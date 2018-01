Z meditacijo tudi nad krvni tlak in kilograme

Ne samo notranji mir, meditacija lahko spreminja tudi naše telo in zdravje. Znižuje krvni tlak, krepi imunski sistem, spodbuja nastajanje hormonov dobrega počutja, poveča sposobnost koncentracije, zmanjša občutek tesnobnosti in depresijo, prinaša občutek sreče.



Učinke meditacije že leta proučujejo znanstveniki, ki dokazujejo, da dnevna vadba vpliva tako na človekovo duševnost in počutje kot na telesne odzive – bitje srca, krvni tlak, posledice stresa, tesnobnost, porabo kisika in mnoge bolezni. Z meditacijo pa si lahko tudi pomagate omiliti posledice prazničnih dobrot. Meditacija krepi samopodobo, ki je omajana, ko smo pretežki. Ko smo v stresu, namreč radi posegamo po tolažilni hrani – slani, sladki, mastni in nezdravi. Ne gre za pomanjkanje discipline, krivo je hormonsko neravnovesje, ki ga je povzročil stres. Meditacija lahko reši to težavo, saj dokazano znižuje raven kortizola v telesu, zaradi česar se ublaži nenadzorovana potreba po prenajedanju ali tolaženju s hrano. Z rednim meditiranjem lahko prekinete začarani krog in se osvobodite odvisnosti od hrane.



Ljudje pod stresom imajo tudi zmanjšano število belih krvničk, ki se borijo proti virusom in bakterijam. Meditacija z blaženjem učinkov stresa zvišuje telesno odpornost ter sprosti glavobol. Če se poglobite vase in osredotočite na dihanje, se bodo možgani namreč naravnali na alfa stanje, ki naj bi spodbujalo zdravljenje. Meditacija lahko torej spreminja možganske valove in posledično tisti, ki meditirajo, dosežejo višjo stopnjo zavedanja.