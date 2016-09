Takšni so, ko jih obvladuje strast

Zaljubljeni, predani, očarani ali samo pohotni? Takšni so, kadar so pripadniki različnih znakov v intimnem razmerju.

Oven

Z njim ni dobro češenj zobati, spontan je in temperamenten, premore močan erotični naboj, je super seksi in dobro ve, kako ljubimca popeljati do ekstaze.

Bik

Nikoli se ne preneha bojevati za tisto, kar si resnično želi. Tudi v postelji je malce agresiven, vroč in strasten ljubimec ter se od vseh znamenj poljublja najbolje.

Dvojček

Odličen poslušalec je, ko ljubi, to počne z vsem srcem. Je ljubimec in ne bojevnik (razen če ga partner prizadene tako ali drugače), zaščitniški, uvideven in darežljiv.

Rak

Do izraza pride njegov močni libido, odlično se poljublja, preveva ga močna spolna energija, želijo si ga mnogi, a le redki ga resnično lahko osvojijo, je čudovit partner v postelji.

Lev



Fizično izjemno privlačen (česar se dobro zaveda), vedno center zabave, poželjiv in hkrati na moč pohoten. Ve, kako ugoditi ljubimcu, seks pa je zanj čista zabava z malce ekshibicionizma.

Devica

Dominantna, vedno tista, ki ima zadnjo besedo, modra, vendar jo spolnost zlahka zasvoji, izjemno strastna z veliko spolne energije. Velikokrat je v postelji zelo glasna.

Tehtnica

Rojeni v tem znaku so zelo nežni in prijazni, ljubijo na prav poseben način, zabavni, malce nori, skrbnejšega ljubimca boste težje našli. V postelji so tehtnice čudovite in veliko pozornosti namenjajo zadovoljstvu partnerja.

Škorpijon

Seksi, zgovoren, energičen, zelo intuitiven, v postelji pa pravi divjak, ki mu nikoli ni dovolj. Premore znaten odmerek erotike in zna ljubimca prepričati v marsikaj. Izjemno vroče se poljublja.

Strelec

Spontan, privlačen, pošten in zaupljiv, zelo darežljiv in pravi avanturist v postelji. Poljubljal vas bo tako, da si boste želeli čedalje več njegovih poljubov.

Kozorog

Res je, vedno doseže tisto, kar si želi, v postelji ali zunaj nje. Seksi, inteligenten, intuitiven in praktično nemogoče se mu je upreti. Zapeljuje z besedami in z malce okornimi, a nič manj strastnimi poljubi.

Vodnar

Zanesljiv ljubimec, ki ga je vredno zadržati. Prisega na dolga razmerja, bežna mu niso mar, premore ogromno energije in je nenasiten. Spolni akt največkrat pospremi z besedami: »Bi še enkrat?«

Ribi

Skrbni, modri posamezniki, ki želijo vedno vso pozornost partnerja, izžarevajo močno spolno privlačnost, zmeraj morajo imeti zadnjo besedo, včasih so malce čudni, a v dobrem smislu, v postelji pa zabavni in domiselni.