Ustvarjanje dogodkov

V holografski resničnosti je vsaka izkušnja, še neuresničena, domišljijska ali že doživeta s strani katerega koli človeka v katerem koli času, zapisana s svojo edinstveno frekvenco. Duhovni guruji pravijo, da s tretjim očesom vidijo potencialne neuresničene resničnosti kot prosojne mehurčke, ki lebdijo v prostoru, napolnjeni so z majhnimi premikajočimi se filmi, ki se večajo in postajajo vedno bolj zgoščeni in resnični, ko se naša zavest poveže z njimi in jih manifestira v fizično konkretno udejanjeno obliko. Če želimo manifestirati dogodke, torej le usmerimo pozornost na želeno potencialno resničnost, in ko se naša vibracija ujame z njeno, se odvije v življenju. Vedno lahko torej spremenimo svojo frekvenco in iz holograma neskončnih možnosti izberemo, kaj bomo izkusili v fizični obliki.

Energijski odtis

Če želimo nekaj spremeniti v fizičnem svetu, je torej smiselno najprej začeti delati na energijskem potencialu v nesnovnem svetu. Če nasprotno uporabimo silo in moč volje za spreminjanje konkretne stvari namesto energije dogodka, se bo kljub trudu materializiralo oziroma vztrajalo enako stanje, kot že obstaja – nič se ne bo spremenilo. Dlje ko smo poleg tega osredotočeni na pozitivno ali negativno idejo oz. izid situacije, več pozornosti napaja njen energijski odtis in postaja vse bolj fizična. S pravo naravnanostjo lahko tako dejansko spremenimo svojo resničnost in izbiramo, kaj se nam bo zgodilo.