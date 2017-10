Vesolje nam na vsakem koraku pošilja znamenja

Mimo nas lahko pripelje avtobus, na katerem je oglas s pomenljivim napisom, ali več dni zaporedoma naletite na isto temo, tisto, s katero se ukvarjate. Kadar opazite, da se nekaj ponavlja, naj bo to dogodek ali da vsak dan ob isti uri pogledate na uro, si poskusite zapisovati dogodke in prepoznati vzorec.

Vesolje nam pošilja preprosta sporočila in rešitve – in zapomnite si, ko je čas, da prejmete znamenje, ga boste. Bodite pozorni, če pomislite na nekoga, nato pa prejmete njegov klic. Na ponavljajoče se zaporedne številke, tako na digitalni uri kot registrski tablici mimoidočega avtomobila, ista zaporedja števil. Kombinacij je ogromno, poseben pomen pa ima na primer 11:11, in sicer ste pripravljeni, da duhovno stopite na višjo raven.

Tudi živali so lahko glasniki. Tiste, ki vam naganjajo strah v kosti, kot so pajki in kače, vam nekaj sporočajo, poglobite se v svoje občutke in misli in ugotovili boste, kaj. Na splošno naj bi bil metulj glasnik naših ljubljenih, ki so zapustili ta svet, črni vran pa naj bi prinašal slabe novice. Celo dogajanje v prometu je sporočilo. Tehtate o neki odločitvi in se vam ravno v tistem trenutku prižge rdeča ali se znajdete v prometnem zastoju? Pomislite! Tako vam vesolje lahko sporoča tudi, da se malo ustavite in stopite korak nazaj. Le tako boste pripravljeni za nadaljnje korake.