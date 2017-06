Z dobro energijo proti bolezni

Nekaj te energije se pretaka tudi v in iz nas ter s seboj prenaša podatke in informacije. Kot električni tok ima tudi energija lahko pozitivni ali negativni naboj. A ključna je razlika v počutju, ki se odraža v našem telesu, duši in umu, kadar skozi nas teče ena od teh dveh vrst energije.

Veliko rekov in pregovorov poznamo, ki nam dajo vedeti, da se podobne stvari privlačijo. To velja tudi za energijo, zato pozitivni ljudje privlačijo pozitivne, negativni pa negativne. Dejstvo je, da se vsi sem ter tja počutimo negativno in da nihče ne more biti ves čas dobre volje. A vraževerje, da se bodo slabe, zlobne ali negativne misli uresničile ali nas pripeljale do cilja, ki se ga bojimo, ni iz trte izvito. Če negativne misli negujemo in se k njim pogosto zatekamo, se lahko v nas zarežejo kot nekakšni notranji miselni vzorec, ki se odtisne v energijo, ki jo oddajamo in prejemamo.



Realističen pristop



Včasih se nam zdi celo povsem običajno, da smo črnogledi. Vsak ima kdaj slab dan, ko je veliko preprosteje zamahniti z roko in reči: »Saj običajno nisem negativen, ampak danes je pač tak dan.« Prav tako pogost je odgovor: »Nisem negativen, samo realističen.« In slednji je najbolj nevaren, saj daje pozitivno (in optimistično) naravnanim ljudem občutek, da so nerealni sanjači, negativno nastrojenim pa izgovor ali pojasnilo za njihova občutja. Zelo lahko je določene situacije prevesti v realne in jim dati možnost negativnega izida. Pa vendar – tudi pozitivni izidi se pogosto zgodijo, torej je tudi to realen pogled in ne nazadnje resničnost.



Obdani s pozitivno energijo se počutimo pozitivno: srečni smo, polni zanosa, življenja, navdiha, motivacije, veselja, hkrati pa smo tudi zdravi, medtem ko nam negativna energija prinaša občutek utrujenosti, lahko smo nesrečni, žalostni, potrti, jezni, nezadovoljni, godrnjavi, nevoščljivi, celo zlobni. Skrajni odraz negativne energije se v nas lahko odrazi tudi kot bolezen.



Obstaja kar nekaj načinov, kako pridobimo tovrstno energijo. Lahko jo ustvarimo sami, ko govorimo, razmišljamo ali kaj počnemo, lahko pa jo prejmemo iz zunanjega vira, ko se česa dotaknemo, naj bo to oseba, predmet, žival, rastlina ali hrana, ki jo zaužijemo.

Zapis v možganih

Po drugi strani pa negativno energijo dojemamo kot nekaj, kar imajo drugi ljudje, vendar se vsak negativen občutek, ki traja dlje, zapiše v nas in naše možgane. V veliki meri zaradi prej pojasnjenega vidika realnosti, hkrati pa se lahko ta energija tako globoko zakorenini v našem sistemu, da je sploh ne opazimo več. Hitro lahko pomislimo, da je nekdo, ki ima velike (ali po našem visokoleteče) načrte ali sanje, naiven, v zanikanju, potiska glavo v pesek ali se celo pretvarja, da je tako pozitiven in optimističen. Če spadate med ljudi, za katere »realnost« pomeni (naj)slabši možni izid, ste najbrž pripravljeni verjeti, da bo vse, kar gre lahko narobe, tudi šlo. Hkrati ste najbrž prepričani, da bo vse, kar gre lahko prav, tudi šlo narobe. Skoraj si ne morete več pomagati pri tem, da mislite na slabše možnosti in jih s tem ne le pogojujete, pač pa tudi kličete k sebi. Podzavestna prepričanja vas tako spreminjajo v negativno osebo, ne da bi se tega sploh zavedali.



Ključna spoznanja



S pomočjo iskrenega notranjega dialoga pri odgovarjanju na devet vprašanj lahko ugotovite, ali spadate med tiste, ki imajo negativnost zakoreninjeno v sebi kot najmočnejši hrast. Najpomembnejši točki sta zadnji dve. Če ne čutite nobene hvaležnosti, razen ko je vse po vaše in je v vašem življenju (seveda po vaših kriterijih) vse prav in v najlepšem redu, ste nedvomno negativna oseba. Hvaležnost je namreč izjemno pozitivno in močno čustvo. Če ste lahko hvaležni za dogodke, vključno z neprijetnimi življenjskimi lekcijami, ki so vas nedvomno veliko naučile, ste zmožni odpreti življenje pozitivni energiji, jo oddajati in jo tudi povabiti k sebi.



