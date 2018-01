Teden z Luno - od srede do nedelje

Sreda, 3. 1. Dan po močnem ščipu, ko sta se srečala Sonce in Neptun v sekstilu, nas je postavil na noge, nam vlil poguma in podaril energijo, ki jo potrebujemo. Odprl je vrata za pomembne korake v zimskem času. Danes je Luna v levu in Venera v sekstilu z Neptunom. Imeli bomo veliko energije in Venera bo prinesla dobre novice, nekaj konkretnega, lahko materialno podporo za projekt, ki ga hočemo izpeljati.



Četrtek, 4. 1. Luna bo v kvadratu z Marsom in Jupitrom. V dopoldanskem času bodo dinamični in delovni aspekti. Zdelo se nam bo, da moramo postoriti vse hkrati, hiteli bomo, zato bomo marsikaj pozabili. Priporočam, da sledite načrtu pomembnosti in ne begate sem ter tja, ampak se osredotočite na tisto, kar je pomembno za nadaljnji razvoj dogodkov.



Petek, 5. 1. Luna v marljivem znamenju device, v trigonu s Saturnom, bo pomagala pri zbranem delu. Zvečer gre Luna proti opoziciji z Neptunom, energije so primerne le za počitek, branje knjige ali ogled filma.



Sobota, 6. 1. Luna bo v lepih aspektih – trigon s Soncem in sekstil z Marsom in Jupitrom –, izjemno dober dan bo. Povezujte se, dogovarjajte, sodelujte, vse poti so odprte. Tudi na ljubezenskem področju je harmonična energija. Ponoči se Merkur približuje Uranu, aspekt bo odprl popolnoma nova obzorja.



Nedelja, 7. 1. Mars je v konjunkciji z Jupitrom, kar prinaša srečne okoliščine, dobro razpoloženje, uspeh ali dobitek, a opozarja k previdnosti v cestnem prometu. Luna bo potovala skozi tehtnico, proti večeru bo v kvadratu s Saturnom. Pomemben dan bo za medsebojno usklajenost in trenutke, v katerih ne mislite nase, temveč na druge.