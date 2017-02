Ustvarjalnost  vas lahko spremeni

Kako lepo bi bilo, če bi tudi pod mojimi rokami nastalo nekaj, kar bi drugi občudovali. A to ni mogoče … Meni to že ne bi uspelo, si prigovarjate. Toda pozabljate, da velikokrat smisel tega, da preizkusite svojo ustvarjalnost in umetniško žilico, ni v tem, kaj ste sposobni ustvariti, ampak kako vam ukvarjanje s katero koli zvrstjo umetnosti lahko izboljša življenje. Odpre se vam namreč nov svet in videli boste, kako hitro vas bo to ustvarjanje zasvojilo in boste za to, da se lahko umetniško izražate in spustite na dan svoje skrite talente, začeli dihati z vsem svojim bitjem.



Kaj vse se spremeni?



Ključni trenutek je zagotovo dokončna odločitev, da se boste resno lotili ustvarjalnega projekta. Večina ljudi namreč omahuje, ker se bojijo neuspeha in tega, da drugim izdelki ali početje ne bi bilo všeč. Naš nasvet je, da skočite v neznano, predajte se veselju do izražanja in raziskujte, pa naj bo to ples, petje, slikanje, kiparjenje, izdelovanje nakita ali tečaj izdelovanja keramike. V sodobnem času vam je na voljo nešteto možnosti, kako preizkusiti, kaj bi vam najbolje ustrezalo. Družabna omrežja, kot sta facebook in youtube, so polna različnih ustvarjalnih namigov. Mogoče se tudi kateri od vaših prijateljev ukvarja s čim, kar vas zanima, in vam lahko svetuje, seveda pa so tu še različne knjige in priročniki ter tečaji za odrasle. Pozabite na vse ovire in se brez skrbi podajte v novo avanturo. S tem se boste bolje spoznali, si vzeli čas zase in vaše življenje bo zagotovo dobilo nov smisel. Poleg tega ima umetniško izražanje še kup drugih blagodejnih vplivov, ki vam lahko spremenijo življenje.



Hrana za dušo



Vsakdanje obveznosti, med katere spadajo služba, prevažanje otrok na prostočasne dejavnosti, gospodinjenje in podobno, nam običajno vzamejo veliko časa in vedno manj ga lahko porabimo zase. Bodite dobri do sebe in si podarite najlepše darilo: prosti čas in dejavnost, ki bo nahranila vašo dušo. Bolj boste umirjeni, sproščeni in dobre volje, saj se boste tako laže spopadali z različnimi življenjskimi izzivi.



Krepitev intuicije



Umetnost je odličen način, da preverite, kako močno imate razvito intuicijo. Prepustite se zamahom čopiča, prijetnim melodijam, oblikam, ki nastajajo pod vašimi rokami … Ob tem se zamislite nad tistim, kar vam trenutno povzroča največ težav, pa naj bo to služba ali ljubezensko življenje, in poskušajte reševati težave s pomočjo ritma, v katerem ustvarjate. Naj privrejo na plan vsa čustva! Sprostite se in se prepustite intuiciji, naj vas vodi k rešitvi. Večkrat ko boste to počeli, bolj jo boste krepili in ji sledili tudi pri vsakdanjih odločitvah.

Tudi nepopolno je lahko lepo

Ljudje se težko sprijaznimo z neuspehom, čar umetnosti pa je prav v tem, da so lahko lepe tudi nepopolne stvari, na primer izdelki, ki vam niso najbolje uspeli. Ne bojte se preizkušati novih stvari, razmišljajte zunaj ustaljenih okvirjev in bodite ponosni na vsako svojo umetnino, saj ste vanjo vložili trud in ljubezen. Navsezadnje pa je lepota umetnosti tudi v tem, da lahko vedno znova poskušate ter tako odkrivate in spreminjate vse, kar vam ni všeč.



Nadomestilo za meditacijo



Vsem klasična meditacija ne gre dobro od rok, a pri tem nam lahko odlično pomaga na primer kiparjenje ali ustvarjanje nakita. Tudi ples je oblika meditacije. Meditativna glasba je lahko podlaga za ples, ki ste ga ustvarili sami, če ste se lotili risanja ali slikanja, pa lahko na primer naredite mandalo.



Umirjen dom



V trenutku, ko stopimo skozi vrata stanovanja ali hiše, se naše delo običajno šele dobro začne. Gospodinjska opravila, otroci – tisoč in en opravek. K ukvarjanju z umetnostjo lahko pritegnete vso družino in si na primer dvakrat na teden vzamete po uro časa izključno za to, da skupaj ustvarjate. Ugotovili boste, da bo vse drugo kljub temu postorjeno. Pravzaprav boste veliko mirnejši, z večjim veseljem boste počeli druge stvari, dom pa bo prežet z dobro ustvarjalno energijo.