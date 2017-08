Vaša najljubša žival razkriva vaš značaj

Očarani nad lisicami so zviti in prebrisani, torej prav taki, kakršna je ta žival v basnih. Foto: Thinkstock

Vsakomur je katera žival ljubša od drugih. Tista, ki vam je najbolj pri srcu, razkriva vaš značaj. Pomislite, kateri kosmatinec vas najbolj privlači, in preverite, kaj to pomeni.

Volk

Lahko se pohvalite z močno inteligenco in dobro intuicijo. Niste tip človeka, ki bi dolgo zdržal v zaprtem prostoru, saj vam veliko pomeni osebna svoboda. Pogosto ste nezaupljivi do drugih, velikokrat pa dvomite tudi o sebi in svojih sposobnostih.

Sova

Pri vas je močno izražena intuicija. Premorete izjemno sposobnost, da opazite tisto, kar večini sicer uide. Drugi vas vidijo kot modre in se pogosto k vam zatekajo po nasvet. Radi delate ponoči, saj je tedaj vaša kreativna energija na vrhuncu.

Medved

Ste močan človek in drugi vedo, da vam lahko zaupajo. Ste rojeni vodja, vedno prvi v akciji in tisti, ki vselej vleče prve poteze. Z nogama stojite trdno na tleh. Močno cenite trenutke, ko ste sami, in radi prebivate v tišini, kjer urejate svoje misli.

Sokol

Res je, niste vodja po naravi, a hkrati veste, kdaj morate stvari vzeti v svoje roke. Znate se osredotočiti na tisto, kar si želite, in imate jasno vizijo prihodnosti. Verjamete v duhovnost in več vzporednih svetov ter ste prepričani, da se po smrti življenje nadaljuje v drugačni obliki.

Lisica

Ste zviti in prebrisani, torej prav taki, kakršna je ta žival v basnih. Vaši možgani delujejo hitro, učinkovito rešujete težave in zlahka najdete rešitve. Radi imate noč in vaš dan se neredko začne z zatonom sonca. Dobro se zavedate vsega okoli sebe in težko vas je prevarati. Večkrat se zdi, da posedujete celo preroške sposobnosti.