Vsi smo lahko jasnovidni

K veččutnemu zaznavanju spadajo jasnovidnost, jasnoslišnost, jasnočutnost in jasnovednost. Pri večini sta najmočnejši zadnji dve. Odkrijte, katero imate najbolj razvito.

Jasnovidnost: Zaprite oči in si predstavljajte svoje telo v namišljeni situaciji. Npr. da ste na postelji – predstavljajte si čim več podrobnosti, kot bi se dogajalo zdaj. Ali sedite ali ležite, v kaj ste oblečeni, ste srečni, nezadovoljni, vam je vseeno …? Jasnejša bo slika, bolj jasnovidni ste.



Jasnoslišnost: Zaprite oči in se osredotočite na različne glasove in zvoke okoli sebe. Nato v mislih postopno odstranite vsakega od njih, dokler ne dosežete popolne tišine, ki leži pod vsemi zvoki. Ko to dosežete, prisluhnite utripu svojega srca in dihanju v pljučih. Morda boste morali vaditi, a če vam bo šlo zlahka in hitro, ste najbrž jasnoslišni.



Jasnočutnost: Vzemite fotografijo osebe, ki je ne poznate, jo pa nekdo od bližnjih. Poskusite analizirati različne občutke, ki jih dobivate ob ogledu slike. Se vam zdi, da jim lahko zaupate? Kakšen človek mislite, da je? Zapišite svoja spoznanja in jih preverite.



Jasnovednost: Pri tej vaji se zazrite vase in prosite angele, vodnike, višji jaz za vodstvo. Nato si na list papirja zapišite vprašanje in zapišite pod njim vse, kar vam pade na pamet. Ne razmišljajte, kaj pomenijo besede, samo bodite v toku in sledite avtomatskemu pisanju. Preverite rezultate. Če ste jasnovedni, lahko uporabljate to vajo za pridobivanje odgovorov.