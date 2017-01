V dolgi zvezi raka hranite s toplino, tehtnico obdarujte

Življenje je izpopolnjeno, kadar imate ob sebi sorodno dušo, nekoga, ki vas ceni in razume. Poglejte, kako je treba za rojene v posamičnih astroloških znamenjih poskrbeti, da bodo vedno del vašega življenja.

Oven: pustite mu biti glavni

Če želite ohraniti zvezo s temperamentnim ovnom, po vsakem sporu hitro zakopljite bojno sekiro in pozabite na negativna čustva. V nasprotnem primeru vas čaka napetost, ki lahko traja in traja. Nekoliko se prilagodite njegovim neredko egocentričnim stališčem in zahtevam, včasih ga razvajajte s komplementi in spremenil se bo v toplega ter nežnega partnerja. Dopustite mu občutek, da je glava družine, ne dušite ga z ljubosumjem, saj tega ne prenese, in ne branite mu druženja s prijatelji. On ni pretirano družinski človek, vselej išče spremembe in dogajanje. Bodite tudi sami samostojni, dinamični in vedno pripravljeni na akcijo.

Bik: ne igrajte se s čustvi

V razmerju z bikom se boste morali prilagoditi njegovi trmoglavosti. Nikoli vam ne bo priznal svoje zmote in raje bo težave reševal z molkom kot s pogovorom. Pri biku velja rek, da gre ljubezen skozi želodec, zato je dobro poznati vsaj osnovne kulinarične veščine. Lahko vas bo presenetil z neprestano potrebo po dotikih, pozornostjo in predanostjo, nikoli pa se ne igrajte z njegovimi čustvi in ne skušajte v njem izzvati ljubosumja. Ceni stabilnost in umirjenost. Biki so veliki hedonisti, ki prisegajo na udobje, toplino doma in zlasti na materialno varnost, zato ne pretiravajte z zapravljanjem denarja.

Dvojčka: bodite njegov prijatelj

Ne skušajte umiriti nemirnega dvojčka. Ob njem živite v njegovem ritmu in slogu. Vaša hiša naj bo vedno polna gostov. Dvojčki so namreč eno najdružabnejših znamenj zodiaka. Ne trudite se ga postaviti v toge okvire, saj tako ne bo srečen in bo odnesel pete ob prvi priložnosti. Ne nadlegujte ga z ljubosumjem in posesivnostjo ter ne kratite njegove svobode. Bodite njegov prijatelj, z njim odpirajte intelektualne debate in mu ne ponujajte vse ljubezni na pladnju. Dvojčki obožujejo igrice osvajanja in zapeljevanja. Takšni so tudi v seksu, kjer pestrosti zanje nikoli ni preveč.

Rak: zagotovite mu družinski mir

Drugače od dinamičnih dvojčkov je raka težje zvabiti v družinsko gnezdo. V strahu pred razočaranjem se velikokrat zapre v svoj oklep in ne pokaže svojih misli ter čustev. Pri osvajanju raka je treba veliko potrpežljivosti in tudi živcev. Neredko je težko razumeti njegove spremembe razpoloženja, jezen lahko molči dolge dneve. Če ga želite obdržati, ga morate vedno zasipavati s toplino, pozornostjo, predanostjo in mu vsaj nekajkrat na dan izpovedati ljubezen. Raki so zelo navezani na družino, zlasti na mater, zato nikoli o njej ne govorite grdo. Kakor pri biku gre tudi pri raku ljubezen skozi želodec, zato ceni partnerja, ki dobro kuha. Ljubosumje prenese, vendar tega ne sme biti preveč, je pa v njegovih očeh nekakšen dokaz, da ga res ljubite.

Lev: vedno ga hvalite

Samovšečni lev ima pri izbiri partnerja visoke kriterije. Če želite pritegniti in zadržati njegovo ljubezen, morate biti poslovno uspešni, samostojni, materialno podkovani in samozavestni. Seveda je tu še obvezen privlačen videz, ki pri drugih vzbuja zavist. Ko se zaljubi, težko prekinja zveze, bodite pa vedno urejeni in nedvomno boste obdržali njegovo naklonjenost. Oboževal vas bo, če se boste v družbi uglajeno obnašali in ga pri tem dovolj hvalili. Ne prenese kritike, zlasti ne pred ljudmi, ki so mu ljubi. Panično se boji sramote, zato imejte zanj vedno kakšno lepo besedo. Tega nikoli ne bo pozabil in pozornost vam bo vrnil v enaki meri, saj v zvezo vlaga prav toliko, kolikor iz nje dobi.

