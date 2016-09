Vesolje vam želi nekaj povedati

Resnica, ki bi jo zdaj že lahko sprejeli, je, da naključij v vesolju ni in da se misli materializirajo, torej uresničujejo. Včasih za njihovo uresničitev potrebujemo znake od naših duhovnih vodnikov ali angelov. Čakamo in opazujemo, pa se nič ne zgodi. Ste sploh odprti za sporočila vesolja? In kako vedeti, kdaj ste dovzetni zanje?



Najprej si morate postaviti časovno omejitev, v kateri želite, da zaznate sporočilo. Morda to ne bo v prvih petih minutah, lahko pa vesolje zaprosite, naj vam pošlje jasen znak v enem tednu. Poleg tega morate jasno izraziti željo. Naj bo znak nedvoumen, takšen, ki ne dopušča dvojnih pomenov. V naslednjem koraku lahko uporabite tehniko, ki zahteva, naj se znak nekajkrat ponovi, na primer trikrat, zato da ste prepričani, da je pravi in namenjen vam. Predvsem pa je osnovno pravilo, ki smo ga že omenili, da ste odprti za tovrstna znamenja oziroma sporočila iz nebes, s katerimi si pomagate razložiti, kaj in zakaj se vam nekatere stvari dogajajo v življenju.



Poglejmo znake, s katerimi vas vesolje nagovarja:



1. Ponavljanje številk



Pogosto na uri ali kje drugje zasledite enake številke, kot so 11.11 ali 111? Ne, to ni naključje, ampak znak, da vam vesolje poskuša nekaj povedati. Enaka števila namreč nakazujejo na določene spremembe v življenju, kakšne, pa je odvisno tega, katere številke videvate. Verjemite, da jih opažate z razlogom, zato jih vzemite resno.



2. Pesmi



Vesolje vam lahko sporočila pošlje tudi prek zvokov, kot so glasba, pesmi ali določeni stavki v njih. Če se že zjutraj zbudite ob zvoku določene pesmi ali vam v uho pade delček njenega besedila in se vam to zgodi še večkrat čez dan, to upoštevajte. Morda boste dobili odgovor na vprašanje, ki vas že dlje muči.

3. Besede ali slike

Sporočila iz vesolja lahko prihajajo tudi v obliki slik, sploh če ste bolj vizualen tip. Postavite si vprašanje o določeni stvari, ki vas muči, in bodite pozorni na slike in motive, ki vam za tem pridejo na pot. To so lahko panoji, grafiti, tudi motivi iz narave, kot so cvetlice ali ptica v letu. Če ne veste, kako boste odgovor prepoznali, vam lahko povemo le, da boste preprosto začutili, da je to to.



4. Ponavljajoči se dogodki



Se vam v življenju pogosto ponavljajo vedno enaki dogodki? To je morda znak, da se morate še česa naučiti, preden vas bo vesolje spustilo dalje. Ko se naslednjič srečate z isto situacijo, ne postanite znova žrtev, ampak poglejte na zadevo racionalno in poskusite ugotoviti, kaj ste spregledali tokrat, da ste se znova znašli v tem. Ko boste našli razlog, se boste naučili tudi pomembne lekcije. Napake v prihodnje zagotovo ne boste več ponovili, zato se takšni in podobni dogodki v prihodnje ne bodo več ponavljali.



5. Perje



Perje je običajno znak, da je v bližini naš angel varuh. Čeprav angeli v resnici ne potrebujejo kril za letenje, so v umetnosti vedno predstavljeni s krili in tudi mi mislimo, da letijo. Zato angeli perje uporabljajo kot simbol, s katerim nam sporočajo, da so ob nas. To nam lahko pomaga rešiti težave, ki jih imamo. Pogledati je treba le, perje katere ptice so nam pustili, in nato preveriti, kakšen pomen se skriva za njim.



6. Predmeti



Včasih sporočila vesolja nosijo tudi predmeti, ki se kar naenkrat pojavijo pred nami ali pa po naključju po več letih kar naenkrat naletimo na njih. Takrat se morate vprašati, kaj ta predmet pomeni, s kom ga povezujete, in če boste malce bolj razmislili, boste hitro vedeli, kaj storiti.



7. Vonjave



Se vam je že zgodilo, da ste kar naenkrat, ne vedoč od kod in kako, zavohali prijeten vonj, ki vas je spomnil na nekoga ali v vas vzbudil določeno čustvo? Da, tudi to je sporočilo iz vesolja, ki mu morate posvetiti pozornost, saj boste dobili odgovor na vprašanje, ki mu ga postavljate.



8. Občutki



Če imate dobro intuicijo, boste odgovore na vprašanja dobili tudi s pomočjo raznih občutkov. Ti se kažejo kot (ne)prijetna reakcija po vsem telesu, občutek v trebuhu ali draženje v grlu. Zadnje vam morda sporoča, da morate izraziti svojo resnico. Vsekakor vam svetujemo, da poslušate svoje telo, ki vam lahko poda veliko odgovorov na vaša vprašanja.



9. Ponavljanje ovir



V življenju vedno znova naletite na enake ovire? Tudi to je lahko znak, da nečesa ne delate prav in da boste morali razmisliti, zakaj se vam določene stvari ponavljajo. Ko boste težavo rešili, bodo tudi ovire izginile.



10. Aktiviranje čustev



Če vam določena oseba ali dogodek vzbudi čustva, je dobro, da jih upoštevate in se vprašate, zakaj se je to zgodilo. Se morate od ljudi, ki vam ta čustva sprožajo, umakniti, jim oprostiti ali jih preprosto spustiti iz vašega življenja? Odgovor na to vprašanje je zagotovo že skrit globoko v vas, le pustite mu na plan.