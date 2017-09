Teden v zvezdah

V tem tednu se bo razpletlo več pomembnih astroloških dogodkov. Končno se bo zgodil težko pričakovan Merkurjev obrat v direktno gibanje, 5. 9., dan pred ščipom, ki bo 6. 9. Zdaj so v zraku nadvse močne energije in v začetku tedna boste že imeli veliko idej, kaj bi radi storili in doživeli, vendar vam toplo priporočam, da počakate do Merkurjevega obrata.

Res pa je, da vas bo energija ščipa spodbujala in premamila v marsikateri nov korak ali akcijo. S tem ni seveda nič narobe, le da se bodo stvari po Merkurjevem obratu nekoliko spremenile. Na družbeni ravni se bo veliko dogajalo, govorilo, vendar nasprotni interesi nikakor ne bodo našli skupnih poti in ciljev. Najbolj se bo to poznalo okoli ščipa, ko se bo govorilo o mnogo stvareh, a pozabljalo na bistvene. Tako bo tudi na osebnem področju, saj boste težko našli prioritete v poplavi informacij.

Naenkrat se bo namreč usulo ogromno različnega dela in težko boste znotraj tega kaosa našli prave poti in izdelali dobre načrte. Rešitev je seveda v komunikaciji, nenasilni in jasni, saj se boste tako prebili skozi množico različnih želja in našli skupne vrednote, za katere se boste zavzemali. Vsekakor še nekaj pomembnega – vreme se bo okoli ščipa ohladilo in Neptun bo kar klical različne prehlade. Prilagodite se in v pravem trenutku zamenjajte garderobo, saj se temperature lahko hitro spustijo in se čez nekaj dni spet dvignejo. Vsekakor nas čaka lep in dinamičen teden, sploh če ste energijo mrkov izkoristili za notranje spreminjanje in delo na sebi, kot se temu reče, boste v tem novem obdobju močnih energij znali lepo hoditi skozi dan.

Ščip se bo dopolnil z Luno na 13. stopinji rib v konjunkciji z Neptunom, Sonce bo na 13. stopinji device na osi šesta in dvanajsta hiša v naših krajih. Trinajsto stopinjo poznamo po tem, da je trmasta in se rada drži starih vzorcev, tudi Neptun prinaša iluzoren pogled na življenje, zato bodite res odprti in poskušajte slišati in razumeti druga človeška bitja. Ne bodite zaprti v glavi, ampak se odprite v svojem srcu in se pogovarjajte ljubeznivo. Šesta in dvanajsta hiša sta odsev našega notranjega zdravja, zato je v teh dneh zelo pomembno, da se posvetite gibanju na svežem zraku in predvsem dovolj počivate, saj bo prihodnji teden še veliko bolj deloven in naporen.