Devica: ne trošite, temveč varčujte

Če iščete formulo za uspeh v zvezi z devico, bodite natančna, realna in varčna poslovna oseba. To znamenje ne prenese lenih in pasivnih ljudi, saj so device veliki deloholiki. Ne marajo razsipavanja z denarjem. Sprijaznite se, da v vajini zvezi ne bo veliko romantike in sladkih pozornosti, device za to nimajo časa. To je znamenje, ki cele dneve dela in ustvarja za družino. Za devico je čas denar, vso energijo vlaga v posel, to pa pričakuje tudi od partnerja. Če boste to sprejeli in hkrati dosegli njen intelektualni nivo, se vam obeta srečna zveza, saj device privlačijo inteligentni posamezniki.

Tehtnica: pozabite na spore in grobost

Če boste tehtnico želeli umestiti v toge okvire, bo hitro zbežala iz zveze. Najbolj potrebuje pestro družabno življenje, lepe obleke in potovanja. Ne skušajte je spremeniti v tip običajnega družinskega človeka, ker tehtnica to ni. Mora imeti svojo družbo, s pomočjo katere lahko pobegne iz vsakdanjika. Ne očitajte ji zapravljivosti. Ona ima rada lepe stvari. Njena ljubezen nikoli ne bo usahnila, če ji boste teh namenjali dovolj. Srečna je tudi ob malenkostih, če so le podarjene iz srca in če do nje niste nestrpni ali grobi.

Škorpijon: pokažite strast

V skupnem življenju s škorpijonom morate vedno kazati razumevanje za njegovo strastno naravo ter za njegovo ljubosumje in posesivnost. Življenje z njim ni lahko, a ko ljubi, ljubi globoko in iskreno. Bodite umirjeni in razumevajoči, tako boste lažje prenašali njegove ironične pripombe in drobne provokacije. Ne prenese dolgočasja, zlasti ne v spalnici, zato se potrudite, da bo vajino intimno življenje vedno pestro. Če bo v spalnici zadovoljen, nikoli ne bo razmišljal o tem, da bi varal ali zapustil zvezo.

Strelec: presenečajte ga z izleti

Ljubosumja in posesivnosti ne prenese. Je velik optimist, ljubi življenje in ne mara omejitev. Ceni partnerjevo znanje in širok um, je dobrega srca, ne mara pa pogostih menjav razpoloženja partnerja ali pretirane slabe volje. Če želite, da bosta vajini srci bili skupaj, poskrbite, da bo v vajinem življenju vedno dovolj akcije. Presenetite ga z izletom, potovanjem v neznano, v tuje dežele. Ne skušajte ga zapreti med štiri stene, saj bo tako hitro pobegnil od vas.

Kozorog: cenite njegovo potrebo po varnosti

Za kozoroga je ljubezen kakor poslovni dogovor, ki vsebuje postavke, kot so odgovornost, varčnost, resnost in dostojnost. Ne prenese patetičnih izlivov čustev in pretirane nežnosti. Ob njem se sprijaznite z rutino in s premagovanjem ovir. Kozorog je resen in odgovoren človek ter to išče tudi v partnerju. Vihravih, lenih in neodgovornih ne mara. Bodite skromni, varčni in ne bojte se, da bi vas kar tako zapustil. Njegova stabilnost je neomajna in mu zagotavlja varnost, ki je zanj največja vrednota.

Vodnar: druženje in zabava

Drugače od resnega kozoroga je vodnarja težko umestiti v družinsko življenje. Pozabite na ljubosumje in posesivnost ter na klasične vzorce zveze. Ne skušajte mu omejevati svobode gibanja in duha, sicer boste deležni njegovega besa. Srce vodnarja bo vaše, če boste dom napolnili s smehom in zabavo, se obdali z njegovimi prijatelji ter boste vedno puščali odprta vrata za izlete in svobodo. Poskrbite, da bo vajino življenje bogato z družbo in dogodki, v spalnici se ne bojte eksperimentiranja ter ne kritizirajte njegovih prijateljev in družine. Zanj bo najhujše, če jih ne bo videval dovolj pogosto.

Ribi: poiščita varen pristan

Čutne ribe prisegajo na mirno življenje brez razburjenja in drame. Riba potrebuje varen pristan, ljudi, na katere se lahko zanese, in na partnerja, ki jo skozi življenje vodi s čvrsto roko. Nikoli do nje ne bodite pregrobi in imejte potrpljenje za njena nihanja razpoloženja. Te romantične duše potrebujejo veliko nežnosti in ljubezni, sicer hitro zajočejo. Ne prenesejo grobosti in so glede čustvovanja dokaj zahtevne. Napolnite svoje zaloge čustev in ji vsak dan pokažite ljubezen ter privrženost. Ne pozabite ji šepetati, da jo ljubite, in vajina zveza bo zagotovo uspešna.