Tina Maze v zvezdah: obeta se velika bleščeča poroka

Tina ima odlično karto za tisto, kar počne, ki poudarja vztrajnost, trmo in zagnanost. Nežnih ženskih, eteričnih in intuitivnih elementov ni v njej, karta sama po sebi je 'trda' in razumska. V vodnih znamenjih je samo Saturn, močno pa je poudarjen element zemlje – stelij v biku ter Luna v kozorogu. To pomeni, da je z nogami trdno na tleh, praktična, usmerjena h konkretnim ciljem, ne sanjari in ne 'bluzi', ko se loti dela, ga odločno spelje do konca. Ko si namreč bikica nekaj vtepe v glavo, je niti čreda bizonov ne odvrne od tega. Kar trije planeti so v biku, vključno s Soncem, kar pomeni, da je tudi njen moški iz enakega testa. Obema je ljub tudi užitkarski del življenja, oba sta osredotočena na materialno, toda oba tudi vedno opravita zadane si naloge. Rineta, vztrajata, se ne premakneta niti za centimeter, sta poleg tega še trmasta in se ju ne da prepričati, toda na koncu vedno dosežeta cilj. To, da so ženske, ki jih barva energije bika in njegove vladarice Venere, običajno lepe, s smislom za modo in ličenje, je samo dodatna prednost za smučarko. Luna tudi kaže, da Tina ni pretirano čustvena, sočutna, sanjava in mehka. Njena čustva so praktična, je ne zapeljejo, vodi jo razum, zelo podjetna in ambiciozna je. Ko se znajde v napornem trenutku, stisne zobe in ga premaga brez velike drame in patetike. Vse to so gradniki, trdni temelji, na katerih gradi svoje uspehe. Po zvezdah sodeč, je res 'mašina'.



Kot je značilno za športnike, ima pomembno mesto v karti Mars, planet, zadolžen za akcijo, energijo, moč. Umeščen je med Sonce in Merkur v biku ter lepo povezan z Luno. Pozicije 'dišijo' po smučanju, kozorog označuje hribe, bik pa zemljo in žensko športno disciplino, v kateri se obrne tudi precej denarja. Venero in severni karmični vozel ima v dvojčkih, kar je edino, kar rahlja siceršnje energije trdega dela, produktivnosti in garanja. Daje ji spogledljivo noto, prikupnost, veselje do druženja, sposobnost izražanja … Označuje, da so njene ljubezni karmične in da je prav ljubezen tisto, česar se mora naučiti zdaj. V prejšnjem življenju je bila namreč lahko popotnik ali učenjak. Hkrati jo ta del uči, da je življenje tudi lahkotno in da ni treba vsega jemati smrtno resno ter ves čas samo garati, ampak se znati tudi spočiti in uživati.



Sicer je na pragu velikih sprememb. V naslednjih letih Venera zamenja znamenje in vstopi v leva – če so bile njene ljubezenske zadeve prej veliko bolj čustvene in zasebne, se znajo zdaj pokazati navzven v vsem svojem blišču. Lahko jo čaka tudi velika razkošna bleščeča poroka na očeh javnosti. Čez nekaj let se še Uran, planet nenadnih sprememb, spontanosti in inovativnosti, pomika čez njen stelij. Tedaj se utegne nepričakovano usmeriti na povsem drugo področje, a ji bo to dajalo veliko več svobode in bo laže zadihala. Pod črto bo seveda uspešna v vsem, česar se bo lotila.





