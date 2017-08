Temelji pristne ljubezni

Notranja sreča in strast sta predpogoja za pravo ljubezen. Foto: Shutterstock

Pravijo, da jo doživimo samo enkrat v življenju, a enotno razlago, kaj je prava ljubezen, je težko dobiti. Za nekatere je to simpatija, ki jim je v srednji šoli spodnesla tla pod nogami, za druge ljubezen, ki se je razplamtela šele po dolgotrajnem prijateljstvu. Katera spoznanja pa je o tej temi širil Buda?

Dajanje

Pohlep in sebičnost pri pravi ljubezni odpadeta – ko nekoga neizmerno ljubiš, daješ, ne da bi pričakoval kar koli v zameno. Če nekomu nesebično privoščite srečo, bo njegova sreča nepričakovano osrečila tudi vas.

Sreča

Vsak je svoje sreče kovač, prav tako tudi svoje ljubezni. Najbolje pri vsem pa je, da imamo vsi to moč – osrečevati druge. Poskusite kdaj bližnjega razvedriti pri opravljanju najbolj dolgočasnega opravila, kot je pomivanje posode, zabava za oba je zagotovljena.

Strast

Ne glede na to, katero službo opravljate, dajte vse od sebe. Če ne živite in delujete iz strasti, je videti, kot da je nekaj narobe, da ste storili napako. Kar koli počnete, bodite največji strokovnjak na svojem področju! To je največji uspeh, ki ga lahko dosežete.

Prijaznost

Buda ni učil le, da je pomembna prijaznost do drugih, ampak tudi do sebe. Če smo prijazni do sebe, pomeni, da se cenimo, vzajemno spoštovanje pa je eden od ključnih temeljev trdne ljubezni.