Hkrati pa je prepričanje, da se stvari dogajajo vam, tisto, ki vas zelo hitro postavi v vlogo žrtve. S tega vidika je zelo preprosto biti negativen, saj je veliko laže (in celo nadvse preprosto) sprejeti, da nad tem nimate nadzora. »Kaj morem, takšno je moje življenje.« Če ste le enkrat v življenju že izrekli ta stavek, poskusite pomisliti na nasprotno situacijo. Kdo ali kaj je kriv ali zaslužen za to, da se vam dogajajo dobre stvari? Ste zanje odgovorni sami? Ko se zgodi kaj dobrega, ste si to trdo pridelali, zaslužili, pa vendar so za vaše napake ali neuspehe krivi drugi ljudje, zunanji dogodki? Torej je po vašem logičnem razmišljanju nekaj dobrega posledica vašega trdega dela, neuspeh pa krivda nekoga ali nečesa drugega.

Devet ključev

Če je vaša negativnost tako globoko vsajena v vas, da ne opazite, da vas obkroža oblak negativne energije, ki hkrati pritegne napačne ljudi, negativne situacije in neprijetne občutke, je pomembno, da najdete pot iz začaranega kroga. Poskrbeti morate, da negativne energije ne ohranjate in ne hranite. Z nekaj vprašanji si lahko sami pomagate razumeti, koliko negativnosti vodi vaše življenje. A le če ste si nanje pripravljeni odkrito odgovoriti.



1. Se pogosto pritožujete? Vam je že kdo rekel, da imate nenehno negativne izkušnje, da vedno tožite in tarnate?



2. Ali so vaši pogovori pogosteje sestavljeni iz tega, kaj vse je v svetu narobe, kot tega, kaj je na svetu dobrega? Lahko govorimo o obupnem prometu, groznem vremenu, bedakih na oblasti, nezadovoljivi postrežbi v restavraciji itd.



3. Kritizirate ves čas ali samo nekatere ljudi?



4. Se vam zdi, da vas privlači drama ali nesreče? Vas pritegnejo disfunkcionalne družine ali skupine ljudi v resničnostnih šovih, se počutite skoraj vpletene v ločitve zvezdnikov? Ste se sposobni odtrgati od televizijskega zaslona, ko zagledate poročilo o grozni nesreči, ali vas vedno več novic o grozodejstvih nepojasnjeno pritegne?



5. Radi iščete krivdo pri drugih?



6. Se počutite kot žrtev? Ali radi govorite o tem, kaj vam je kdo hudega storil?



7. Ste prepričani, da nimate nadzora nad izidom in rezultati določenih situacij?



8. Ste hvaležni za to, kar je, ali boste postali hvaležni, ko se bodo stvari končno začele postavljati na pravo mesto?



9. Imate občutek, da se vam stvari dogajajo ali da ste samo opazovalec dogajanja?

Brez skrbi, nihče tega ne sliši rad, in za sprejetje dejstva, da sami ustvarjate svoje življenjske izkušnje, potrebujete veliko poguma.



Ščepec negativnosti



Če ste na katero od vprašanj v okvirčku odgovorili pritrdilno, se oklepate negativne energije. Seveda je mogoče, da to počnete na povsem nezavedni ravni, a četudi zveni kot samoobsodba, sta ključ in odrešitev prav v tem, da to počnete sami (sebi). Zakaj je to pozitivno? Ker pomeni, da lahko sami počistite negativno energijo in povečate ter izboljšate svojo energijsko vibracijo. Zdaj morate le vaditi, da v vsaki prihodnji situaciji izberete pozitiven odnos. Tudi za to je treba veliko dela in doslednosti, a ker je odgovornost za izid v vaših rokah, se boste toliko bolj potrudili.



Ste že kdaj opazili, da se vam sem ter tja zazdi, da pozitivni ljudje v življenju vedno dobijo tisto, kar hočejo? Povrhu tudi, ko stvari ne gredo po njihovo, še vedno najdejo način, da uživajo v življenju, medtem ko negativni ljudje tarnajo in stokajo o svoji nesreči ter včasih celo o dobrih stvareh v življenju? Pomislite, kakšna se vam zdi naslednja izjava: »Moj mercedes spet potrebuje menjavo olja. Saj ne morem verjeti, kaj vse se mi dogaja.« Ali tale: »Moja povišica je za sto evrov prenizka, da bi lahko šla končno na križarjenje.«



Med najpomembnejše tehnike za pozitivno življenjsko vibracijo uvrščajo meditacijo, ki je tehnika za sprostitev negativne energije iz telesa. Na veliko ljudi zelo dobro deluje in vpliva lahko na razreševanje številnih zagat, telesnih, osebnostnih in čustvenih vozlov. Znanost je že potrdila, da lahko stres ustvarja bolezni v našem telesu. Krvni tlak, odpoved srca, želodčne razjede in številne druge težave so lahko posledica stresa, ki pa je oblika negativne energije. Toda če razumete, kako te energije vplivajo na vaše življenje, se boste zagotovo želeli potruditi, da vplivate na to, na kar lahko, da ste bolj zdravi in lepše ter bolje živite svoje (pozitivno) življenje.