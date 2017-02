Vera, molitev in postenje

Samo z dojemanjem telesa kot celote lahko sprožimo proces samoobnavljanja ter spodbudimo telesne sisteme, da začnejo spet usklajeno delovati. Že menihi v samostanih so se zavedali pomena discipline in zmernosti pri prehranjevanju in življenjskih navadah. V času, ko je bila uradna medicina še v povojih, so zasnovali formulo dolgoživosti, ki je temeljila na veri oziroma zaupanju, molitvi in postenju kot ključih do telesnih procesov samozdravljenja in ohranjanja ravnovesja. Prve zapise o energijskih vajah in pomlajevanju so tako našli zapisane že v esenskih apokrifnih evangelijih, ki so vključevali nasvete, kako učinkovito uporabiti zakone vesolja.



Zaupanje oziroma verovanje



Običajno vere ne povezujemo s pomlajevanjem in zdravjem, toda če je pristna, je lahko nadvse učinkovita, kar potrjujejo tudi sodobne znanstvene teorije. Človeško telo je sestavljeno iz svetlobe in energije. Ne živimo v zgolj materialnem svetu, veliko več smo kot samo telo. Bolj ko prepoznamo svojo resnično naravo, bolj intuitivno se lahko povežemo z univerzumom, kar vpliva tudi na zdravje. Materialistični pogled na svet namreč zanika medsebojno povezanost vsega na zemlji in zagovarja ločenost, kar je v popolnem nasprotju z modrostjo Kitajcev, indijanskih plemen, Tibetancev in drugih starodavnih kultur. S tem se je seveda na Zahodu izgubila široka paleta holističnih načinov zdravljenja.

Zdravilna molitev Polaganje rok, najpreprostejšo obliko zdravilne molitve, lahko izvede skoraj vsakdo. Ni nujno, da se z rokami dotikate človeka, deluje tudi, če jih držite nad telesom. Vadite na domačih. Vedno se najprej dotaknite srca in pustite, da se ljubeča energija prek vaših rok pretaka vanje. Vdihnite zdravilno či in z izdihom spustite iz organizma vse nakopičene škodljive vplive. Z dlanmi se nežno dotaknite srca, popka in lic. Vztrajajte do pol ure – tako pogosto, kot želite.

Naši možgani delujejo kot televizor, ki svetlobne vibracije strne v določen kanal oz. niz izkušenj. Naš fizični svet je v resnici samo zelo ozek spekter vsega, kar obstaja. Ker pa smo se že od rojstva učili, kako se poistovetiti samo s tem kanalom, verjamemo, da je to vse, kar je.



Aboridžini so na primer prevzeli drugačno kulturno prepričanje – čas, preživet v sanjah, je glavno težišče njihovega življenja. Vidijo sicer popolnoma enak fizični svet kot mi, vendar ga dojamejo povsem drugače. Enako učijo budistični menihi – da je svet samo iluzija in da nam možgani kažejo izkrivljeno vizijo resničnosti. Ko umremo, možgani ugasnejo in spet dobimo širši vpogled v resničnost.



Eden prvih zahodnjakov, uvedenih v starodavne japonske skrivnosti, je bil Malcolm Ritchie. V svoji knjigi je zapisal: »Na Zahodu smo ustvarili kulturo anestezije in amnezije, ki nas spodbuja k temu, da nehamo čutiti telo in um, kar nam onemogoča, da bi izkusili in spoznali sebe kot del vesolja. Namesto tega živimo v njem kot paranoični tujci, kar nas ločuje od znanja in naše duhovne usode – naše prave narave.« Prava vera in nenehno prepoznavanje resničnih okoliščin, v katerih se odvija življenje, je zdravilo za amnezijo. Vera nam omogoča, da se zavedamo subtilne energije okoli telesa, ki nas hrani.



Ko spoznamo, da nas prav ta energijska povezava s stvarstvom lahko zdravi in uravnovesi, odpadejo vse skrbi, da ne bomo ozdraveli, sprostimo se in sledimo svoji intuiciji. Ko se znebimo stresa in skrbi, ki so onemogočali, da bi se počutili bolje, lahko v našem življenju deluje zdravilna moč svetlobe. Če resnično verujemo, skrbi in strah samodejno zamenja hvaležnost.



Molitev



V resnici nima molitev nobene zveze s prošnjo, da bi se nam izpolnilo želeno. Gre za prejemanje in prevajanje energij, ki nas obdajajo, kar omogoča telesu, da se sprosti in odpre širši zavesti. Zdravilno moč molitve poznajo budisti, taoisti, jogiji v Himalaji in Indiji, na Zahodu pa se odraža v tehnikah, kot so tai či, či gong in joga.



