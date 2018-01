Teden z Luno - od 22. do 28. januarja

Ponedeljek, 22. 1. Luna bo danes vstopila v energično znamenje ovna, dopoldne bomo imeli veliko energije in stvari nam bodo šle odlično od rok. Načrtujte kaj pomembnega, saj so vam aspekti naklonjeni. Zgodaj popoldne bodo nekoliko stresne energije, ne prepustite se konfliktu, saj bi se utegnili prepirati zaradi malenkosti. Raje vložite energijo v tisto, kar morate storiti, pa se temu upirate. Zvečer bo lepa energija za ljubezen.



Torek, 23. 1. Luna v ovnu bo v kvadratu z Merkurjem in Plutonom. Dan bo stresen, predvsem boste imeli veliko dela. Najbolje bo, da se vsega načrtno lotevate. Predvsem če ste bolj impulzivni, usmerjajte svojo ognjeno naravo v tisto, kar morate narediti. Dan bo imel močno energijo, ne prepuščajte se stresu, bodite mirni v prometu.



Sreda, 24. 1., prvi Lunin krajec, ob 23.20 Luna bo v praznem teku do 14.40, do tedaj ne bo bistvenih sprememb, čeprav se boste pogovarjali o pomembnih stvareh. Pihal bo veter sprememb, vreme se bo spreminjalo. Popoldne bo Luna vstopila v bika, Merkur bo v konjunkciji s Plutonom. Odkrili boste, kaj morate spremeniti, se pogovorili in naredili nekaj drugače.



Četrtek, 25. 1. Luna v biku in Merkur v sekstilu z Jupitrom bosta prinesla pozitivne spremembe, veliko bolje se bomo počutili, dan je primeren za komunikacijo, načrte, dobre novice bodo prišle do nas. Podpirajte drug drugega, Luna bo v sekstilu z Neptunom, kar delate drugim, delate tudi sebi.



Petek, 26. 1. Luna bo v praznem teku do večera, ko bo vstopila v dvojčka in naredila opozicijo z Marsom, ki danes vstopi v strelca. Čez dan ne bo bistvenih dogodkov, zvečer pa boste čutili nemir. Bodite previdni, saj so v zraku nevarne energije. Bodite zbrani in predvsem trezni ter se ne zapletajte v nesmiselne konflikte.



Sobota, 27. 1. Luna v dvojčkih bo v trigonu z Venero, do 14. ure bo ugoden čas za nakupovanje, prijetne izlete in družabna srečanja. Popoldanski čas bo nekoliko manj ugoden, zaradi napačnega razumevanja lahko pride do nesoglasij ali nesporazumov, Luna bo v kvadratu z Neptunom. Večer bo izjemno nevaren, čutilo se bo aspekt Merkurja v kvadratu z Uranom, ki bo prinesel padavine, sneg z dežjem in močan veter. Tudi v komunikaciji bo težka energija, zato bodite spoštljivi in nenapadalni.



Nedelja, 28. 1. Zjutraj se bomo zbudili s stresnim aspektom Merkurja v kvadratu z Uranom, spet se bomo prepirali o tem, kdo ima prav. Vreme bo slabo in občutek bomo imeli, da se je vse zarotilo proti nam. Še dobro, da je nedelja in Luna počasi vstopa v raka, kjer se bodo energije postopoma umirile, in če se bomo potrudili, bomo znova vzpostavili prijetno družinsko vzdušje, še posebno z dobro hrano.