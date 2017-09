Takšni so rojeni septembra

Kljub temu da se je september že dodobra prevesil v drugo polovico, je še čas, da spoznate, kakšni so tisti, ki so luč sveta ugledali na prvi jesenski mesec. To so njihove najizrazitejše skupne lastnosti.

Najpogosteje se vpisujejo na elitne šole

Kot dokazujejo raziskave, se rojeni septembra v zgodnjem otroštvu razvijajo hitreje od vrstnikov, so izjemno inteligentni, v šoli dosegajo boljše uspehe in pri njih je za 20 odstotkov večja verjetnost, da se bodo vpisali na elitnejše fakultete kot rojeni v drugih mesecih leta.

So dokaj izbirčni

Imajo visoka merila in se ne zadovoljijo hitro. Lahko bi rekli, da so izbirčni, kar je zlasti opazno pri tkanju prijateljskih vezi.

So sarkastični

Česar se običajno sploh ne zavedajo, zato lahko koga hitro nehote užalijo.

Rodijo se kot drobni otroci

Med rojenimi septembra je največ otrok z manjšo porodno maso od povprečne.

Višji so od povprečja

Čeprav so po kilogramih skromnejši, pa so praviloma bolj obdarjeni s centimetri. Rojeni v septembru po višini praviloma izstopajo iz povprečja. Strokovnjaki domnevajo, da je za to zaslužen vitamin D, ki so mu matere izpostavljene v zadnjih mesecih nosečnosti.

Športni tipi

Rojeni v septembru imajo fizične danosti za šport in med njimi je največ vrhunskih športnikov.

Njihov cvet je astra

Simbol močne ljubezni, astra, je cvet rojenih v septembru in ponazarja globoka čustva ter pripadnost.

Odporni so na astmo

Študije so pokazale, da so rojeni jeseni najpogosteje alergični na kikiriki in mleko, vendar pa redkeje obolevajo za astmo.

Dočakajo visoko starost

Ljudje, rojeni od septembra do novembra, najpogosteje dočakajo 100 let. To je dokazala študija univerze Chicago, ki je vključevala 1500 stoletnikov. Kot enega od možnih razlogov strokovnjaki navajajo zgodnjo izpostavljenost raznim sezonskim okužbam, kar krepi njihovo odpornost.