Voda nosi informacijo, energijo, afirmacijo in blagoslov

Informiranje vode je vse od raziskav Japonca Masaruja Emota v porastu. Odprto vprašanje pa je, kako dolgo se zapisana informacija obdrži v vodi. Franc Kočar pravi, da informacija, ki jo vnašamo z umom, v vodi drži tri, štiri dni. »Vodni izviri z informacijo, ki drži dlje, so npr. voda iz Fatime, Lurda, Medžugorja, Efeza v Turčiji...« doda. »Prepričan sem, da ima voda spomin. To dokazujejo različni postopki, npr. homeopatski, blagoslavljanje vode, posebne lastnosti vode, zajete na kresno noč, 23. 6., ali 19. 1., ko pravoslavci slavijo praznik sv. Jovana, ki ima pri njih podoben pomen kot pri nas Janez Krstnik. Na ta dan tudi hindujci v reki Ganges opravljajo obrede čiščenja in zdravljenja. Če pustimo vodo na ta dan zunaj, je po starem verovanju blagoslovljena in se pet let ne pokvari, kar sem preizkusil in drži,« pove.

Spomin in informiranje vode

»Jacques Benveniste je objavil tezo o spominu vode, nato pa so ga izključili iz znanstvenih krogov in ga rehabilitirali šele pred smrtjo, ker so na univerzah po svetu ponovili njegov poskus z vodo in dobili enake rezultate,« pojasni, zakaj je informiranje vode deležno velike nejevere. »Res pa je, da na vodo vpliva toliko dejavnikov, da je težko ponoviti isti eksperiment na popolnoma enak način z enakim rezultatom, zato se znanost izogiba raziskavam.« V primerjavi z drugimi snovmi in materiali je namreč voda precej neobstojen nosilec informacij. »Predpostavljam, da nanjo preprosto vpliva toliko stvari – predvsem misli ali afirmacije. To so ugotovili tudi pri izdelovanju kozmetičnih izdelkov priznanega podjetja. Pri postopku 'pretresanja in potenciranja', kar je homeopatski pristop, niso dosegli vedno enakih rezultatov, nato pa ugotovili, da je posredi človeški faktor oz. razpoloženje izvajalcev postopkov oz. njihova podzavest.«

Učinki informirane vode

Sam razvija izdelke za izboljšavo pitne vode, poleg tega pa pripravlja vodo, ki je rezultat elektrolize ter posebnega postopka priprave. »Ker je to v osnovi in po vseh pokazateljih pitna voda, ne smemo govoriti o njenih pozitivnih učinkih, ker je to zakonsko prepovedano kljub vsem pozitivnim izkušnjam,« izpostavlja in pojasni, da z elektrolizo vodo ločuje na katodno in anodno. Prva pospešuje razvoj bakterij in mikroogranizmov, druga pa dezinficira, torej zavira njihov razvoj, zato lahko oboje izkoriščamo za določen učinek. Da je takšna voda že skoraj naravni antibiotik, podkrepi z lastno izkušnjo, saj je ob prehladu razbolelo grlo namesto z žganjem blažil z vodo in bil naslednje jutro zdrav. »Belopolti ljudje nimajo opeklin po sončenju, športniki mišičnih krčev, lajša poškodbe in vnetja, otekline, bolečine v kolenih in hrbtu, brazgotine in rane, srbenje kože, revmatizem, protin, težave s krčnimi žilami, izboljša telesne zmogljivosti,« našteje izkušnje uporabnikov njihove vode. »Voda v pršilu je sicer naš edini izdelek, ki ne temelji na neposrednem informiranju,« doda. To pomeni, da se informacija vanjo prenaša prek zunanjega nosilca, torej kozarca, vrča itd., za razliko od kreme, ki jo informira neposredno. Za informirano vodo se uporabljajo tudi izrazi, kot so živa voda, energetizirana voda, vitalizirana voda, pravi. »Vsi označujejo, da je bila vodi dodana neka energija, informacija, blagoslov, afirmacija,« pojasni. »Sam izdelke iz linije Nattura dodelam z orgonskimi sevalniki. Pripravim nosilec v obliki ampule, vanjo prenesem 'informacijo' izbrane kakovostne vode, redke ali drage učinkovine, zdravilo itd. Najboljše izkušnje imam s prenosom naravnih učinkovin. Ampulo položim v sprejemni del orgonskega sevalnika in to nato s sevalnikom prenesem v kozarec, keramiko, kremo itd.«

