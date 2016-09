Ustvarjanje spodbuja ideje in pomiri dušo

Barvanje in risanje v nas vzbujata spomine na otroštvo. Čeprav smo že odrasli in nas življenje vzgaja z resnejšimi lekcijami, si še vedno želimo igre in zabave. Nič hudega, če ne znate odlično risati. Pobarvanke že dolgo niso več rezervirane le za otroke, v zadnjem času njihova priljubljenost med odraslimi strmo narašča, tudi v svetovnem merilu so med bolje prodajanimi knjigami. So odlična zabava in način, kako lahko v sebi spet najdemo otroka, že nekaj časa pa veljajo tudi za zelo dobro protistresno terapijo. Z njihovo pomočjo se odklopimo, sprostimo in na plan izpustimo nekaj svoje ustvarjalnosti. Prav slednje pri odraslih nikakor ni zanemarljivo. Ustvarjalnost nam pomaga, da začnemo razmišljati zunaj svojih okvirjev, iščemo drugačne rešitve in posledično lahko s tem tudi napredujemo tako zasebno kot poslovno.



Ustvarjalni ljudje so pogumnejši



O pobarvankah za odrasle kot preprostemu načinu za spodbujanje ustvarjalnosti ima dobro mnenje tudi Mia Bone, slovenska psihologinja, ki je svoje znanje dopolnila z magisterijem iz coachinga in mentorstva (v Veliki Britaniji), že deset let pa se ukvarja s hipnozo in regresijo. Zanima jo predvsem, kako lahko posamezniki v različnih razvojnih obdobjih in vlogah izkoristijo vse svoje zmožnosti, da bi dosegli občutek zadovoljstva in notranjega miru. Napisala je tudi priročnik Zdravilne zgodbice za otroke, ki temelji na hipnotičnih jezikovnih vzorcih. »Ustvarjalnost je pomemben element pri občutku, da smo sami odgovorni za to, kakšno stopnjo zadovoljstva in svobode zaznavamo v odraslem življenju. Če smo ustvarjalni, smo veliko bolj pripravljeni izbirati nove poti in smo bolj pogumni tudi pri običajnih odraslih izzivih, kot so izbira službe in ustvarjanje prijetnega domačega okolja ter veliko bolj aktivno preživljanje prostega časa. V slovenski kulturi se še vedno dogaja, da v šolskem sistemu ustvarjalnost zamenja pridnost oziroma tendenca, da raje sledimo zapovedani strukturi. Tudi to ima svoje prednosti, vendar se lahko zgodi, da smo veliko manj svobodni. Ustvarjalnost je neomejena in nakazuje notranje zadovoljstvo, zato odrasle spodbujam, naj vsaj dvakrat na teden vadijo ustvarjalnost. Brez ocenjevanja, omejitev in predsodkov. Odrasli, ki niso ustvarjalni, se zdijo namreč bolj rigidni – kar se lahko pokaže kot nižja stopnja motivacije za nekaj novega,« pravi Bonetova.



Kako začeti?



Preprosto. Če zmorejo tri- in štiriletniki, zmore vsak. Vklopite domišljijo in zapomnite si, da pri barvanju ne morete ničesar narediti narobe. Lahko se poigravate z motivi in barvami. Na slepo izberite barvico in barvajte, kolikor vam poželi srce. Na tržišču je na voljo ogromno pobarvank, s katerimi si lahko daste duška. Tudi na spletu družabna omrežja, kot je pinterest, ponujajo kup zanimivih in lepih pobarvank, ki vas bodo zagotovo navdušile. Barvate lahko povsod. Doma v kuhinji, spalnici, na kavču, lahko to počnete skupaj s prijateljico in vmes klepetate, med potovanjem na vlaku ali letalu, uporabljate pa lahko vse vrste barvic, flomastrov, voščenk in podobno.



Nič hudega ni, če niste nadarjeni za risanje. Pobarvanke za odrasle imajo veliko pozitivnih učinkov



1. Krepijo koncentracijo



Sodoben življenjski slog prinaša razpetost na sto strani. Vedno bolj smo navezani na pametne elektronske naprave, ki naj bi nam delo olajšale, v resnici pa smo zaradi njih včasih še bolj v stresu in še bolj nam onemogočajo osredotočenost na kar koli drugega. Zato poskusite barvati, saj bo okrepilo zmožnost koncentracije, ki jo boste lahko prenesli tudi na druga področja življenja.



2. Prepustite se ustvarjalnosti



Ne razmišljajte in ne komplicirajte preveč, pazite le, da se pri barvanju držite znotraj črt. Presenečeni boste, kaj vse lahko nastane pod vašimi rokami in kako iznajdljivi ste lahko. To vam bo pomagalo tudi pri vsakdanjih odločitvah in iskanju rešitev pri težavah, s katerimi se srečujete tako zasebno kot poslovno.



3. Barvanje kot oblika meditacije



Prižgite sveče, odišavite prostor s prijetno vonjavo in ga napolnite z najljubšo glasbo. Svoje misli povsem posvetite ustvarjanju – barvanju. To bo imelo na vas podoben učinek kot klasična meditacija.



4. Znebite se negativnih misli



Namesto da se ukvarjate s trenutnimi težavami in premlevate, kako, kaj in zakaj, vam barvanje ponuja odličen odklop. Z njim se lahko preprosto in naravno znebite napetosti.