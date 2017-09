Teden z Luno

Ponedeljek, 18. 9. Dan prinaša odlične energije, odpira vrata v svet, v nove povezave. Pomembno je, da se povezujete, saj je mreženje tisto, kar vam bo omogočilo preživetje v prihodnosti. Luna bo vstopila v znamenje device, kjer se bo srečala z Marsom. Kljub padajoči Luni so še vedno odprte poti za pomembne dogovore in delo. Pozitivne energije so v zraku, Venera bo v trigonu z Uranom in lahko prinese prijetna presenečenja poslovne ali osebne narave, odlične rešitve in povezave.

Torek, 19. 9. Dan pred mlajem, energija je nizka. Utrujeni bomo in izčrpani. Naj vas ne motijo kritike, saj so le zanemarljive ovire na poti velikih realizacij. Pogumno in z voljo naprej. Luna bo še vedno v devici, v kvadratu s Saturnom, kar pomeni, da se boste soočali z zapleti, vendar naj vam to ne vzame poguma. Ne bo slab dan, kot se vam bo zdelo, izkoristite ga za pospravljanje in rutinska dela.

Sreda, 20. 9., mlaj, ob 7.30 Mlaj bo v devici, na 27. stopinji. Merkur, vladar device, bo v opoziciji z Neptunom. Zelo težaven dan bo, opozicija z Neptunom bo prinašala slabo razpoloženje in napačno razumevanje, hitro boste užaljeni. Dan mlaja je težaven, vse energije stojijo na mestu, običajno ni nobenih dobrih novic. Pazite, da ne boste pokvarili nečesa, kar ste dolgo ustvarjali, krepite notranji mir.

Četrtek, 21. 9. Luna bo v tehtnici v kvadratu s Plutonom. Občutili bomo energijo enakonočja, dinamičen dan bo, odpiralo se nam bo veliko novih stvari. Enakonočje bo pokazalo pomen globalnih povezav, sploh če ste sami odvisni od svojega dela. Dan bo prinašal nove povezave z ljudmi. Nikar se ne zapirajte vase, ampak bodite odprti in komunikativni.

Petek, 22. 9. Rastoča Luna bo v tehtnici, v konjunkciji z Jupitrom in opoziciji z Uranom. Do 12. ure bodo poti odprte, popoldne se ne navdušujte nad novimi zamislimi, lahko se neugodno razpletejo. Merkur je v trigonu s Plutonom, kar je močan aspekt, ki omogoča pomembne povezave in preboj v komunikaciji. Na enakonočje veliko meditirajte in se povezujete s svojimi ljubljenimi.

Sobota, 23. 9. Luna bo v škorpijonu, v sekstilu z Marsom in v trigonu z Neptunom. Preveč stvari hkrati boste hoteli in lahko se vam zgodi, da boste pozabili na nekaj bistvenega. Povezujte se, še vedno je pravi čas in odprto nebo za komunikacijo in mreženje. Neptun neugodno vpliva na imunski sistem, zaužijte dovolj vitaminov in bodite toplo oblečeni.

Nedelja, 24. 9. Luna bo v škorpijonu, dopoldne v sekstilu z Merkurjem, nato v praznem teku. Mars bo v opoziciji z Neptunom, kar ni idealen aspekt. Dan bo naporen, slabše se boste počutili, zaradi nekih novic boste razočarani. Priporočam, da ga izkoristite za počitek in lenarjenje.