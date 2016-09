Taki so astro šolarji v šolskih klopeh

Prvi september je že za nami, in če je med prvošolčki tudi vaš malček ter se sprašujete, kako se vede v šoli, poglejte, kaj pravi horoskop.

Oven

Zavzeto teka po dvorišču ali hodniku, ne ustavi ga niti šolski zvonec, ki oznanja začetek pouka. Ob njem prvi priteče v razred in sede v prvo vrsto, kjer vpija znanje. Tudi v klopi se nikoli povsem ne ustavi in hitro poskuša v razredu prevzeti vodstvo.

Bik

Mirno in zadržano dete, ki pa se spremeni v nekaj povsem drugega, kadar mu kdo stopi na žulj. Poleg knjig in svinčnikov so v njegovi torbi vedno tudi prigrizki, z njimi si rad krajša čas. V razredu najraje prevzame vodenje financ.

Dvojčka

Za dvojčke je šola pravi raj, saj ponuja ogromno priložnosti za spoznavanje novih ljudi in prijateljev. So klepetavi, tudi med poukom se ne ustavijo. Šola je zanje igra, sam pouk pa jih neredko malce dolgočasi, zato hitro najdejo vsaj enega zanimivega sogovornika in skupaj z njim motijo pouk.

Rak

Raki so prijazni in umirjeni otroci, ki hitro postanejo ljubljenčki učiteljice. Odlično se ujemajo z vsemi. Če pa se obdajo z razrednimi divjaki, se iz mirnega otroka spremenijo v pravega voditelja klape, ki velikokrat pozabi na vsa pravila lepega vedenja.

Lev

Mali lev se najbolje počuti tam, kjer naj bi sedela učiteljica: za katedrom. Od prvega dne poskuša biti glavni in takoj sebe predlaga na mesto predsednika razreda, saj je prepričan, da bo seveda izvoljen. Je dober prijatelj in rad pomaga vsakomur, ki je v zagati.

Devica

Popolno zaviti in popisani zvezki, ohranjene knjige, zložen pribor, to je devica. Je priden in pozoren učenec, ni problematičen, kadar je reditelj, zavzeto briše tablo in mize. Če bodo sošolci device v težavah, se vedno lahko zanesejo nanjo, saj jim bo rada pomagala.

Tehtnica

Vedno je lepo oblečena in družabna. Rada z risbicami okrasi ravno pobrisano tablo in razjezi devico. Prav likovna umetnost je njen najljubši predmet, barvice, flomastri in voščenke pa njeni najljubši pripomočki. Mirne tehtnice so sicer tudi pravi diplomati in rešijo marsikateri spor.

Škorpijon

Karizmatičen otrok, ki brez veliko truda postane razredni vodja v senci. Rad draži vse v razredu, a je dober prijatelji. Ker pa je nemiren, je pri učiteljici velikokrat dežurni krivec. Med prvimi najde v razredu simpatijo in ji to brez sramu pokaže.

Strelec

Glavni raziskovalec. On razišče vse: omarice v razredu, torbe sošolcev, predale katedra in omare na hodniku. Ne mara šolske table, obožuje pa zemljevid. Rad namreč spoznava tuje dežele in v mislih potuje v daljne kraje. Šolo ima rad, a le zato, ker v njej najde veliko prijateljev.

Kozorog

Je resen in odgovoren, vedno opremljen z vsemi pripomočki. Je miren in prijatelji vedno lahko računajo nanj. Rad ima šolo ter učenje in najbolj je srečen, kadar učiteljica po pridnosti razvršča učence. On je vedno nekje pri vrhu.

Vodnar

Mali nemirnež, ki ga je vedno povsod dovolj, to je vodnar. Šolo ima rad, saj vsak dan spozna nekaj novega. Od prvega razreda tke tesna prijateljstva, si izmišljuje igrice ter tako in drugačno zabavo, telovadba in tek po hodnikih pa sta njegovi najljubši aktivnosti.

Ribe

Likovno in glasbeno podkovane ribe prav pri predmetih, ki omogočajo izživljanje teh talentov, najbolj uživajo. Sprva le opazujejo ter se odločajo, kdo bi lahko bil njihov najboljši prijatelj. V nasprotju z ovnom, ki obožuje prvo vrsto, riba prisega na zadnjo klop. Tu je najdlje od učiteljice, a vendar vidi vse.