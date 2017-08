Tri najstrastnejša znamenja

Nekatere vselej prežemata izjemna strast in močna spolna energija, drugi potrebujejo malo več spodbude, da prebudijo tople občutke. Če gre verjeti zvezdam, obstajajo trije znaki, ki s tem res nimajo težav.

Oven

Oven premore ogromno energije in strast je pri njem kot ognjemet. Že iskrica je dovolj, da sproži eksplozijo čustev, ki jih znajo sprostiti na primeren način.

V postelji, odnosu in življenju na sploh oven vedno potrebuje dinamiko, akcijo ter izzive in nekdo, ki mu ne zmore slediti, zato zanj nedvomno ni primeren partner. V razmerju, kjer manjka strasti do življenja, se oven začne kmalu dolgočasiti in iskati zabavo drugje.

Vrhunski ljubimec je, poln strasti in njegovih spolnih apetitov ne morejo zadovoljiti vsi. Telesne ljubezni nima nikoli dovolj, prepušča se ji lahko večkrat na dan, sama postelja pa je zanj dokaj dolgočasna in jo hitro zamenja za bolj nenavadna mesta, na katerih se mu ponudi priložnosti.

Lev

Za leva velja, da je v postelji prava zver, hkrati pa zna biti zelo nežen in pozoren. Nagnjen je k dominaciji na vseh področjih življenja, torej tudi pri telesni ljubezni. Obožuje, kadar partner izpolnjuje njegove spolne želje, in je to pripravljen vračati v enaki meri.

Seks v postelji je zanj povsem dovolj, saj v nasprotju z ovnom velja za dokaj tradicionalnega. Pa vendar rad partnerja včasih preseneti na nekoliko neobičajnem kraju ob neobičajnem času. Zlasti če je trenutek prežet z romantiko in intimo.

Škorpijon

Brez njega, kar zadeva strasti, seveda ne gre. Je neverjeten ljubimec z močnim spolnim nagonom. Prisega na divji seks v neobičajnih položajih in na čudnih mestih, vzburja ga vse, kar je novo in drugačno.

Obožuje igrice, zapeljivo perilo, skrivnostnost. Rad odkriva in osvaja, tisti, ki ponujajo vse na pladnju, ga ne zanimajo preveč. Ko najde pravega partnerja, se zaljubi iskreno in globoko in ga, če mu ta topla čustva vrača, nikoli ne razočara. Zlasti pa ne v postelji.