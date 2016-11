Vpliv čustev na zdravje

Čustvena paleta vsakega izmed nas je sestavljena iz treh sklopov primarnih negativnih čustev, to so strah, žalost in jeza. Vsaka z njimi obarvana negativna čustvena reakcija prispeva k nastajanju blokad v pretoku življenjske energije oz. či, hkrati pa po taoističnem prepričanju vsako omenjeno čustvo drugače vpliva na telo, organe in zdravje. Pravijo, da so prav naši čustveni odzivi glavni način, kako zapravljamo in razdajamo svojo energijo. Če razumemo, za kaj gre in kaj se v nas dogaja, ko se npr. spopadamo z jezo, pa lahko zadržimo ogromno energije, ki jo sicer posrka negativno čustvo. To pa seveda dolgoročno vpliva tudi na naše zdravje in kakovost življenja.



Tri skupine primarnih negativnih čustev



Strah



Že indijske Upanišade, sveta besedila z duhovnimi napotki, opisujejo strah kot enega temeljnih človeških občutkov. Pravijo, da gre za naravno reakcijo v odnosu do ljudi, ki nas obdajajo. Doživljanje strahu sicer sovražimo. Občutimo ga kot hladnega, razumemo ga kot izgubo moči in nečesa, kar nam je pomembno. Doživljamo ga tako intenzivno, da se vse življenje borimo proti njemu. Gre za reaktivno čustvo, ki sčasoma pusti zdravstvene sledi predvsem na ledvicah, ki so skladišče naše osnovne energije, zato se počutimo slabotne in neprizemljene. Blokade, ki jih je povzročil strah, v spodnjem delu telesa motijo pretok energije v ledvicah in žlezah ter onemogočajo normalno nastajanje hormonov. S hladnim občutkom strahu se soočamo, ko doživljamo izgubo ali nimamo nadzora nad situacijo, naj gre za trenutni položaj ali dolgotrajno stanje.



Spopadanje s strahom



Taoisti pravijo, da je najboljša terapija pri strahu ogrevanje ledvic, kar bo uravnovesilo telo in zaščitilo srce. Ko se v vas prikrade strah, pa je najpomembnejše, da se mu ne vdajate in ne pustite, da um s strašljivimi scenariji še poslabša situacijo. Pustite občutku, da samo je, čeprav čutite moten pretok energije v sončnem pletežu. Ostanite mirni, segrejte telo, vzpostavite in vzdržujte normalni ciklus dihanja. Če vas je pogosto strah, se zaposlite, bodite aktivni in z meditacijo premagujte črne scenarije uma.



Žalost



Vsi jo doživljamo, z njo se odzivamo na resnično ali namišljeno izgubo. Za žalost je značilen občutek teže na srcu in v glavi, zdi se, kot da smo oviti v tančico depresije, telo obdaja stoječa, nepretočna či, saj je moten običajni pretok energije in krvi v glavo in srce, zato se počutimo slabotne in prazne. Po taoističnem prepričanju naj bi žalost prizadela pljuča, srce in vranico. Ljudje, ki žalujejo, pogosto počasi dihajo, depresija pa oslabi vranico. Življenjska energija ne more polniti središča telesa, saj je zgoščena v glavi, s čimer blokira tudi dotok energije v telo skozi kronsko čakro.



Naravni proces je, da žalujemo za svojimi dragimi in izgubo ljubih nam stvari, toda če na neki točki ne spustimo občutka, lahko žalost postane kronična in vpliva na zdravje. Nekateri ljudje lahko tako npr. nosijo s sabo žalostne dogodke še iz otroštva. Če se ne sprijaznimo s tem, da je vse minljivo in spremenljivo in naši dragi odhajajo, lahko rana v srcu ostane nezaceljena. To pomeni, da preprosto ne znate spustiti in dovoliti življenju, da se nenehno spreminja in razvija.



Spopadanje z žalostjo



Da bi preprečili vpliv žalosti na zdravje, moramo sprejeti igro vesolja takšno, kot je, in razumeti, da se ljubezen, življenje in bivanje spreminjajo, a so hkrati tudi večini in neuničljivi. Naši ljubi v resnici nikoli ne umrejo ali odidejo, samo prehajajo v drugo dimenzijo. Žalost moramo najprej sprejeti v celoti, namesto da se borimo proti njej. Tako jo lahko spustimo, ko pride čas za to. Če postane kronična, lahko pomagamo vranici, pljučem in ledvicam tako, da se potrudimo ponovno doživljati prijetne in vesele trenutke, ki nam prinašajo energijo in ljubezen.



