbolje, da bi taki bili čevlji. Ti so povezani s hojo, z napredkom, s premagovanjem ovir in simbolizirajo vašo pripravljenost stopiti v prihodnost ter v boljši jutri.

Zlat nakit

Z diskretnim zlatim nakitom boste v novem letu priklicali več denarja zase in za vaše najbližje.

Nova ura

Ura simbolizira spremembe na bolje in pogled naprej, zato nakup nove ure pritegne pozitivno energijo. Cena pri tem res ni pomembna, povsem običajna ima lahko velik učinek na vašo prihodnost, res pa je, da ne sme zaostajati.

Velika torba

Ta nakazuje, da pričakujete veliko lepih, novih stvari, ki ste jih pripravljeni sprejeti, jih shraniti in si z njimi pomagati do blagostanja v novem letu.