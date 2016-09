Uglasite se z drugimi

Da bi laže razumeli, si predstavljajte, da sedite v avtu in iščete frekvenco radijske postaje, ki jo želite slišati. Da bi našli program, ki ga iščete, morate najti točno frekvenco. Bliže ko ji boste na radijskem sprejemniku, bolj jasna bo glasba. Uglasitev pa se ne ustavi samo pri radijskih frekvencah. Navsezadnje je vse v vesolju sestavljeno iz energije, ki vibrira. Vse, kar obstaja, ima edinstveno frekvenco in vibracije, vključno z nami, ljudmi. Da bi zaznavali druge osebe in jih razumeli, se moramo torej uglasiti na njihovo edinstveno frekvenco.



Ta uglasitev povzroči večje občutenje sočutja. Omogoča, da občutite ali si vsaj lahko predstavljate čustveno doživljanje drugega in ga razumete. To pa je tisto, kar omogoča, da veste, kaj storiti v dani situaciji, da bi razrešili konflikt, izboljšali položaj ali nekomu pomagali.



Otroštvo



Ko se rodimo, ne moremo doumeti, kako vse smo drugačni od drugih bitij. Naš ego še ni oblikovan, stiske drugih pa doživljamo kot svoje. A ko odrastemo, se začnemo zavedati, da smo ločeni od drugih, sprevidimo, da imamo lastna, avtonomna čustva in želje. Takrat se vse spremeni, vendar drugih še vedno ne dojemamo kot v celoti drugačnih od nas. A namesto da bi sebe videli kot razširitev oziroma podaljšek sveta, ki nas obdaja, vidimo vse, kar je v našem svetu, kot podaljšek sebe.



Dveletni otrok si denimo predstavlja, da se svet v celoti vrti okrog njega, v svojem bistvu ima egocentričen pogled na svet. Zato kot otroci vse jemljemo osebno. Če se mama in oče ločita, je to torej zaradi mene. Ta dveletnik še ne zmore zunanje presoje in ne razmišlja o tem, kako njegov jok deluje na njegovo mamo. Prav tako ne razmišlja o občutkih mladega mucka, ki ga dvigne za vrat ali rep. Ko mucek cvili od bolečine in strahu, ne razume, kaj doživlja, in ga ne bo spustil iz rok – ker ni uglašen z njim.

Začne se zgodaj

Uglasitev, kot smo jo pojasnili s pomočjo iskanja radijske postaje, se ne razlikuje od uglaševanja z drugimi bitji. Uglasitev je namreč tisto, kar nas potegne iz egocentričnega mehurčka, saj so ljudje, ki ne izstopijo iz njega (ali ne morejo izstopiti), najbolj nevarni; čustveno so na ravni malčka (tudi tistega, ki drži mucka za rep ali vrat). Čeprav bi bilo idealno, da bi se vsi ljudje naravno prebili iz egocentričnega mehurčka in stopili v uglasitev, nekateri tega žal ne naredijo in ostanejo v svoji resničnosti, »ustvarjeni« za enega. Če ste v kakršnem koli odnosu s takšnim človekom, se lahko počutite osamljene, nevidne, neslišane, nerazumljene, neobčutene in celo zlorabljene. Počutite se, kot da živite v povsem drugačni resničnosti kot ta oseba, kar je tudi res. Vi in ona sta na povsem različnih frekvencah in običajno takšna oseba ne želi uglasitve z vami. To pa je tako, kot bi poskušali najti harmonijo, ko ste na frekvenci 96,2, vaš partner pa na 88,6.



Razvoj uglasitve in zdravega sočutja je povezan s tem, kako smo vzgojeni, saj se večinoma učimo z zgledom. To pomeni, da se učimo od drugih ljudi, ki so uglašeni z nami. Ko starši niso uglašeni z nami, se s tem običajno spopademo na dva načina:



• Naučimo se, da je naše preživetje odvisno od odklopa od njih in umika v svoj mehurček, v katerem je vse, kar je za nas resnično in pomembno, le naša osebna izkušnja.



• Naučimo se, da je naše preživetje odvisno od uglasitve z ljudmi v našem življenju, da bi jih lahko zaznavali, predvideli njihovo obnašanje in prilagodili svoje vedenje, s tem pa preprečili škodo.



Ostaja pa dejstvo, da se ne moremo uglasiti z nekom, ki se ne želi uglasiti z nami. Enostranska uglasitev je tako lahko zelo boleča izkušnja, zato imata oba načina prednosti in slabosti.

Zakaj bi se uglasili?



Pomislite, kako dober občutek bi bil, če bi vas nekdo povsem razumel. Pomislite na to, kako dobro bi bilo, da bi bil ta človek lahko tako dojemljiv za vaš notranji svet, da bi natanko vedel, kaj potrebujete in kaj je prav reči. Pomislite, kako dobro bi bilo, da bi v vaših odnosih namesto sporov vladala harmonija in da bi se v odnosih počutili varne. To je odnos, ki vam bo na voljo, če vadite uglasitev s seboj.

Uspešnost uglasitve v otroštvu:

Vprašajte se:



Ali imam občutek, da so me starši razumeli, ko sem bil otrok, ali so se vsaj potrudili, da bi me razumeli?



Ali so me res videli in čutili, so bili sočutni do mene in temu ustrezno prilagodili svoje vedenje?



Ali so priznavali moja občutja ali so jih izpodbijali, mi govorili, da se ne smem tako počutiti?



Kako so ravnali z mano, ko sem bil siten, prestrašen ali razburjen?