Vzpostavite stik z duhovnim vodnikom

Od rojstva do smrti vsakega od nas spremljajo duhovni vodniki. Še vedno imamo svobodno voljo, vodniki se ne vtikajo vanjo, a nas usmerjajo in skrbijo za nas na razpotjih in v stiski. Ni jim treba slediti, je pa pametno, če se predamo njihovemu vodstvu, saj so lahko nadvse dragoceni zavezniki.

Vsak od nas jih ima več, vsak je odgovoren za določeno področje življenja – nekateri nam pomagajo pri ustvarjanju, drugi pri zdravljenju, tretji pri učenju, en sam pa je osebni in nas ves čas spremlja kot angel varuh, čeprav v resnici ni angel, ampak nesnovno, visoko razvito bitje iz duhovnega sveta.

Če se želite povezati z vodnikom, se najprej umirite. Globoko vdihnite in zadržite vdih. Opazujte, kako se zrak pomika v pljuča in iz njih. Začutili boste lahkotnost, negativnost se bo razblinila, stres bo izginil, izdihali boste svoje težave. Po dveh minutah nehajte in preverite, kako se počutite. Ujeli ste svoj naravni ritem in dovolili, da se vodniki povežejo z vami. Zdaj ste odprti za sprejemanje njihovih sporočil. Prisluhnite, kaj vam sporočajo. Vajo lahko ponovite večkrat na dan, tudi do petnajstkrat.

Ali pa zaprite oči in se v umu vrnite na kraj, kjer ste bili res mirni in spočiti, morda na počitnicah ali nekje v naravi. Začutite, kako ste se tedaj počutili. Poustvarite občutek miru in popolne sproščenosti, naj vas preplavi do zadnjega dela telesa. Po nekaj minutah boste opazili, da je vaš um obmolknil, vi pa ste veliko bolj zavestni, čuječi, odprti. Vaše življenje bo na splošno mirnejše, če izvajate to vajo trikrat na dan, vodniki pa bodo tako laže prišli do vas in vam predali informacije, ki jih potrebujete v določeni situaciji.