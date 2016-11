Ukrotite svoj notranji dialog

Svet sprejemamo in dojemamo skozi skupino filtrov, ki delujejo kot nekakšna sončna očala. Podnapise pa priskrbi naš notranji dialog, ki lahko podpira tudi negativen, izkrivljen pogled na stvarnost. Pa lahko kaj storimo, da vse našteto deluje za nas in ne proti nam?

Dr. Phillip C. McGraw, bolj znan kot voditelj televizijske oddaje Dr. Phil in redni gost v šovu Oprah Winfrey, se je podrobno posvetil raziskovanju notranjega dialoga, ki nam lahko povzroči veliko čustvene škode (Le vi ste pomembni, MKZ). Podrobno je opisal v uvodu omenjen poskus, v katerem so znanstveniki prostovoljcem nadeli posebna očala, ki so obrnila svet na glavo. Po nekaj začetnih dneh spotikanja so se njihovi možgani popolnoma prilagodili novi stvarnosti ter brez težav živeli v »popačenem svetu«. To pomeni, da smo biološko sposobni sprejeti za resnično vsako najprej nenavadno stvar, ki se pojavi v našem življenju, ter jo vzeti za svojo. Podobno, pravi, delujeta pranje možganov in pripadnost kultom. Vsako prvotno, pa naj bo še tako trdno zakoreninjena, predstavo o svetu lahko spremenimo, če nas nekdo nenehno zasipa z nasprotnimi podatki.



Za vsakdanje življenje pa je ob tem najpomembnejše dejstvo, da smo tisti, ki nam najpogosteje pere možgane in nam vsiljuje neresnične podatke, pravzaprav mi sami. Z drugimi besedami, če sami sebe prepričujete, da ste zguba, boste temu verjeli.

• Ne odzivamo se na to, kar se nam dogaja, temveč na svojo zaznavo teh dogodkov. • Bolje je preizkusiti svoje zaznave (prefiltrirane informacije) kot svoje domneve obravnavati kot dejstva.

Filtri



Flitri resničnosti so mehanizmi, ki dovoljujejo, da nekatere zaznave vstopijo v naše polje, druge pa ne. Naša sončna očala za dojemanje sveta so pravzaprav miselne, čustvene, besedne in zaznavne narave, pravi dr. Phill, ki določajo, kaj vidimo, slišimo in verjamemo. So nekakšna podlaga za ustvarjanje naših prepričanj in videnja resničnosti, ki pa je seveda subjektivno obarvana. Tako smo vsi nagnjeni k popačenju resnice, hkrati pa so naši možgani naravnani tako, da se prej osredotočijo na negativno kot na pozitivno sporočilo. Če nam na primer skupina prijateljev pove nekaj pozitivnega, eden pa nas kritizira, se bomo namreč zapičili v slednjega. In ker se negativnost nalaga v nas tudi več let, preteklost pa programira našo prihodnost, se znajdemo v začaranem umu svojih lastnih možganov. Filtre namreč oblikujemo na podlagi preteklih izkušenj, če so obarvane negativno, torej tudi v prihodnje svet sprejemamo in doživljamo tako. In dlje ko živimo v tej izkrivljeni interpretaciji resničnosti, vedno bolj normalna se nam zdi.



Notranji dialog



Kaj govorite, ko se pogovarjate s seboj? O čem teče vaš nenehni notranji samogovor? Notranji dialog namreč zajema vse, kar si mislimo o sebi. Zanj je značilno, da poteka brez prestanka, tako kot običajen pogovor, lahko nas zavede v prepričanje, da nimamo nadzora nad njim, v telesu lahko sproži fiziološko spremembo (tresenje, srčni utrip, potenje), kot virus, prizadeva si obvladovati položaj in prežene vse drugačne podatke iz drugih virov, poleg tega pa postane najglasnejši prav takrat, ko ga najmanj potrebujete. Če torej o nečem dvomite, bo še podprl vaš dvom, enako strah in druga negativna čustva. Pogosto je lahko tako naš največji sovražnik.



Negativna sporočila se kopičijo in množijo, nalagajo v vas in ustvarjajo strupeno notranje in zunanje okolje. Nenehno se minirate, kar se prej ali slej pozna na zdravstvenem stanju, da slabe samopodobe sploh ne omenjamo. Telesne celice namreč lahko shranjujejo informacije, in če jih nenehno zasipavamo z negativnimi sporočili, si jih zapomnijo. Telo se torej odziva na vaše misli in prepričanja o sebi.