Jeza



Najbrž nam je ni treba posebej opisovati. Svet okoli nas je lahko izredno zahteven in naporen, in ko naše potrebe in želje niso izpolnjene, se razjezimo. V jetrih se sproži ogenj, energija pa zato zastaja. Ko či v našem telesu zastaja, se kopiči in posledično ni več pretoka, pa nastajajo vozli oziroma blokade. Jeza je naš obupani poskus, da bi sprostili nakopičeno napetost v nasilnem krču energije. Čeprav taki krči jeze vplivajo na celotno telo, pa najbolj prizadenejo jetra. Ta so kompleksni organ, zadolžen za številne telesne funkcije, in vsako čustveno nelagodje, ki ga doživimo, se odrazi v njih. Vsako reaktivno čustvo povzroči, da se jetra skrčijo, zatesnijo, v njih se ujamejo občutki, energija in kri.



Ko se v jetrih ustavi pretok či, so posledično naše prsi, vrat in glava vroči – jeza dobesedno zakuha tudi možgane. Na koncu lahko ogenj kronične jeze poškoduje srce, povzroči hipertenzijo in slabi kardiovaskularni sistem. Postanemo uničevalni. Toda zavedati se moramo, da je jeza vedno naše dejanje. Ko se napetosti iz okolja kopičijo, mi pa se ne zmoremo sprostiti in jih predelati z ljubeznijo in svetlobo, se odzivamo z lastnim energijskim krčem. Šele ko začnemo prevzemati odgovornost za svoje čustvene odzive, se lahko začnemo osvobajati njihovih uničujočih učinkov na naše telo in okolico.



Premagovanje jeze



Če trpimo za kronično jezo, je najboljša rešitev, da omehčamo jetra in vzpostavimo normalen pretok či, pravijo taoisti. Poleg tradicionalnih kitajskih zelišč za krepitev jeter priporočajo, da nežno polagamo roke na jetra, srce, tanko in debelo črevo. Na čustveni ravni pa pravijo, da morajo tisti, ki podlegajo jezi, razumeti, da so sami odgovorni za svoje odzivanje. Tako se lahko sprostijo. Priznati si morajo svoja prava čustva, stopiti v stik s svojo notranjo rano in obupom, ki spodbuja jezo.



Vsak od nas mora opazovati in razumeti vzorce, ki jih doživljamo kot čustvena bitja, kako ti vplivajo na naše telesne kemične procese in naše življenje. Vsi se odzivamo na situacije, v katerih se znajdemo, a paziti moramo, da naši odzivi ne postanejo avtomatični in vodijo v kronična bolezenska stanja. Sicer bo naše zdravje vedno ogroženo, ne glede na to, koliko telovadimo, spimo in se zdravo prehranjujemo.



Pomembnost počitka



Študije kažejo, da v enem samem dnevu vsrkamo več informacij, kot so jih naši predniki v celotnem življenju. Nenehno smo bombardirani z dražljaji, hkrati pa si v tekmovalnem poslovnem svetu nenehno prizadevamo narediti več kot zmoremo. Vse to ima za ceno pomanjkanje počitka in pospešen proces staranja. Na Zahodu se srečujemo z naraščajočo epidemijo stresa, ki sili naša telesa, da dohajajo pospešeno hitrost in zapletenost življenja. Izgorelost, apatija in izčrpanost so samo spremljevalni pojavi, ki nas ne samo spravljajo v depresijo, ampak škodijo tudi telesu. Če si dovolite vzeti čas za počitek in obnavljanje telesa, se zdite drugim skoraj egoistični. Telo pa se ne more obnoviti brez počitka, svarijo taoisti. Potrebujemo dovolj sproščenega in brezskrbnega spanja – biti ga mora dovolj, da se lahko pozdravimo. Če živimo tako, da telesu ves čas omogočamo premor, spodbudimo tudi proces pomlajevanja. Naučiti se moramo razstrupljanja, počivanja in omejevanja stresa. Sicer dovolimo strupom in stresu, da uniči naše telo in pospeši staranje.