Talisman deluje, tudi če ga nimamo v žepu

Znanstvene raziskave so pokazale, da talismani spodbujajo samozavest, pričakovanja, vzdržljivost, izvedbo določene naloge in prepričanje, da vam bo uspelo najboljše v vseh okoliščinah. Polovico golfistov v testni skupini so namreč poslali na igrišče s prepričanjem, da igrajo s posebno srečno žogico, preostale pa z normalno. Prvi so dvakrat pogosteje zadeli luknje kot drugi, uspeh prve skupine se je povečal za 34 odstotkov v primerjavi z drugo. Še več, posamezniki s talismani so si menda tudi zastavljali višje cilje v posameznih etapah in pred igro.



Kako torej izberete najboljši talisman zase? Sploh ni nujno, da segate po keramičnih angelcih, kristalih in običajnem naboru duhovnih predmetov, ki jih prodajajo kot talismane, ravno obratno. Pomembno je, da poiščete takega, ki ima čustveno vrednost za vas, saj bo tako tudi učinkovitejši. Ne zmenite se za to, kaj kupujejo drugi, saj je bistvo v navezanosti nanj in občutku, da vas pritegne. Pravzaprav ni nujno, da ga kupite – lahko ga že imate doma ali ste ga prinesli s potovanja ali izleta kot spominek. Lahko pa se tudi predate intuiciji in pustite, da po zakonu privlačnosti talisman najde vas. Naj vas vodita odprtost in pozornost. Morda bo to poseben kamen, ki ga boste našli na sprehodu, ali darilo prijatelja. In še to – ni nujno, da ga ves čas nosite s sabo. Deloval bo tudi, če samo pomislite nanj v težavnih okoliščinah, seveda pa se boste npr. na izpitu počutili bolje, če se ga boste lahko dotaknili, ko vam bo zmanjkalo poguma ali se boste želeli pomiriti.