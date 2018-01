Veselje malih astroloških znamenj

Značaji otrok so različni, veselijo in pomirjajo jih različne stvari. Poglejte, kaj je značilno za astrološko znamenje vašega potomca.

Oven

Zahteva veliko pozornosti, zlasti odraslih. Ima bister um ter jasne misli in že zelo zgodaj mu lahko začnete zastavljati različne, letom primerne uganke. Zlasti fantje so dokaj agresivni, imajo izraženo potrebo po gibanju, radi vozijo avtomobilčke, dekleta obožujejo modo ter se rada preoblačijo. Mali ovni so neodvisni, temperamenti, in čeprav obožujejo družbo ter različne aktivnosti, potrebujejo tudi čas, ki ga imajo samo zase.

Bik

Najbolj se sprostijo v ekipnih športih na prostem, ob tem so zelo muzikalični ter radi pojejo in igrajo na različne inštrumente. Prav tako uživajo ob poslušanju glasbe. Radi preživljajo čas v družinskem okolju, najraje se igrajo s svojimi brati in sestrami.

Dvojček

Zelo zgodaj pokažejo prirojeno nadarjenost, pa naj bo to glasbeni dar, govorne sposobnosti, branje ali računanje. Pogosto se pogovarjajo sami s seboj ali z namišljenimi prijatelji, neredko celo izumijo svoj jezik. Zanima jih tehnika in kaj lahko postanejo odvisni od raznih video ali računalniških igric. Učenje tujih jezikov jih zabava, so kot rojeni za nastopanje v dramskih skupinah.

Rak

Občutljivi so in veliko jočejo. Radi se zatekajo k igračkam za tolažbo. Največ časa preživijo ob preoblačenju lutk ali plišastih igračk, zanje skrbijo kot za žive hišne ljubljenčke. Tudi ti so zanje primerna družba. Hrana jim nudi poseben užitek, radi pomagajo v kuhinji, uživajo v risanju, slikanju in izrezovanju kolaža. Svojo sobo naj uredijo sami, saj si bodo tako v njej zagotovili največ varnosti.

Lev

Vedno nasmejani, družabni in dramatični. Obožujejo družabne igre in igranje s hišnimi ljubljenčki. Najbolje se lahko izrazijo na plesnih delavnicah, pri gimnastiki ali dramskih krožkih. Po naravi so vodje in znajo izkoristiti svoje danosti. Pogosto čas preživljajo v družbi namišljenih prijateljev.

Devica

Že od malega so device sužnje navad, najvarneje se počutijo ob točno določenemu urniku. Cenijo preprosto okolje brez hrupa ali drugih motenj. Že zgodaj se naučijo brati in pisati, čas rade preživljajo ob knjigah in sestavljankah, z veseljem pomagajo in so spretne z rokami. Celo iz pomivanja posode lahko naredijo umetnost. So klepetave in potrebujejo veliko prijateljev.

Tehtnica

Zahtevajo veliko pozornosti odraslih in zaradi stalne potrebe po tem, da bi bile opažene, tehtnice neredko v senco potisnejo brate in sestre. So esteti, polepšajo vsak prostor, ure lahko izdelujejo makete. V tem znaku rojeni otroci so velikodušni, obožujejo glasbene igračke, gledališče in šolske predstave. Radi imajo športe, ki se odvijajo med dvema nasprotnikoma, denimo tenis.

Škorpijon

Prave male petarde so, polni talentov in idej. V enem trenutku so zadržani in malodušni, v drugem sproščeni in nasmejani. Po naravi so introvertirani. Glasbila, sestavljanke in podobno jih lahko zabavajo dolge ure. Najraje tekmujejo v športih, kjer pridejo do izraza kot posamezniki. Prav tako radi posnemajo druge, ne marajo pa ekipnih športov.

Strelec

Vedno so pripravljeni na raziskovanje sveta. V peskovniku ali na športnem igrišču lahko preživijo dolge ure. Učenje je zanje zabava in zgodaj spregovorijo. Obožujejo igre v blatu, ne marajo pa pravil. So odprtega uma in veliki ljubitelji živali.

Kozorog

Stare duše, odgovorni in perfekcionisti. Radi so obdani z ljudmi, prijatelje iz otroštva ohranijo vse življenje. Uživajo na prostem, med vrstniki so priljubljeni. Obožujejo skupinske športe, po naravi so vodje in velikokrat se pretvarjajo, da vodijo svoje podjetje. Med njihovimi igračkami ne smeta manjkati blagajna in monopoli.

Vodnar

Rojeni s črtami genija in igralca iger na srečo. Lahko so ekscentrični in ne igrajo vedno po pravilih. Velikokrat presenetijo z nenavadnimi komentarji in navadami. Sovražijo krivice in avtoritete. Pogosto so uporniki in se ne zavedajo vseh posledic, ki jih to prinaša.

Riba

Stare duše z veliko modrosti. Velikokrat odrastejo v slikarje ali fotografe. Rade ukazujejo vrstnikom, imajo bogato domišljijo, kadar pa napetost naraste, lahko postanejo nasilne. Z risanjem in izrezovanjem se lahko zabavajo dolge ure. Uživajo v ekipnih športih pa tudi plavanju in drsanju. Obožujejo gledališče, petje, ples in igro.