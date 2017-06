Vadba, ki vam jo priporočajo zvezde

Biki so ljubitelji narave, zato so športi v njej zanje najboljša izbira. Foto: Shutterstock

Vedno znova menjate oblike vadbe, iščete zase najboljšo, preizkušate se v raznih športih in nikakor ne morete najti pravega, v katerem bi z veseljem vztrajali? Naj vam pri izbiri pomaga horoskop. Tako vadbo za pripadnike različnih astroloških znamenj priporočajo zvezde.

Oven

Letos je izjemno priljubljen boks, kar je odlična novica za impulzivne in eksplozivne ovne. Zaradi svojega značaja ste odlični kandidati zanj, saj ste pogumni, aktivni ter po naravi optimistični. Vse te lastnosti pa v ringu pridejo še kako prav.

Bik

Pojdite v naravo. Lahko tečete, hodite, kolesarite ali plavate, pomembno je, da se ne zaprete v telovadnico. Vadba v zaprtem prostoru, v množici preznojenih teles in po strogih navodilih ni za vas. Vi ste ljubitelj narave, zato so športi v njej za vas najboljša izbira.

Dvojčka

Ekipni igralec ste, zato se najbolje znajdete v ekipnih športih. Odbojka, košarka, nogomet, vsi ti pridejo prav. Ne ustavite pa se zgolj pri enem športu, sicer se ga boste kaj kmalu naveličali. Kombinirajte različne panoge, energije imate na pretek.

Rak

Ne potrebujete telovadnice in fitnes kluba, najbolje se znajdete doma. Lahko si pri vadbi pomagate z različnimi aplikacijami, ki vas bodo vodile, lahko s posnetki, pomembno je le, da vztrajate in se ne pustite motiti.

Lev

Kreativni, srčni, pogumni vedno iščete nekaj več in drugačnega. Sprejmite izziv bikram joge ali krosfit treninga. Telo in um vam bosta hvaležna.

Devica

Device ste občutljive, pogosto sramežljive in vedno se z nečim obremenjujete. Prav zaradi svoje natančnosti vam bo povsem odgovarjal klasičen fitnes trening z natančnimi navodili trenerja. Zlasti boste navdušeni, ko boste občudovali učinke na svojem telesu.

Tehtnica

Najbolje delujete v paru. Ne glede na to, kakšen šport boste izbrali, v njem boste uživali, če boste v družbi. Ne samo zato, ker ste družabni, temveč tudi, ker včasih potrebujete malo spodbude partnerja.

Škorpijon

Ste zelo intenzivni, pogumni, strastni, včasih trmoglavi. Radi imate športe, v katerih premikate meje: borilne veščine, ultramaratone, triatlone, tudi tek v gorah in padalstvo.

Strelec

Najraje potujete in čas preživljate na svežem zraku. Planinarjenje je za vas najboljša vadba. Kjer koli se nahajate, najraje raziskujete lokalne planinske steze. To imate preprosto v krvi.

Kozorog

Močni, disciplinirani in odgovorni. Zlepa ne odnehate, ni vas strah izzivov in od svojih ciljev ne odstopate za nobeno ceno. Ekstremno kolesarjenje ali planinarjenje oziroma kar koli, kjer sebi in drugim dokazujete, da zmorete več, je za vas idealna izbira.

Vodnar

Ne glede na to, ali se boste odločili za jogo, kolesarjenje ali pilates, za vas je vadba predvsem priložnost za druženje, zato izberite šport, v katerem boste vadili s skupino. Zaradi prijetne družbe se boste k njemu vedno radi vračali.

Ribi

Seveda se najbolje počutite v vodi, zato izkoristite poletje, obiščite bližnji bazen ali zaplavajte v jezeru, morju reki. Vadba v vodi vas bo dobesedno zasvojila in nikoli se je ne boste naveličali. Upamo, da je v vašem kraju tudi pokriti bazen. Pozimi vam bo namreč prišel še kako prav.