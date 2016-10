Usmerite energijo v pravo smer!

Pogosto uporabimo izraz »napolnil sem si baterije«. Vsi vemo, kaj to pomeni, čeprav morda ni znano, da je človeško telo pravzaprav res nekakšna baterija. Glava služi kot pozitivni pol in noge kot negativni. Poleg tega ima vsaka celica v telesu svoj naboj. Potem pa je tu še eterični naboj, ki ni povsem enak električnemu, ampak je znotraj in okrog vsake celice.



Premikanje energije v smeri navzdol dejansko napolni telo oziroma z drugimi besedami znova napolni šibko ali izpraznjeno baterijo. S starostjo so naše baterije namreč vedno šibkejše, s tem pa se pojavijo tudi simptomi staranja in bolezni. Nekateri celo trdijo, da si lahko z rednim izvajanjem vaj za pomikanje energijskega pretoka navzdol, torej od glave do nožnih prstov, podaljšamo življenje.



Zakaj je usmerjenost tako pomembna?



Skrivnost za uspešno povečanje količine energije, ki jo ima posameznik, je precej preprosta. Energijo je treba premikati po telesu – bodisi z umom bodisi z vajami – v določeno smer. Smer, o kateri govorimo, je od zgoraj navzdol, od glave do nog, čeprav je to precej poenostavljeno, saj ta subtilna energija namreč v krožnem toku teče navzdol po sprednji strani in nazaj navzgor po zadnji strani telesa. Najtežje jo je usmeriti in pripraviti, da steče navzdol. Ko smo pri tem že uspešni, običajno sama od sebe brez težav steče nazaj navzgor.



Zato se bomo osredotočili na to, kako si lahko pomagamo, da energija uspešno teče navzdol, ter katere vaje lahko izvajamo za to. Ne smemo pa pozabiti, da mora v ležečem položaju energija prav tako teči od glave do nog. Ko ležimo, namreč energija hkrati teče naravnost navzdol proti tlom (iz našega telesa). V sedečem položaju pa energija večinoma teče od glave do dna hrbtenice in največkrat ne do nog, kot je priporočljivo. Morda se sliši zapleteno, toda gre za zakonitosti osnovnega energijskega pretoka v človeškem telesu, kot so ga poznale že stare civilizacije.

Energijski centri človeškega telesa Premikanje subtilne energije navzdol s pomočjo uma ali nekaterih drugih metod zavrti subtilne energijske centre ali čakre:



• hitreje,



• v pravo smer – levo ali desno, navznoter ali navzven,



• enakomerneje ter bolj usklajeno.



To je pomemben način za zdravljenje telesa in možganov s pomočjo navzdol premikajoče se eterične energije.

Simptomi napačno usmerjenega toka



Če subtilna energija namesto navzdol teče navzgor, se pojavijo vsi mogoči bolezenski simptomi. V mnogih primerih je zato izjemno pomembno, da jo obrnemo v pravo smer, saj je od tega odvisno naše zdravje. Pogoste težave, povezane z navzgor gibajočo se energijo, vključujejo napade panike, tesnobo, strah, zgago ali refluks. Temu seznamu se pridružujejo še težave s koncentracijo, nenavadno vedenje, nestabilnost, pomanjkanje samozavesti in nizka samopodoba. Drugi vidni fizični simptomi vključujejo tendenco, ki jo pripisujemo vsem težavam, povezanim z energijo jin, kot so glivice, okužba s kandido, utrujenost, depresija, debelost in celo osteoporoza, saj se navzdol po telesu ne premika dovolj psihološke in celo fizične teže. Večina zastrupitev zaradi strupenih kovin ali drugih strupov prav tako povzroča tok energije navzgor.



Tudi malodušje in strah povzročita, da energija teče navzgor. K takšnim psihološkim razlogom lahko prištejemo tudi čustvene vampirje, o katerih smo že pisali. Človek, ki je žrtev takšnega vampirja, ima vedno težave s pretokom energije, ki v tem primeru vedno teče navzgor. Zanimivo je še, da je ljubezen eden najmočnejših protistrupov za to. Če nekoga resnično ljubite, se energija premika v smeri, ki je za telo dobra – navzdol. Žal pa spolnost v večini primerov energijo pošlje navzgor, kar velja tako za spolne odnose kot za samo razmišljanje o spolnosti, pripovedovanje šal na to temo, gledanje pornografije in samozadovoljevanje.



Premaknite energijo navzdol



Misel na to, da morate energijo premikati navzdol, mora postati del vaše vsakodnevne rutine. Vaj, ki vam jih bomo predstavili, se lotite vsak dan in jih izvajajte vsaj eno uro.



Meditacija



Pripravite se na meditacijo, sedite v miren prostor in se umirite. Osredotočite se na premikanje energije iz glave navzdol proti desni roki. Ko boste to obvladali, jo premaknite še iz glave v levo roko in pozneje iz obeh rok v obe nogi in naposled v stopala. Ko se boste temu povsem posvetili in se vaje lotevali močno in odločno vsak dan, bo imela zelo pozitiven učinek na pretok energije. To vajo lahko izvedete bodisi leže bodisi sede ali celo med počasno hojo z napol zaprtimi očmi. Najboljši učinek boste dosegli, kadar jo izvajate vsaj 30 minut v kosu, še najbolje pa uro ali več. Sprva bo naporno, potem pa vedno laže.



Stik dveh teles



Temu rečemo tudi empatično zdravljenje in je izjemno močno. Gre za fizično povezavo dveh teles, najbolje moškega in ženskega, tako da sta skupaj z glavami in stopali kot v objemu. Lahko tudi sedita ali ležita drug ob drugem. V zamenjanih položajih oba hkrati potisneta energijo navzdol. To okrog njiju vzpostavi električno polje, vaja pa za oba postane lažja in učinkovitejša.



Katero koli meditacijo že izvajate, ji pridružite še katero od naslednjih vaj, da bo učinek močnejši.



Dihanje prstov na nogah



Za to močno dihalno vajo začnemo dihati iz prstov na nogah ali celo iz zemlje pod stopali. Naj vaš um ne gre više od prstov na nogah. Ko vdihnete, odprite vsako kost in vretence, začenši s stopali, potem koleni, kolki in naposled vsak prostor med vretenci posebej. Premikajte se po hrbtenici navzgor, nikoli navzdol. Ko izdihnete, močno potisnite izdih navzdol proti prstom na nogah ali še niže.



»Hoja navzdol«



Če imate miren, varen prostor, kjer se lahko sprehajate, je lahko to zelo dobra vaja. Glavo imejte dvignjeno visoko, da boste imeli občutek, kot da preostali del telesa visi pritrjen na glavo. Ne naprezajte se, ampak bodite naravno pokončni, z jezikom se rahlo dotikajte neba, oči pa imejte uprte naprej in napol odprte. Tako medenica kot ramena naj bodo sproščeni, noge pa močne. Vaš zgornji del telesa bo lahkoten, hodite počasi in nogo polagajte kot mačka, da bo lok počasi padel na tla. To je neke vrste hodeča meditacija.



Miselnost



Nekatere misli nas ozemljijo in osrediščijo. Med njimi so običajno razmišljanja o prevzemanju odgovornosti, prepuščanje toku vesolja. K temu ne prištevamo želja in sanjarjenja, pač pa poenotenost z vesoljem. Bodite pozorni na svoje misli, preudarno jih izbirajte in prisluhnite intuiciji.