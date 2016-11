Tri ženske, ki bi jih moški takoj popeljali pred oltar

Če gre verjeti astrologiji, se ženske, rojene v sledečih treh znamenjih najbolje znajdejo v vlogi soproge.

Rakica

Ona res zna ljubiti. Polovičnih čustev ne pozna in do partnerja goji intenzivne občutke. Ni je stvari, ki je ne bi napravila za ljubljenega moškega, njena ljubezen je brezpogojna. Sreča življenjskega sopotnika je zanjo vedno najpomembnejša. Včasih res malce dramatizira, a to je v primerjavi s tistim, kaj v odnos vlaga, resnično zanemarljivo. Privlači jo ideja o toplem družinskem domu, kjer ima pomembno vlogo tudi dobra hrana. Je velika ljubiteljica dobrih jedi, rada in sijajno kuha, najraje za tiste, ki v njenem srcu zasedajo pomembno mesto, od svojega izbranca pa ne pričakuje ničesar, razen ljubezni in iskrenosti.

Ovnica

Moški se preprosto ne morejo upreti temperamentni, neustrašni in samozavestni ženski, rojeni v znamenju ovna. Je močna in ve, kaj hoče, prav zato pa je sijajna življenjska sopotnica. Z obema nogama stoji trdno na tleh, je realna in jo je dokaj težko osvojiti. Junak, ki mu to uspe je lahko prepričan, da ga ovnica resnično ljubi.

Najbolj je seveda všeč moškim, ki obožujejo neustrašne, pogumne pripadnice nežnejšega spola. Ko podari srce, je vedno pripravljena na kompromis, veliko daja, a prav tako veliko pričakuje tudi od partnerja. Ta ob njej postaja odgovornejši in zahvaljujoč njeni podpori lahko uresniči vse, kar si zamisli.

Levinja

Ponosna in strastna levinja ob sebi potrebuje nekoga, ki ji je v vsemu, zlasti pa po močnemu značaju, podoben. Zanjo ni dober vsak, je dokaj zahtevna in izbirčna ter neredko preveč zagledana vase, a ko se zaljubi, postane predana sopotnica, ki ljubi nesebično in z vsem srcem. Če se razmerje znajde v krizi, se je zanj pripravljena boriti kot lev in vse moči usmeri v to, da bi ohranila tisto, kar zanjo resnično šteje: moškega, ki mu je podarila srce.