Teden z Luno

Ponedeljek, 16. 10. Luna bo v devici, dopoldne v opoziciji z Neptunom, dan si bomo zapomnili po tem, da bi res najraje ostali v postelji, saj je Luna v opoziciji z Neptunom eden najmanj prijetnih aspektov pri padajoči Luni. Skratka, dopoldne bo turobno, ne poskušajte prehitevati stvari, počakajte do preobrata, ki ga bo povzročilo Sonce v sekstilu s Saturnom. Ta aspekt nam bo povedal, česa naj se ne lotevamo, saj so nekatere stvari prezahtevne.

Torek, 17. 10. Luna v devici bo zjutraj v kvadratu s Saturnom, zgodaj popoldne pa v konjunkciji z Marsom. Delovni aspekti bodo, dobili bomo nekaj več energije, priporočam, da ne hitite, saj se vse dogaja, kot se mora. Luna bo popoldne v praznem teku, zvečer pa bo vstopila v družabno znamenje tehtnice. Večer bo lep in družaben, zato boste lahko videli, da ni bilo smiselno, če ste se razburjali.

Sreda, 18. 10. Luna bo v družabni tehtnici, dan pred mlajem. Danes bosta Merkur in Jupiter v konjunkciji, kar bo prineslo zanimivo izkušnjo ali pomemben pogovor, srečanje. Spreletaval nas bo srečen občutek, vaše izjave bodo razumljene, počutili se boste sprejete in pohvaljene. Dan ni primeren za akcijo, saj je Luna tik pred mlajem. Aspekt vam pomaga tudi dokončati pomembne zadeve.

Četrtek, 19. 10., mlaj ob 21.13 Dan bo klavrn, Luna v sekstilu s Saturnom bo povedala, česa vse ne smete, Sonce in Luna v opoziciji z Uranom pa bosta prinesla smolo, če boste vseeno poskušali narediti tisto, česar ne zmorete ali ne smete. Danes je neugoden mlaj, primeren le za obveščanje, zakaj vas določene stvari pri drugih motijo. Večer bo najbolje preživeti doma, tudi vremensko bo mlaj neugoden.

Petek, 20. 10. Luna bo vstopila v vlažnega škorpijona, kjer se bo srečala v konjunkciji z Jupitrom in Merkurjem. Končno bodo prišli malce boljši dnevi, današnji bo pokazal, kako lahko popravimo, kar nam v preteklih dneh ni šlo. Dober dan bo za ekipno delo, komunikacijo, iskanje rešitev, optimistično bomo zrli v prihodnost.

Sobota, 21. 10. Luna v škorpijonu bo v sekstilu s Plutonom, vse bo bolj jasno, planeti nam bodo vlivali moč, čutili bomo vpliv rastoče Lune in zapuščali najnižjo točko. Sonce se približuje škorpijonu, v katerem bomo lahko aktivirali energije, ki so bile na repu tehtnice že popolnoma uspavane. Počasi se bo že kazalo Sonce, veliko bolj nam bodo jasni dogodki preteklega tedna, ki je bil izjemno naporen.

Nedelja, 22. 10. Danes bo še zadnji dan tehtnice, na nebu bo nekaj pomembnih dogodkov. Prinesli nam bodo zanimiva srečanja in nas znali navdihniti. Dan je primeren za zabavo in živahno komunikacijo. Luna bo prestopila iz vlažnega škorpijona v optimističnega strelca, vreme bo lepše in počutje boljše.