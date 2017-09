Telo prepozna pravega partnerja

Če ob človeku čutite toplino in se vam zdi, kot bi se vam odprle vse čakre, ste povezani z njim. Če vas ob njem zmrazi ali vas odbija, samo stran od njega. Pravo razmerje namreč prinaša toplo in svetlo energijo.

Če ste v odnosu depresivni, ta ni za vas. Pravi odnos spodbuja optimizem in veselje bolj, kot če ste sami.

Ko ste ob partnerju, se dobro počutite, motivirani ste in produktivni. Če vas daje v nič ali vam pije energijo, je to znak, da je nekaj narobe.

Ob njem ste lahko takšni, kot ste. Ob mnogo drugih si nadenete maske in igrate vloge, medtem ko vas idealni partner ne bo nikoli obsojal, če ste, kakršni ste.

Voh je najmočnejši čut. Če vam torej kdo diši ter bi ga takoj napadli, je pravi za vas.

Spodbuja, da živite bolj zdravo, ob njem ste boljši in napredujete na vseh področjih.

Sočutna sta drug do drugega. Ko je prizadet eden, drugemu ni vseeno. Če imamo nekoga res radi, čutimo z njim. Če vas vznemiri, ko se partnerju kaj zgodi, sta popolni par.

Ves čas se crkljata, kar je znak, da ste z njim močno povezani in kompatibilni. Telesna bližina je zelo intimna, in če vam je ob tem udobno, partnerja vsekakor obdržite.

Ko ste ob njem, ste bolj pomirjeni in sproščeni. Če ima pomirjajoč učinek na vas, je to fizični znak, da sta ustvarjena drug za drugega.

Spominjate se fizičnih občutkov, ki vam jih vzbuja, tudi ko nista skupaj.

Čutite skoraj fizično potrebo, da ste z njim. Ko sta ločena, ste zgubljeni, ne samo v srcu in mislih, ampak tudi v življenju. Tudi čustva namreč spodbujajo fizične reakcije.