Genotoksičnost vode

Pravi, da je posebej ponosen tudi na to, da njegovi izdelki zmanjšujejo genotoksičnost vode za 50 odstotkov. Merimo jo s čebulnim testom. »Voda iz pipe in informiranega vrča ali kozarca se testira tako, da se posadi čebulice nad epruvete, po 72 urah pa se ugotavlja delež celic s poškodovanimi kromosomi v primerjavi s številom vseh pregledanih celic – večji je njihov delež, slabša je voda, in obratno.« Pri izdelavi namreč s posebnim postopkom vplivajo na steklo, porcelan ali keramiko, da spreminja lastnosti vode. »Informacija je odvisna od nosilca,« nadaljuje, »in tega, kaj se dogaja z njim, hkrati pa se z rabo ne izrabi. Ko izpostaviš nosilec okolju, se namreč prilepi kup dodatnih informacij. Pri vrču so to elektrosmog, afirmacije, misli navzočih ljudi – in informacija izgine, hitro jo lahko 'povoziš' kot na računalniku.« Njihov vrč ohrani informacijo pet let in več, trudijo pa se mu še podaljšati življenjsko dobo.

Odnos do vode

Zaskrbljujoče se mu zdi, da je naš odnos do vode podcenjevalen, jemljemo jo za samoumevno in neomejeno. »Vzgajajo nas, da je voda nekaj slabega – 'da ne boš moker, da ne boš padel v vodo, vreme se bo poslabšalo', čeprav napovedujejo dež po sušnem obdobju. V gostilni vodovodne vode ne zaračunavajo, čeprav jo morajo postreči, pomiti kozarce in je boljša kot iz plastenke, ki pa jo zaračunavajo. V Sloveniji bi lahko vsaj za trikrat povečali samooskrbo, če bi namakalne sisteme pripeljali na polja, da bi bili neodvisni od vremena, ter uporabljali izboljšano vodo, s čimer se ukvarjam,« opozarja. Ogromno načrpane vode izgubimo v slabo vodenih in izdelanih cevovodih, zato predlaga, da bi komunalci plačevali dajatve od načrpane, ne pa od prodane vode, s čimer bi zmanjšali porabo, ohranili vodne vire za zanamce, dovolj pa bi je tudi ostalo. »V Sloveniji je pitna voda izjemno dobra in mirno jo lahko pijemo iz vsake pipe, ne da bi se bali za zdravje, saj je problematične le kak promil,« pravi. Dodaja, da je vodni kamen pokazatelj določene onesnaženosti izvira vode s kemikalijami. »Kjer ga je veliko, svetujem previdnost pri pitju. Drugače pa je voda v stekleni embalaži boljša kot v plastični. Ne poznamo še vseh posledic pitja vode iz plastenk, vemo pa, da so v plastiki hormonski motilci in bodo prihodnje generacije čutile posledice.«

Izboljšanje vode

Tretje področje njegovega delovanja so hišne in pretočne naprave za izboljšanje vode za farme. Tehnološki postopek dopolnjuje njegov izum, podrobnosti želi zadržati zase. Pove pa, da je pred osmimi leti hotelu Belvedere nad Izolo pomagal rešiti težave z bazensko vodo z veliko bioonesnaženja s cvetnim prahom, močnim vonjem po kloru, ki je bila sanitarno oporečna. Vgradili so posebne porcelanaste vložke za šobe in kakovost sicer klorirane vode se je bistveno izboljšala in občutljivi ljudje niso imeli več težav in alergij. »Postopek temelji na nevtraliziranju vseh škodljivih učinkov primesi v vodi,« pravi. »Ne odstranjuje se jih, samo nevtralizira. Tako klor v bazenu še vedno pobije bakterije, a nima negativnih stranskih učinkov, kot sta draženje kože in vonj. Voda je dezinficirana, ni pa smrdljiva – po zaslugi informacije. Na podoben način je Vili Poznik vitaliziral vodo v ribniku, kjer so po vgradnji njegove naprave prej napol mrtve ribe začele živahno plavati. Rezultate njegovih pretočnih naprav je potrdil tudi pridelovalec jagod, ki je povečal pridelavo za 25 odstotkov na enaki površini kot prej, s 40 odstotkov manj gnojil in zaščitnih sredstev. Jagode so bile tako kakovostne, da je vse prodal, saj so se ljudje vozili ponje iz oddaljenih krajev. Niso povzročale alergij, dlje so bile obstojne in občutno okusnejše.