Raziskovalci so dokazovali moč molitve. Dr. Byrd in pozneje še dr. Targova sta naredila študijo na srčnih bolnikih. Poleg običajne nege je polovica skupine prejela molitve različnih prostovoljcev. Ugotovil je, da so tisti, ki so si pomagali z molitvijo, živeli neprimerno bolje – doživeli so manj srčnih zastojev in pljučnic, imeli manjšo potrebo po priklopu na naprave, potrebovali so manj zdravil.

Zdravilna molitev za nekoga, ki ga ljubite Najbolje bo, da sedite, čeprav jo lahko izvedete tudi med hojo. Sprostite sebe in dihalno pot. Sprostite srce, telo in dih vseh bremen. Začutite srečo in veselje, že samo ker obstajate. Zavedajte se, da vsi živimo v osupljivi povezanosti svetlobe in energije. Nato prenesite občutek nepopisne spokojnosti in zadovoljstva na ljubljeno osebo. Predstavljajte si, kako prejema blagodejno energijo in ljubezen. Okrepite prenos te močne zdravilne energije s potrditvijo v obliki namere. Ne izrazite nobenega dvoma ali skrbi o izidu in ne obremenjujte se s tem, da delujete na daljavo. Začutite, da ste eno s tem človekom, in mu predajte energijo, ki ga bo ozdravila.

Pri tem ni nujno, da gre za molitev, kot jo poznajo različna verstva, ampak vsako obliko prenosa pozitivne energije na drugega človeka. Lahko gre za preprosto polaganje rok na človeka v stiski, če se zadovoljna, zdrava, srečna, ljubeča oseba, polna življenja, dotakne bolnika. Četudi ni dotika, se naše energijsko stanje prenaša z enega človeka na drugega. Dobra volja je prenosljiva, na žalost pa prav tako vsako negativno stanje. Živimo namreč v skupnem energijskem polju, v katerem smo vsi povezani.



Ne glede na obliko molitve gre za proces sprejemanja in prepuščanja. Da pa jo opravimo pravilno, se moramo naučiti dihati. Ko so se Evropejci začeli priseljevati na Havaje, je bila ena prvih stvari, ki so jih opazili domačini, da med molitvijo ne znajo pravilno dihati in se odpreti sprejemanju či. Polinezijci so namreč že od nekdaj razumeli, da gre pri usmerjenem dihanju za sprejemanje in sproščanje, ki okrepi moč molitve in spodbudi zdravilne telesne procese. Tako kot se odpirajo in zapirajo telesne pore, da se sproščajo strupi in sprejemamo či, se dogaja tudi pri dihanju. Ko potegnemo zdravilno energijo vase in sprostimo negativno, pomirimo telo in ga napolnimo s svetlobo.



Post za zdravje



Mistiki so spoznali, da sta tako vera kot molitev veliko učinkovitejši, če imamo telo pod nadzorom in ga očistimo strupov. Eden od načinov, ki so ga redno izvajali za to, je postenje. S hranjenjem namreč ne zaužijemo samo hrane, ampak tudi energijo, ki nas podpira. Ključen je odnos med njima, saj je telo v resnici zelo občutljiv instrument. Njegova sposobnost čim bolj učinkovitega izrabljanja te energije je odvisna od kakovosti in količine vsega, kar pojemo. Proces hranjenja, prebavljanja in iztrebljanja je velik porabnik telesne energije, posebej če vase vnašamo strupene snovi. Največ nas zaužije tri obroke na dan. Pri tolikšnem vnosu mora telo nenehno prebavljati in iztrebljati, z le nekaj urami premora med spanjem. Tudi če se želimo pomladiti, najprej pomislimo na to, katero zdravilo bi vzeli, torej ponovno nekaj vnesli v telo. A v resnici je najbolje obnoviti porušeno ravnotežje, torej sploh ne jesti ter pustiti naravni inteligenci telesa, da opravi svojo nalogo.



Na splošno je post čas, ko omejimo vnos hrane, da razbremenimo prebavila in očistimo kri strupov. Že predniki, ki so se postili, poročajo, da so se po sprostitvi toksinov bolje počutili, imeli več energije, hkrati pa so izzvenele mnoge druge zdravstvene nevšečnosti.



Poznamo različne vrste posta, pri čemer ni nujno, da se popolnoma odpoveste hrani. Lahko nekaj časa uživate lažje obroke ali sadje in zelenjavo. Pomagajo tudi zeliščni napitki, ki čistijo telo. Priporoča se postenje nekajkrat na leto, da bi obnovili telo in preprečili bolezni. Na splošno pa uživajte čim več žive hrane in sprejemajte zdrave prehranske odločitve.



Če boste redno sledili veri, zdravilni molitvi in se občasno postili tako kot naši predniki, se bo samodejno sprožil proces pomlajevanja in samozdravljenja. Odkrili boste naravno inteligenco lastnega telesa.