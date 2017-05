Taki so dvojčki

Osebe, rojene od 21. maja do 21. junija, so po horoskopu dvojčki. Gre za prvo zračno znamenje. Simbol dvojčkov nakazuje dvojnost, ki je pomembna značilnost tega astrološkega znaka. Rojeni v njem so zelo komunikativni, inteligentni in vitalni. Ljubijo življenje in zahvaljujoč svojemu šarmu v njem tudi veliko dosežejo. Res je, da niso vztrajni in natančni, so pa iznajdljivi in radovedni. So odlični govorci, polni intuicije, zlahka spoznavajo ljudi ter osvajajo simpatije. Ni res, da jim za skrbi drugih ni mar, res pa je, da vedno na prvo mesto postavljajo sebe.

Dvojčki so mladostni, včasih neresni, a zaradi dvojne narave hkrati zelo praktični. Odlično ocenjujejo situacije in se znajo nanje odzvati sebi v prid.

Če želite zabavno, duhovito družbo, poiščite dvojčka, če želite pravega prijatelja, iščite naprej. Tudi odrasli dvojčki po duši vselej ostanejo otroci in velikokrat izberejo partnerja, ki je pripravljen skrbeti zanje do konca življenja.

Moški dvojček

V mladosti prisega na spremembe, pogosto se seli, menja službe in odkriva nekaj novega. V zrelih letih mu običajno uspe doseči življenjske cilje. Njegova nestanovitna narava je odsev notranjega nezadovoljstva in nemira, ki se pogosto kaže v spremenljivem razpoloženju. To niha od evforije do depresije. Čeprav so te krize prehodne narave, se običajno pojavijo v ključnih trenutkih življenja in mu nekoliko upočasnijo pohod do cilja, ki pa ga končno le doseže.

Je nekoliko otročji in pogosto beži pred težavami, rad izbere lažjo pot in reševanje težkih zagat prepušča drugim.

V ljubezni mu najbolj odgovarja ženska, ki mu zagotavlja veliko svobode in osebnega prostora. Hitro izgubi zanimanje za druge, pa naj bo v prijateljstvu ali ljubezni, trajno razmerje lahko osnuje le z žensko, ki mu je hkrati žena, ljubica in najboljša prijateljica.

Ženska dvojčica

Zelo živahna, optimistična, ambiciozna, polna domišljije, a tudi sebična. Zlahka se nad nečim navduši, prav tako zlahka jo navdušenje mine. Zlasti za opravila, ki zahtevajo veliko pozornosti in odgovornosti. Je zelo družabna in komunikativna, vitalna in radovedna, najbolj ji odgovarja dinamično delo, kjer ni natančnega urnika in pravil.

Ima velik krog prijateljev in znancev, le težko pa osnuje globoka in trajna prijateljstva. Je dokaj tekmovalna, ob sebi potrebuje moškega, ki jo ljubi ter je sposoben prenesti veliko. V zakonu običajno ni srečna. Zlasti če vanj vstopi mlada (kar se le redko zgodi, saj se dvojčice nočejo prehitro vezati) in če iz njega izgineta strast ter dinamika. Pomembnejše od ljubezni je zanjo spogledovanje, zlasti zato ne prenese dominantnega partnerja. Zveza z njim nikoli ne more biti uspešna.