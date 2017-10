Teden z Luno

Ponedeljek, 9. 10. Luna v dvojčkih in Merkur v opoziciji s Plutonom je aspekt, ki ga bomo čutili ves dan, predvsem na področju komunikacije. V naši notranjosti bosta nemir in želja po spremembi. Namesto da se predajate malodušju, se raje usmerite v komunikacijo – Merkur vam bo pomagal dojeti stvari in je pomembnejši od Plutona, ki je ustvarjalec slabe volje. Komunikacija je ključ do uspeha.

Torek, 10. 10. Luna v dvojčkih bo do 10. ure v trigonu z Merkurjem, komunikacija bo do te ure izjemno odprta. Pred nami bo nekaj kvadratnih aspektov, za katere vemo, da povzročajo konflikte in slabo voljo, vendar smo še vedno v obdobju tehtnice, zato je najpomembnejše iskanje ravnovesja. Če se želimo prenehati ukvarjati z revščino, moramo varčevati. Današnji dan bo kot nalašč za meditacije na to temo, Luna bo v kvadratu z Marsom in Venero ter v opoziciji s Saturnom!

Sreda, 11. 10. Luna bo vstopila v raka, Mars bo v kvadratu s Saturnom. To je neugoden družbeni aspekt, poleg tega nevaren za vse udeležence prometa, zato bodite previdni na cesti, predvsem pa ne zapadajte v brezplodne konflikte, kajti Saturn pokaže resnične omejitve. Prav zato od sebe ali drugih ne zahtevajte nemogočega.

Četrtek, 12. 10., zadnji Lunin krajec ob 14.25 Luna v raku bo v opoziciji s Plutonom, ob 14.30 bo dosegla Sonce v tehtnici ter dovršila zadnji Lunin krajec. Dan bo dinamičen, ponovno se bo razkrivala Plutonova energija, vpliv na našo zavest. Prav to bo vidno v življenju, saj bo Pluton metal senco svoje opozicije na naša čustva.

Petek, 13. 10. Luna bo vstopila v leva, laže se bomo organizirali, vendar nam bo kvadratni aspekt z Jupitrom dal kar nekaj novih zadolžitev. Merkur bo v sekstilu s Saturnom, koncentracija bo dobra in dobili bomo informacije, na koga naj se obrnemo s perečimi vprašanji. Če imate občutek, da vam v življenju zmanjkuje časa, delajte počasneje!

Sobota, 14. 10. Luna v levu bo dosegla sekstil s Soncem. Srečen dan, počutili se bomo kot prerojeni, dobre novice se obetajo, odprte bodo najrazličnejše poti, podamo se lahko na nova področja – povprašujte, pišite prošnje, ponudbe, pogovarjajte se, sprašujte. Vseeno bodite ves dan previdni v komunikaciji in vožnji, prihaja namreč nevaren aspekt, Merkur opozicija Uranu.

Nedelja, 15. 10. Danes bo Merkur v opoziciji z Uranom. Aspekt predstavlja nenadne spremembe, nečemu se boste morali prilagoditi, predstavlja prekinitev komunikacije, možnost nepotrebnega konflikta, zato nedeljo preživljajte v meditaciji. Bodite prijazni, Luna bo v devici, v sekstilu z Jupitrom, izogibajte se resnim pogovorom, saj ne bo od njih nobene koristi. Dan za pospravljanje omar!