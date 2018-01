Za boljše spanje

Med spanjem se v našem telesu dogajajo pomembni procesi, resetirata se telo in srce, razstrupljamo se in pomlajujemo. Spanje omogoča, da naš spomin in ustvarjalnost rasteta in se obnavljata. A vseeno se zgodi, da ne moremo zaspati, ležimo budni v postelji, strmimo v strop ali se zbujamo ob treh zjutraj. V takšnih primerih si lahko pomagate s štetjem ovac ali prvo pomočjo iz starodavne ajurvedske zakladnice.

Topla voda

Topla prha ali vroča kopel pomirita živčni sistem, sprosti se napetost v telesu in um umiri, kar je odlična popotnica nočnemu počitku. Preden se odpravite pod odejo, pogrejte pol skodelice polnomastnega mleka, četrtino skodelice vode in dodajte ščepec kurkume, nekaj niti žafrana, malo komarčka, kardamoma, črnega popra in muškatnega oreščka. Dodajte še rjavi sladkor ali javorjev sirup po okusu in uživajte v čarobnem okusu, ki vas bo sprostil in zazibal v spanec.

Zmasirajte si noge

Masažno olje (npr. sivkino) segrejte na prijetno temperaturo, potem pa ga žličko vtrite v podplate in si nataknite udobne nogavice. Drugo žličko olja si nalijte na teme in ga nežno krožno vmasirajte. Na glavo si nataknite kapo za prhanje ali na blazino položite brisačo, da zaščitite posteljnino pred mastnimi sledmi. Uro pred spanjem v roke raje vzemite knjigo ali se pogovorite s partnerjem ali prijateljico, namesto da brskate po telefonu ali tablici. Tudi gledanju televizije se odpovejte nekaj časa pred nočnim počitkom.