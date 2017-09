Triki za čiščenje slabih vibracij

Rituale za čiščenje ponavljajte, še posebno ko je v prostoru kdo zbolel, je prišlo veliko ljudi na obisk, če ste se preselili v nov dom, če je v sobi potekal prepir, žalovanje ali trpljenje in morda celo čutite to slabo energijsko bilanco.

Prekajevanje z žajbljem in kadili je med najstarejšimi in najhitrejšimi tehnikami za odstranjevanje negativne energije iz doma. Odprite vhodna vrata in okna. Začnite na koncu prostora, prižgite žajbelj in ga podržite v roki, da se začne kaditi. Sprehodite se po sobi, da se dim kadi v vse kote in navzgor proti stropu. Nadaljujte po vseh sobah s konca hiše proti vhodu. Pred vrati prekadite okvirje z zunanje strani. Žajbelj pustite zunaj, dokler ne dogori. Nato prižgite kadilo in ponovite postopek.

Sol stresite v kote prostorov, okoli oken in vrat ter jo pustite 48 ur. Vsrkala bo negativno energijo preteklih lastnikov ali drugih negativnih ali bolnih ljudi. Potem jo posesajte ali zavrzite. Dodate ji lahko tudi žafran – Tibetanci menijo, da zlobni duhovi ne prenesejo njegovega vonja in ne bodo vstopili v prostor, v katerem je. Vrata in okna očistite z mešanico soka petih limon, pol skodelice soli in četrtino skodelice belega kisa na vedro vode. Ko se površina posuši, potresite morsko sol na polico in ob podboje, da negativna energija ne bo vstopila.

Črni turmalin vsrkava negativno energijo ljudi in prostorov. Položite ga v vsak kot sobe, da ustvarite zaščitno mrežo. Prav tako pritegne elektromagnetno energijo tehničnih naprav, sprošča tesnobo in depresijo, zato ga lahko podržite v roki, da jo potegne iz telesa.