Telesna govorica in vaše duhovno življenje

Znanstvenik teolog Emanuel Swedenborg je glede na svoja duhovna opažanja verjel, da ljudje v drugih svetovih prebirajo vsebino src in umov drugih ljudi. Tako naj bi angeli prepoznali odlike in lastnosti duše neke osebe že samo z opazovanjem njenih duhovnih značilnosti in obrazne mimike.



Zavajanje



Na Zemlji govorica telesa torej preda precej tistega, kar imamo (morda celo skrivaj) v mislih, vendar se tega vedenja lahko tudi naučimo. Duhovni svet temu reče zavajanje, saj z učenjem, kako stati in kakšno obrazno mimiko uporabljati, kako držati roke in kam gledati, poskušamo nekoga pretentati, da smo ali mislimo nekaj povsem drugega.



V nebeškem ali duhovnem kraljestvu pa prevara ali zavajanje nista mogoča. Za vzdrževanje reda v spiritualnem svetu morajo vsi posamezniki najti okolje, ki se kar najbolj ujame v harmoniji z njimi, njihovimi psihološkimi lastnostmi in sistemi prepričanj. Ko umremo in zapustimo ta svet, ki ga poznamo, preživijo samo tiste lastnosti, ki so res del nas, nas sestavljajo in predstavljajo. V duhovnem svetu gredo tako vsi posamezniki skozi proces, v katerem njihove najgloblje želje in misli pridejo na površje. Če poenostavimo, vse naše misli in ljubeči občutki, ki sestavljajo tkanino naše duše, postanejo del naše dušne anatomije in resničnosti v svetu onkraj tega. Iz tega razloga sta zavajanje in učenje določenih praks nepotrebna. Tisto, na čemer morate resnično delati, je vaša vsebina.



Zakon privlačnosti



Zagotovo ga poznate, čeprav se večinoma osredotoča na besede in misli, s katerimi pritegnemo želeno v svoje življenje. Toda ali veste, da besede in govor sestavljajo le deset odstotkov naše komunikacije? Preostalih devetdeset odstotkov je nebesedna komunikacija, telesna govorica, mimika, ton govora in vse drugo. To je pravzaprav precej razumljivo, sploh glede na to, da je povezava med umom in telesom v zadnjih letih postala tudi zelo znana v svetu različnih vadb in skrbi zase – poznamo jo kot tehniko bodymind.



Preprosto povedano to pomeni, da vaše telo odraža vaše notranje duhovno stanje. Če imate slab dan, se kar vlečete, videti ste poklapani, tudi glavo vam vleče navzdol. Če ste dobre volje, je vaš korak bolj poskočen, glava visoko dvignjena, oči sijoče. A ta odnos gre v obe smeri. Če želite vplivati na svoje počutje, lahko to storite tudi z govorico telesa.



Ne delajte si škode



Določene geste vam delajo škodo tako v resničnem kot spiritualnem svetu, kar pomeni, da delate slab vtis tako tu, na Zemlji, kot onkraj naših telesnih meja. Med drugim govorimo o prekrižanih rokah, za kar zagotovo že sami veste, da sporoča zaprtost, nepripravljenost na kompromise in komunikacijo, predvsem v primeru žensk pa strah pred preveliko razkritostjo ali ogledovanjem. S prekrižanimi rokami (in tudi nogami!) prav tako ne dovoljujemo prostega pretoka energije, ki je zelo pomemben za dobro počutje. Ne pozabite na skomigovanje, ki sporoča, da v resnici ne veste, kaj se dogaja – tako v svetu kot z vami. S tem odganjate vsakršno možnost za izkušnjo, ki bi lahko bila za vas zelo pomembna. Nekateri duhovni učitelji pravijo, da se ljudem, ki so videti negotovi, izkustva preprosto izognejo, saj bi to lahko povzročilo izgubo energije. Če na nekoga ali nekaj radi pokažete s prstom, pa četudi gre po vašem mnenju samo za preprosto poudarjanje vašega vidika v pogovoru, to pomeni, da radi prestavljate krivdo in posledice na druge ljudi. Hkrati to sporoča, da niste odprti za drugačne rešitve ali morebitno pomoč. S tem pa zavračate tudi pomoč vesolja.



