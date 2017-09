Tri nenasitne v postelji

Njihov libido je neizmeren. Eno zapelje že nasmeh, druga vselej bolj ali manj očitno namiguje na seks, tretja brez njega ne more, zanjo je kot šport. Katere so glede na zvezde najpohotnejše?

Škorpijonka

Seveda je bilo to pričakovano. Ženske, rojene v ozvezdju škorpijona, se ponašajo z največjim spolnim apetitom med vsemi znaki. Njihova strast je opazna na vseh področjih življenja, najbolj do izraza pa pride prav v spalnici. Seks z njimi je vedno razburljiv, poln novosti in neizmerne energije. Vse, kar morate storiti, je škorpijonki poslati zapeljiv nasmeh ali ji namigniti z dotikom. Takoj bo sprejela igro.

Bikica

Rojenim v tem znaku seks veliko pomeni. Rade imajo dotike, bežne in strastne, njihov libido je močan. Res je sicer, da neposredno le redko dajo pobudo za spolne igrice, so pa mojstrice prikritega zapeljevanja in dvoumnega namigovanja. Ko predlagajo masažo, bo ta skoraj zagotovo imela srečen konec ...

Ovnica

Ovnice so vedno za fizične izzive. Brez vadbe ne morejo, z njo izživljajo svojo energijo in preizkušajo meje. In katera vadba je boljša od seksa? Spolna moč rojenih v tem znaku je povezana z adrenalinom. One rade osvajajo, odnos z njimi je vedno poln igric in eksperimentiranja. So izjemno strastne, kar se kaže v spalnici, njihov spolni apetit pa je vedno nekoliko povezan s tekmovalnostjo in dokazovanjem.