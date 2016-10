Vsako znamenje se v odnosih boji česa drugega

Čeprav mnogi zavzeto skrivajo svoje strahove in včasih celo igrajo nedotakljive in hladne junake, je pripadnike astroloških znamenj velikokrat strah. V odnosih s svojimi ljubljenimi se največkrat bojijo tega.

Oven

Ker je nagle jeze, težko krmari med svojimi izpadi in željo po tem, da bi tisti, ki mu veliko pomenijo, ostali v njegovem življenju. Ko imajo ti vsega dovolj in končno odidejo, si oven nadene izraz neprizadetega junaka. Zdi se, da je celo vesel, ker se je nekoga »znebil«. V resnici pa bi storil vse, da bi ga dobil nazaj. Oven sovraži, kadar ga ljudje zapuščajo. Žal se tega velikokrat prepozno zave.

Bik

Najbolj ga je strah, da ga nekoč nihče ne bo potreboval. Da ga bodo ljudje, ki jih ima najraje, pozabili, zato se vedno vprašuje, koliko jim v resnici pomeni ter kakšno vlogo igra v njihovem življenju in mislih.

Dvojčka

Dvojčki si za vsako ceno želijo pridobiti prijatelje. Tako močno, da so se zanje pripravljeni povsem spremeniti. To jih ne moti, raje se prilagodijo večini, kot da bi ostali sami in osamljeni. Prav tega, da bi ostali brez družbe, jih je najbolj groza.

Rak

Vedno in povsod hoče dajati vtis, da je srečen in vesel. Verjame, da bo druge razočaral, kadar bo pokazal prava, tudi manj prijetna čustva. In prav razočarati ali razžalostiti nekoga si rak ne želi. Prepričan je, da mora biti v očeh drugih vedno in za vsako ceno dobre volje.

Lev

Verjame, da je vsemogočen, nepremagljiv in da je, če gre kdaj kaj narobe, vedno kriv on. Tedaj si nadene hladno masko, s katero ustvarja vtis, da mu ni mar za nezgode, ki doletijo njega ali njemu ljube. Globoko v sebi pa je najbrž najobčutljivejša oseba, kar ste jih spoznali. In prav tega, da bi drugi to izvedeli, ga je najbolj strah.

Devica

Težko drži v rokah vse niti življenja. Res se zdi, da ima vse pod popolnim nadzorom in v popolnem redu, v resnici pa ji prav ohranjanje te podobe povzroča največ težav in največja groza zanjo bi bila, da bi drugi to opazili. Zelo težko ostaja pozitivna.

Tehtnica

Brez ljubezni ne more živeti. Ob sebi potrebuje sočloveka, s katerim se lahko ukvarja in tako vsaj za kakšen trenutek pozabi nase in na svoje neskončne dileme. Ostati brez ljubezni je za rojene v tem znamenju največji strah.

Škorpijon

Strah ga je pretirane bližine. Všeč mu je, če mu drugi zaupajo, sam pa se le težko komu odpre. Po drugi strani ga vedno hromi bojazen, da bo zaradi svojega obnašanja od sebe odvrnil vse ljudi. Žal ne ve, kako bi to popravil in spremenil ter poskrbel, da se kaj takšnega ne bo zgodilo.

Strelec

Želi si samo ljubiti in biti ljubljen. Kadar je sam, se počuti brezupno in je prepričan, da za nikogar ni dovolj dober. Samota in osamljenost sta strelčeva največja strahova.

Kozorog

Vedno se peha in pleza proti vrhu, pri tem pa nima časa navezovati tesnih osebnih stikov. Globoko v sebi ve, da bo to nekoč obžaloval, zato ga je strah, da na stara leta ob sebi ne bo imel nikogar, vendar ne stori ničesar, da bi spremenil svoj odnos do soljudi. Uspeh mu vendarle pomeni več in prav to, da ga ne bo dosegel, ga je najbolj strah.

Vodnar

Ni sposoben čustvovati tako, kot bi si sam želel, saj se boji lastnih čustev. Velikokrat se poda v razmerje, ki ga ne osrečuje. Čeprav ve, da je za svojo nesrečo kriv sam in se zato kar malce sovraži, ne stori ničesar, da bi prave občutke prepoznal in jih pokazal drugim.

Ribi

V bistvu ribe še same ne vedo, kaj v življenju počno in kaj bi rade. One samo plovejo skozi dneve in sanjajo o boljšem jutri. Velikokrat so nemočne in izgubljene, nikoli pa ne vprašajo za pomoč ali nasvet, saj jih je najbolj strah, da bodo drugi odkrili njihovo nemoč.