Umetnost ustvarjanja obilja

Vsakomur se zgodi, da raziskovanje postane težko in prazno, običajno je to znak, da ste zbudili velikega učitelja – srce. Vsaka blokada je lahko priložnost, da se znova uravnate s svojo dušo. Da bi uspešno spletali sanje v resničnost, potrebujemo premore, da se nam sanje lahko še naprej razkrivajo. V vsakem stagniranju se skriva notranji ustvarjalni glas, ki mu morate prisluhniti.

Kar verjamete, boste prejeli

Valuta obilja, veselja, lepote, ljubezni in notranjega miru je samovrednotenje. Mnogi se ne znamo ceniti, to lahko obnovimo z dosledno prakso samosprejemanja. Bodite pozorni, da se ne boste tlačili v pričakovanja ali zamisli drugih o življenju, uspehu ali sreči. Negujte se s prijaznimi in ljubečimi mislimi.



Obred: Naučite se imeti prostor za obilje tako, da si predstavljate tisto, kar si želite. V tišini sedite in vsakodnevno sanjarite. Dovolite si to čutiti v vsaki celici.

Cenite, kar imate

Ko opravite z ljubosumjem, jezo ali obsojanjem uspeha drugih in to raje vzamete kot gorivo pri zagonu, se boste dvignili. Biti hvaležen je, kot bi energično rekli da obilju. Hvaležnost je zaščitni urok, ki odvrne negativno energijo in deluje kot magnet za obilje.



Obred: Levo roko položite na srce, desno pa na spodnji del trebuha. Globoko izdihnite in se zahvalite vsemu, kar imate. Najbolje zjutraj ali tik pred spanjem; sestavite seznam, ki ga v mislih ponavljate. Hvaležnost tudi čutite.

Bodite, kar želite

Če si želite ljubezni, bodite ljubeči. Če iščete prijatelje, bodite prijazni. Če želite odpuščanje, odpuščajte. Zdravilni eliksir je v vsakem strupu in vse, kar nas čustveno brazgotini, je tisto, kar se nam pomaga zdraviti.



Obred: Vsak dan se odločite, da boste oddajali takšno energijo, kot jo želite prejeti. Dovolite si biti tako magični kot raztreseni, delati napake, raziskovati, ljubiti, trpeti, delati in počivati. Najdite pozitivno plat v življenju in ta bo našla vas.