Tehniki za razbremenitev in polnjenje z energijo

Na svojih delavnicah pa se posveča tudi vajam, s katerimi lahko uravnotežimo energijo. To sta tehniki praznjenja in polnjenja, s katerima dobivamo energijo in se razbremenimo, ko je imamo preveč.

Številne duhovne in energijske tehnike uporablja tudi sam in jih je preizkušal dolga leta, med drugimi jih opisuje v knjigi Koristni čudeži za moške in ženske (MKZ). Pravi, da njemu zares pomagajo, vendar je dobro izbrati tisto, ki se izkaže kot najboljša za vas. Osnovni pa sta že omenjeni tehniki polnjenja in praznjenja, s katerima poskrbimo za uravnavanje svojega energijskega pretoka.



Tehnika polnjenja



Uči nas zavestnega napajanja z naravno energijo. Um bo postal jasnejši, srce bolj odprto, telo bolj zdravo, povečala pa se bo tudi vaša karizma. Energijo dobivamo iz svežega zraka, ognja, vode, zemlje, narave na splošno. Če smo prenapeti, zaskrbljeni in v stiski, se kažejo znaki oviranega pretoka energije. S tehniko polnjenja pa lahko naravno energijo ne le začutimo, ampak tudi shranjujemo.



Življenjska sila je sicer nakopičena v petih elementih – ognju, zraku, zemlji, vodi in prostoru. Tehnika polnjenja pa nam omogoča dostop do energije, tudi ko nimamo časa za sprehod po gozdu ali plavanje v morju. Naravno energijo lahko čutimo kot mravljinčenje, nežno utripanje, toploto, sapico na prstnih konicah, pravi John Gray. Lahko se vam celo zdi, da se energija prostora okoli vas zgošča. Poskusite jo začutiti tako, da za pol minute dvignete roke in držite dlani, kot bi bila med njimi žoga. Čutite prste in razmaknite roke za 15 cm. Približajte dlani, zadržite in spet razmaknite. Čutite? To je naravna energija, ki jo lahko usmerite, kamor želite. V vsakem trenutku vam je na voljo, kolikor je potrebujete. Po petih minutah zgornje vaje lahko začnete naslednjo stopnjo ogrevanja, preden se lotite tehnike.



• Stojte z rokami navzdol, dlani so obrnjene naprej, prsti navzdol. Zavedajte se prstnih konic, globoko vdihnite in dvignite roke – dlani so obrnjene navzgor. Ob vdihu štejte do šest. Tri sekunde dvigajte roke, naslednje tri naj spuščene počivajo.



• Počasi izdihujte, štejte do šest in spuščajte roke. Tri sekunde naj se spuščajo in tri počivajo v sproščenem položaju.



• Desetkrat ponovite prvi in drugi korak. Pred vsakim vdihom potrkajte po zraku z enim izmed prstov, začnite z mezincem desne roke. Vdihnite in dvignite roke, izdihnite in spustite. Pred naslednjim vdihom potrkajte z naslednjim prstom in ponovite.



• Desetkrat ponovite tretji korak, toda dodajte še z besedami izražen namen. Pri vdihu tiho recite »Vdihni« in pri izdihu »Izdihni«. S tem povežete svojo voljo s telesom.



• Desetkrat ponovite četrti korak, pri tem pa si ob vdihu mislite »Vdihni čisto pozitivno energijo« in ob izdihu »Izdihni stres«. S tem boste usmerjali naravno energijo, sprejeli čisto in se rešili stresne.



S tem ste se ogreli, zdaj pa vajo nadaljujte. Dvignite roke. Desetkrat glasno ponovite svoj namen in se zavedajte prstnih konic. Pri prvi ponovitvi namena se zavedajte mezinca desne roke. Potrkajte z njim po zraku, saj s tem spodbudite kanal v konici, da sprejema energijo. Desetkrat ponovite in vključite vse prste. Nato začnite ponavljati svoj namen v mislih (deset minut) in spustite komolca nekoliko niže. Nič ni narobe, če vam um bega v vse smeri, samo vedno znova ga usmerite nazaj k vaji in se zavedajte prstnih konic.