Glava je središče



V nekaterih kulturah je glava središče duhovnosti, zato zanjo velja, da je najbolj spiritualen del telesa. Povezava z duhovnim svetom je pravzaprav zelo smiselna, če pomislite, da se večina duhovnih procesov dogaja v vašem umu. Prav zato se v mnogih kulturah glave ne dotikamo.



Če jo podpirate, izkazujete nezanimanje in zdolgočasenost, če je nagnjena vstran, pa ravno nasprotno – očitno vas nekaj zanima, zato je to pogosto tudi znak spogledovanja. Če proti nekomu nagnete glavo vstran, vam vaša duša lahko sporoča, da vam je oseba, ki sedi pred vami, zelo všeč. Kot v živalskem svetu namreč s tem prav po zdravstveno ponudite »dostop« do svoje glavne arterije, kar pomeni, da temu človeku povsem zaupate.



Če mislite, da vaše kimanje vedno pomeni strinjanje, vas bo naslednja trditev presenetila. Kratki in hitri gibi kimanja pomenijo udarec z glavo. Oseba, s katero se pogovarjate, tako morda vašemu spiritualnemu svetu povsem nezavedno ne odgovarja. M. M. Že veste, s katerim od položajev bo naredila najboljši vtis? In kaj o njej povedo druge? Otroci se ne znajo pretvarjati – tudi svojo duševno stanje nosijo vsem na očeh.



Kaj sporoča govorica telesa?



Pomislite na tri najpomembnejše reči pri prvem vtisu.



1. Kako stojite ali sedite? Sključeno ali vzravnano, togo ali sproščeno? Glejte naprej, ne navzdol. To velja tudi pri hoji in pogovoru. S tem boste v svoje duhovno počutje vnesli mirnost. Če ste preveč togi, dajete vtis vzvišenosti, s čimer odganjate pozitivne osebe.



2. Ali veliko krilite z rokami, ko govorite? Ste negotovi in imate občutek, da morate z rokami povedati še nekaj, česar besede – po vašem mnenju – ne morejo? Naj vaše roke ne bodo prva stvar, ki jo sogovornik opazi, saj lahko s tem sporočate tudi, da si želite odleteti iz situacije, kar pa pogosto najbrž sploh ni res. Umirite se in začutili boste, kako se v vas počasi naseli zadovoljstvo s tem, kar ste.



3. Hodite počasi, previdno? Samozavestni ljudje tudi hodijo tako – kot kraljeva družina. Imejte svoj korak, svoj ritem, ne hitite za drugimi ali upočasnjujte koraka. Hodite z namenom, samozavestno, saj boste tako poskrbeli tudi za svoje notranje stanje in si dali moč. Najbolj neprijetne navade



Med geste, s katerimi si delamo največ škode in ki se jih je najteže odvaditi, hkrati pa »smetijo« po vaši duhovnosti, spadajo:



• mencanje – z njim nakazujete pomanjkanje duševne moči,



• igranje z lasmi – poleg zdolgočasenosti lahko pomeni, da vas načenja stres,



• obrambni položaj (prekrižane roke, sključena drža) – ne dopušča pretoka energije in odbija izkustva,



• podrsavanje namesto stopanja – vaše duševno stanje je neodločno, menda se pozitivni usodni preobrati podrsavalcem nikoli ne zgodijo,



• resen, brezizrazen obraz brez nasmeška – spodbujate negativne občutke ne le v sebi, pač pa v svojih sogovornikih; z nasmeškom dosežete nasprotno, saj spodbudite tudi delovanje sogovornikovih nevronov in pravzaprav ustvarjate boljši svet,



• neosredotočenost, med drugim brskanje po mobilnem telefonu – to so znaki čustvene nedostopnosti, celo nevljudnosti, čas je, da se zazrete vase in pomislite, kakšno energijo želite oddajati,



• očesni stik – pomanjkanje ali agresivno strmenje, oboje je neprijetno: prvi nakazuje nezanesljivega človeka, ki ima težave s povezovanjem z drugimi, drugi pa celo globlje duševne in mentalne težave,



• sključenost – ne bodite, kot da vas je svet podrl, odprite se mu in dovolite izkustvom, da vas poiščejo,



• pomanjkanje harmonije govorice telesa z besedami – tisto, kar čutite, tudi pokažite.