Teme notranjega dialoga niso vedno negativne, se pa ponavljajo. Pogosto so vezane na vaše šibke točke, na primer videz, težo, vaše sposobnosti, primerjanje z drugimi …



Če želite delati z njim in ga naposled razorožiti njegove strupene osti, se morate zavedati, da se za vsako temo notranjega dialoga skriva določena korist, ki jo pridobite z njim. Njegovo brbljanje namreč ni naključno, ampak ga ohranjate, ker vam na neki ravni ustreza. Lahko vas opominja na nekaj, kar morate storiti, a se temu izogibate. Če torej pogledate prek njegovih kritičnih puščic, dvoma in negativnosti, lahko odkrijete, kaj se v resnici skriva za njim. Ko ozavestite sporočilo, pa se lahko soočite s problematiko.

Vaje, ki pomagajo ukrotiti notranji dialog 1. Ves dan imejte pri roki beležko in vsaki dve uri zapišite, kaj ste si govorili v mislih zadnji dve uri. S tem boste dobili uvid v svoje notranje čebljanje, pravi dr. Phil. 2. V službi vas prihodnji dan čaka pomembna predstavitev. Večer pred tem opazujte, kako se ob dogodku odvija vaš notranji dialog. Kaj si govorite? 3. Lahko najdete kakšne skupne točke prvega in drugega zapisa notranjega dialoga? 4. Je ton vašega notranjega dialoga pesimističen, črnogled ali tudi konstruktiven? Podčrtajte izrazito pozitivne in negativne dele pogovora. 5. Ob vsem zapisanem premislite, kakšen prijatelj ste sami sebi čez dan. Se večkrat sabotirate ali podpirate? Ustvarjate pozitiven ali negativen svet okoli sebe? Lahko to kako spremenite?

Lahko je tudi konstruktiven



Čeprav je naš notranji dialog večino časa negativen in nadležen, pa dr. Phil poudarja, da je lahko v nekaterih primerih razumen in ustvarjalen. Izpostavlja tudi pomen spodbudnih notranjih sugestij, na katere lahko vplivamo. Če na primer zgrešimo žogico pri tenisu, si namesto negativnega komentarja, da smo spet zamočili, raje rečemo nekaj pozitivnega in motivacijskega – na primer »zdaj pa bo« ali »zdaj pa udari«. Takšna sugestija bo delovala, če jo boste umestili v trenutek, ko bi se sicer začel odvijati negativni notranji dialog, in se bo nanašala na točno določen rezultat. Tako lahko namreč usmerjate ves notranji dialog, posebej ko potrebujete njegovo podporo. Ali pa se v določenih situacijah že vnaprej pripravite na to, da se mu ne boste pustili zapeljati, ampak ga boste konstruktivno usmerjali. In samo pomislite, kakšna sporočila s tem vnašate v celice in svoj telesni spomin!



Športni psihologi se močno zavedajo učinka takih pozitivnih sugestij na rezultate, pravi Phil. Če verjameš, da ti bo nekaj uspelo, si prigovarjaš, da ti bo, in ne spustiš v zgodbo notranjega saboterja, lahko prestavljaš gore.



Kako ga oblikujemo?



Pozitivni notranji dialog je razumno optimističen samogovor, pravi duhovni guru, ne pa prazno besedičenje. Pomembno je, da je sestavljen iz sporočil, misli in idej, ki temeljijo na dejstvih. Torej si ne govorite, da ste najboljši teniški igralec na svetu, ampak se osredotočite na to, da vam bo uspelo odbiti žogico in zmagati partijo. Ne gre za ponavljanje hitrih manter ali pozitivnih misli iz revij. Vedeti morate, kaj se skriva za situacijo, zakaj se vam zdi, da vam ne bo uspelo, česa se bojite, čemu se izogibate itd., nato pa delati na tem. Če se zavedate, da vam v resnici manjka poguma, je to tema, ki je ne morete rešiti s preprosto afirmacijo »ne bojim se izziva«. Namesto tega morate odkriti, od kod prihaja, se morda vrniti v otroštvo in začeti prepoznavati, kaj in kdo vam ga sproža. In ko vam nekdo pritisne na gumb strahu, morate opaziti, da se to dogaja, stopiti dva koraka nazaj iz situacije in si pomagati prebiti skoznjo s pomočjo pozitivnega notranjega dialoga.