To je vse. Pridobili boste več moči, poživljeni in sproščeni boste, če potrebujete počitek, boste postali zaspani. Gray navaja tudi možnost drugačne oblike namena, sam na primer reče: »Zdravilna energija, pridi, resnično potrebujem tvojo pomoč, prosim, pridi. Hvala!«



Tehnika praznjenja ali razbremenitve



Presežki energije bodo z njo odtekli iz telesa, rešili se boste stresa, pomaga pa tudi pri kronični bolezni in bolečini. Morda bo za vas razbremenjevanje celo pomembnejše od polnjenja z energijo. Saj poznate občutek, ko se stres in negativna čustva nabirajo v vas in se vam zdi, da vas bo razneslo. Rešite se jih lahko, ne da bi se znesli nad drugimi. Tudi vse odvisnosti so pravzaprav nezdrave navade za sproščanje presežne energije, pravi Gray. Z vajo se je lahko znebimo po zdravi poti in se jim izognemo. S tem pa bo na vas manj vplival tudi stres drugih ljudi. Ko nekomu pomagamo, namreč vedno pride do izmenjave energije. Če smo v odnosu, ki nas podpira, dobimo nazaj več pozitivne energije, sicer pa lahko preidejo na nas tudi stres in negativna občutja drugih.



Ko smo razburjeni, preobremenjeni ali nesrečni, smo pravzaprav prenapolnjeni z energijo, poudarja avtor, ne glede na to, ali imam presežek stresne, miroljubne ali ljubeče. Pravi, da se ne moremo preveč napolniti z energijo, saj se polnjenje na določeni točki ustavi. Presežek pa lahko nastane prav tako pri dajanju energije drugim oziroma energijski izmenjavi z njimi, saj se nam njihova energija vrača. S tem povezuje tudi raka, predvsem pri ljubečih ljudeh, ki prevzemajo stres od drugih. Ključ je namreč v tem, da v sistemu ne zadržujemo več energije, kot jo lahko obvladamo, ne glede na to, kakšna je. Tudi ljubeča in miroljubna energija drugih nam lahko škodi, če je je zaradi vnosa v našem sistemu posledično preveč. Stres drugih nas obremeni, če imamo zaradi njega več energije, kot jo zmoremo nositi, sicer smo mu kos in ga predelamo. Preobremenjeni postanemo, ko je prevzeti stres močnejši od našega miru. Enako velja tudi za vse vrste energije – ne sme je biti preveč, ker je ne moremo predelati.



Praznjenje poteka v treh stopnjah, za vsako si vzemite nekaj tednov vaje, da jo usvojite.



Prva stopnja



Dvignite roke, začutite prstne konice, desetkrat ponovite namen za praznjenje. Spustite roke v bližini naravnega elementa in ponavljajte namen – namenu za polnjenje dodajte še enega: »Odvzemi mi negativno energijo. Hvala!« Čutili boste, da se je tok energije spremenil in energija odteka skozi prste. Postopek ponavljajte tako dolgo, da vam sčasoma preide v kri.



Druga stopnja



V drugem tednu namenu dodajte naravni element, na primer: »Uporabi moj ogenj, da sežge mojo odvečno energijo!« Celotni namen se tako glasi: »Zdravilna energija, resnično potrebujem tvojo pomoč, prosim, pridi. Vem, da si v tem ognju. Uporabi ga, da sežge mojo odvečno energijo! Hvala.« Vključite lahko vodo, zemljo, zrak, glasbo, vse iz narave – skale, drevesa, vrtnice, zlato, drage kamne, svež zrak, jezera, morje … En mesec uporabljajte en element, da se namera okrepi, pozneje pa se lahko igrate in preizkušate, kaj deluje za vas.



Tretja stopnja



Ko praznjenje poteka, dodajte stavek, ki opisuje čustveno stanje, ki ga želite odpraviti. »Odstrani mojo jezo!« Ali: »Odstrani moje razočaranje!« Tako boste povezali praznjenje s točno tistim čustvenim stanjem, ki vas je spravilo iz ravnotežja.